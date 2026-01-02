Ηρακλής Πατρών: Ο αρχηγός επέστρεψε στο σπίτι του
Η επιστροφή του σηματοδοτεί μία νέα πορεία για την ομάδα στο πρωτάθλημα της Α’ Κατηγορίας
Έγινε αυτό που ήθελε!
Ο Α.Σ. Ηρακλής Πατρών ανακοινώνει την επιστροφή στην ομάδα που τόσο αγάπησε του αρχηγού Νικόλα Μυλωνόπουλου.
Η επιστροφή του σηματοδοτεί μία νέα πορεία και προσθέτει κρίκους σε αυτήν την όμορφη, πολύχρωμη και συναρπαστική συντροφιά του τοπικού ποδοσφαίρου.
Τα καλύτερα είναι μπροστά μας!
