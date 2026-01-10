Ιράν: Αιματοκύλισμα στους δρόμους – Νέο κύμα διαδηλώσεων, προειδοποιήσεις Τραμπ και φόβοι για γενικευμένη καταστολή

Σε μία από τις πιο σοβαρές κρίσεις των τελευταίων δεκαετιών βρίσκεται το Ιράν, καθώς χιλιάδες διαδηλωτές βγήκαν και πάλι στους δρόμους το βράδυ της Παρασκευής 9 Ιανουαρίου 2026, αψηφώντας τις απειλές του καθεστώτος, τις προειδοποιήσεις για αυστηρές τιμωρίες και τον φόβο ανεπίσημων εκτελέσεων.

Οι διαδηλώσεις, που ξεκίνησαν πριν από σχεδόν δύο εβδομάδες με αφορμή την οικονομική κατάρρευση, την υποτίμηση του ριάλ και τον εκρηκτικό πληθωρισμό, έχουν πλέον μετατραπεί σε ευθεία αμφισβήτηση της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Σε μεγάλες και μικρές πόλεις, από την Τεχεράνη και το Μασχάντ έως το Καράζ και τη Ζαχεντάν, πολίτες ζητούν ανοιχτά την απομάκρυνση του κυβερνώντος κλήρου.

Προειδοποιήσεις Τραμπ και διεθνής ανησυχία

Η νέα έξαρση των κινητοποιήσεων έρχεται στον απόηχο σκληρών δηλώσεων του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος προειδοποίησε εκ νέου το ιρανικό καθεστώς ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα παρέμβουν αν συνεχιστούν οι δολοφονίες διαδηλωτών.

«Λέω στους ηγέτες του Ιράν: καλύτερα να μην αρχίσετε να πυροβολείτε, γιατί θα αρχίσουμε και εμείς να πυροβολούμε», δήλωσε χαρακτηριστικά, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις στη διεθνή σκηνή.

Την ίδια ώρα, ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ, ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν και ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς εξέδωσαν κοινή δήλωση, καλώντας τις ιρανικές αρχές να επιδείξουν αυτοσυγκράτηση και να σεβαστούν το δικαίωμα στην ειρηνική διαμαρτυρία.

This is the true Iran! While Western countries are preoccupied with political correctness and avoiding hurting anyone’s feelings, the people of Iran, exhausted by Islam, are setting mosques on fire! 🔥 #IranProtests #IranRevolution pic.twitter.com/EkcWfSmNTv — Persian God (@RealPersianGod) January 9, 2026

«Δεν θα υποχωρήσουμε», λέει ο Χαμενεΐ – φόβοι για μαζική βία

Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, υιοθέτησε αδιάλλακτη στάση σε φλογερή ομιλία του, δηλώνοντας ότι η κυβέρνηση δεν θα «υποχωρήσει» απέναντι σε αυτό που χαρακτήρισε «βανδαλισμούς» και «εχθρικές ενέργειες».

Αναλυτές εκτιμούν ότι οι δηλώσεις αυτές προμηνύουν ακόμη πιο βίαιη καταστολή από τις δυνάμεις ασφαλείας, ενώ οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων προειδοποιούν για κλιμάκωση της αιματοχυσίας.

Διακοπή διαδικτύου και εικόνες φρίκης

Οι ιρανικές αρχές προχώρησαν σε εκτεταμένο μπλακάουτ επικοινωνιών, διακόπτοντας το διαδίκτυο και τις διεθνείς τηλεφωνικές κλήσεις. Οργανώσεις όπως η NetBlocks και η Filterbaan κάνουν λόγο για πλήρη απομόνωση της χώρας, γεγονός που εντείνει τους φόβους για «σιωπηλή» καταστολή.

Παρά τη διακοπή, βίντεο που διέρρευσαν μέσω δορυφορικών συνδέσεων δείχνουν μαζικά πλήθη στην Τεχεράνη και το Μασχάντ να φωνάζουν συνθήματα κατά του Χαμενεΐ, αλλά και σκηνές ωμής βίας, με σορούς στο έδαφος και πυρά κατά διαδηλωτών.

Ο διευθυντής της Iran Human Rights, Μαχμούντ Αμίρι-Μογκαντάμ, προειδοποίησε ότι υπάρχουν αναφορές για «μαζική χρήση βίας» σε πολλές περιοχές, ενώ βίντεο από το Φαρντίς δείχνουν νεκρούς μέσα σε λίμνες αίματος.

Δεκάδες νεκροί – αδιευκρίνιστος ο πραγματικός αριθμός

Σύμφωνα με οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τουλάχιστον 51 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί, ανάμεσά τους και παιδιά, σε 11 επαρχίες. Άλλες πηγές ανεβάζουν τον αριθμό ακόμη ψηλότερα, με ορισμένες εκτιμήσεις να μιλούν για πάνω από 65 νεκρούς.

Η ακριβής εικόνα παραμένει θολή, λόγω της φίμωσης των ΜΜΕ, της πίεσης στις οικογένειες των θυμάτων και της διακοπής του διαδικτύου.

Οι γυναίκες στην πρώτη γραμμή της αντίστασης

Ιδιαίτερη αίσθηση προκαλούν οι εικόνες με Ιρανές γυναίκες να καίνε φωτογραφίες του Αγιατολάχ Χαμενεΐ και να χρησιμοποιούν τις φλόγες για να ανάψουν τσιγάρα, σε μια πράξη ανοιχτής πρόκλησης απέναντι τόσο στο καθεστώς όσο και στους αυστηρούς κοινωνικούς περιορισμούς.

Τα βίντεο κάνουν τον γύρο του κόσμου, με αναλυτές να μιλούν για «συμβολική αλλά και βαθιά πολιτική πράξη ανυπακοής».

Iran is going back to the people. pic.twitter.com/6DBsa1HwQx — Michael Hamilton (@FreedmRings) January 10, 2026

Κάλεσμα για συνέχιση των διαδηλώσεων

Ο εξόριστος πρίγκιπας διάδοχος Ρεζά Παχλεβί κάλεσε τους Ιρανούς να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις και ζήτησε πανεθνική απεργία σε κρίσιμους τομείς, όπως το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο.

Παρά τον φόβο, τη βία και την απομόνωση, οι διαδηλωτές δηλώνουν αποφασισμένοι να συνεχίσουν. Όπως σημειώνουν αναλυτές, κάθε κύμα διαμαρτυρίας στο Ιράν ενσωματώνεται σε μια βαθύτερη, συστημική αμφισβήτηση, την οποία το καθεστώς καταστέλλει, αλλά δεν καταφέρνει να εξαλείψει.

Το επόμενο διάστημα θεωρείται κρίσιμο, με τον κίνδυνο γενικευμένης αιματοχυσίας να παραμένει ορατός.

