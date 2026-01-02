Ηρακλής Πατρών: Ο αρχηγός επέστρεψε στο σπίτι του

Έγινε αυτό που ήθελε!

Ο Α.Σ. Ηρακλής Πατρών ανακοινώνει την επιστροφή στην ομάδα που τόσο αγάπησε του αρχηγού Νικόλα Μυλωνόπουλου.

Η επιστροφή του σηματοδοτεί μία νέα πορεία και προσθέτει κρίκους σε αυτήν την όμορφη, πολύχρωμη και συναρπαστική συντροφιά του τοπικού ποδοσφαίρου.

Τα καλύτερα είναι μπροστά μας!

