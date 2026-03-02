Ιράν: 165 νεκρές μαθήτριες από βομβαρδισμό σχολείου – Αντικρουόμενες εκδοχές και διεθνείς αντιδράσεις

Σε εθνικό πένθος βυθίστηκε το Ιράν μετά το αεροπορικό πλήγμα σε δημοτικό σχολείο θηλέων στη Χορμοζγκάν, με τον απολογισμό να φτάνει τις 165 νεκρές μαθήτριες και 95 τραυματίες. Η Τεχεράνη κατηγορεί ΗΠΑ και Ισραήλ, ενώ το Τελ Αβίβ διαψεύδει κάθε εμπλοκή.

Ιράν: 165 νεκρές μαθήτριες από βομβαρδισμό σχολείου – Αντικρουόμενες εκδοχές και διεθνείς αντιδράσεις
02 Μαρ. 2026 13:07
Pelop News

Τραγικές διαστάσεις λαμβάνει το αεροπορικό πλήγμα που σημειώθηκε το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου σε δημοτικό σχολείο θηλέων στην επαρχία Χορμοζγκάν, στο νότιο Ιράν, με τον τελικό απολογισμό να ανέρχεται σε 165 νεκρές μαθήτριες.

Σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA, οι επιχειρήσεις διάσωσης ολοκληρώθηκαν στην πόλη Μινάμπ, όπου βρίσκεται το σχολικό συγκρότημα. Ο κυβερνήτης της περιοχής επιβεβαίωσε ότι δεν υπάρχουν πλέον αγνοούμενοι, ενώ 95 άνθρωποι τραυματίστηκαν από την επίθεση.

Κατηγορίες και διαψεύσεις

Η κυβέρνηση της Τεχεράνης απέδωσε το πλήγμα σε αμερικανοϊσραηλινή επίθεση. Ωστόσο, το Ισραήλ απέρριψε κατηγορηματικά οποιαδήποτε ευθύνη. Ο στρατιωτικός εκπρόσωπος Ναντάβ Σοσανί δήλωσε ότι «δεν γνωρίζουμε αυτή τη στιγμή για ισραηλινή ούτε αμερικανική επίθεση εκεί», απορρίπτοντας τους ισχυρισμούς της ιρανικής πλευράς.

Οι πληροφορίες γύρω από τις συνθήκες του βομβαρδισμού παραμένουν συγκεχυμένες, ενώ δεν έχει υπάρξει ανεξάρτητη επιβεβαίωση των καταγγελιών.

Παρέμβαση της UNICEF

Η UNICEF εξέφρασε «βαθιά ανησυχία» για τις αναφορές περί επιθέσεων σε σχολεία στο Ιράν, κάνοντας ειδική μνεία στο σχολείο θηλέων στη Μινάμπ.

Σε ανακοίνωσή του, το γερμανικό γραφείο της UNICEF τόνισε ότι «επιθέσεις εναντίον αμάχων και στόχων αμάχων, περιλαμβανομένων σχολείων, συνιστούν παραβίαση του διεθνούς δικαίου», καλώντας σε άμεση παύση των εχθροπραξιών.

Ο οργανισμός απηύθυνε έκκληση σε όλα τα εμπλεκόμενα μέρη να επιδείξουν αυτοσυγκράτηση και να συμμορφωθούν με το ανθρωπιστικό δίκαιο και τις διεθνείς υποχρεώσεις προστασίας του άμαχου πληθυσμού, ιδίως των παιδιών και των δομών που στηρίζουν την επιβίωσή τους.

Η διεθνής κοινότητα παρακολουθεί με ανησυχία τις εξελίξεις, καθώς η ένταση στην περιοχή εντείνεται και οι πληροφορίες παραμένουν αντιφατικές.

