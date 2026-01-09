Ιράν: Απειλεί τη ζωή διαδηλωτών, όσοι συλλαμβάνονται κινδυνεύουν με θανατική ποινή

Πλέον σε μεγάλο βαθμό το Ιράν έχει αποκοπεί από τον έξω κόσμο, αφού οι αρχές έκοψαν το διαδίκτυο για να περιορίσουν τις αυξανόμενες αναταραχές που επικρατούν ανάμεσα σε διαδηλωτές και αρχές, καθώς βίντεο έδειχναν κτίρια να καίγονται σε αντικυβερνητικές διαδηλώσεις που μαίνονταν σε διάφορες πόλεις της χώρας.

Ομάδες για τα ανθρώπινα δικαιώματα έχουν ήδη καταγράψει δεκάδες θανάτους διαδηλωτών σε σχεδόν δύο εβδομάδες και, με την κρατική τηλεόραση του Ιράν να δείχνει συγκρούσεις και πυρκαγιές, το πρακτορείο ειδήσεων Tasnim ανέφερε ότι αρκετοί αστυνομικοί σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Σε τηλεοπτική ομιλία του, ο ανώτατος ηγέτης Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ υποσχέθηκε να μην υποχωρήσει, κατηγορώντας τους διαδηλωτές ότι ενεργούν για λογαριασμό εξόριστων αντιπολιτευτικών ομάδων και των ΗΠΑ, ενώ ένας εισαγγελέας απείλησε με θανατικές ποινές.

Οι διαμαρτυρίες αποτελούν τη μεγαλύτερη εσωτερική πρόκληση εδώ και τουλάχιστον 3 χρόνια για τους κληρικούς ηγέτες του Ιράν, οι οποίοι φαίνονται πιο ευάλωτοι από ό,τι σε προηγούμενες περιόδους αναταραχής εν μέσω μιας δεινής οικονομικής κατάστασης και μετά τον περσινό πόλεμο με το Ισραήλ και τις ΗΠΑ.

Ενώ οι αρχικές διαμαρτυρίες επικεντρώθηκαν στην οικονομία, με το ριάλ να χάνει τη μισή αξία του έναντι του δολαρίου πέρυσι και τον πληθωρισμό να ξεπερνά το 40% τον Δεκέμβριο, έχουν μεταμορφωθεί και περιλαμβάνουν συνθήματα που απευθύνονται άμεσα στις αρχές.

Παράλληλα, η διακοπή του διαδικτύου έχει μειώσει δραστικά τον όγκο των πληροφοριών που διαρρέουν από τη χώρα. Οι τηλεφωνικές κλήσεις προς το Ιράν δεν μπορούσαν να πραγματοποιηθούν.

Σημειώνεται ότι οι διαμαρτυρίες ξεκίνησαν στα τέλη του περασμένου μήνα με καταστηματάρχες και εμπόρους του παζάρι να διαδηλώνουν για την επιτάχυνση του πληθωρισμού και την πτώση του ριάλ, αλλά σύντομα εξαπλώθηκαν σε πανεπιστήμια και επαρχιακές πόλεις, με νέους άνδρες να συγκρούονται με τις δυνάμεις ασφαλείας.

«Αυτό μοιάζει με ζώνη πολέμου»

Εικόνες που δημοσίευσε η κρατική τηλεόραση κατά τη διάρκεια της νύχτας έδειχναν καμένα λεωφορεία, αυτοκίνητα και μοτοσικλέτες, καθώς και πυρκαγιές σε σταθμούς του μετρό και τράπεζες σε όλη τη χώρα.

Ο κρατικός τηλεοπτικός φορέας απέδωσε την ευθύνη για τις αναταραχές στην Οργάνωση Μουτζαχεντίν του Λαού, μια αντιπολιτευτική φατρία με έδρα στο εξωτερικό που αποσχίστηκε μετά την Ισλαμική Επανάσταση του 1979 και είναι επίσης γνωστή ως MKO ή MEK.

Ένας δημοσιογράφος της κρατικής τηλεόρασης, στέκοντας μπροστά από τις φλόγες στην οδό Shariati στο λιμάνι Rasht της Κασπίας Θάλασσας, είπε: «Αυτό μοιάζει με ζώνη πολέμου – όλα τα καταστήματα έχουν καταστραφεί». Βίντεο τραβηγμένα στην πρωτεύουσα Τεχεράνη έδειχναν εκατοντάδες ανθρώπους να διαδηλώνουν.

Οι αρχές προσπάθησαν να ακολουθήσουν μια διπλή προσέγγιση – περιγράφοντας τις διαμαρτυρίες για την οικονομία ως νόμιμες, ενώ καταδίκαζαν αυτούς που αποκαλούν βίαιους ταραξίες και έκαναν σκληρή καταστολή με τις δυνάμεις ασφαλείας.

Την περασμένη εβδομάδα, ο πρόεδρος Masoud Pezeshkian προέτρεψε τις αρχές να υιοθετήσουν μια «ευγενική και υπεύθυνη προσέγγιση» και η κυβέρνηση πρόσφερε μέτρια οικονομικά κίνητρα για να βοηθήσει στην καταπολέμηση της επιδείνωσης της φτώχειας, καθώς ο πληθωρισμός έχει εκτοξευθεί στα ύψη.

Ωστόσο, με την εξάπλωση των αναταραχών και την αύξηση της βίας στις συγκρούσεις, ο Ανώτατος Ηγέτης, η ανώτατη αρχή στο Ιράν, που βρίσκεται πάνω από τον εκλεγμένο πρόεδρο και το κοινοβούλιο, χρησιμοποίησε πολύ πιο «σκληρή γλώσσα» την Παρασκευή.

«Η Ισλαμική Δημοκρατία ήρθε στην εξουσία με το αίμα εκατοντάδων χιλιάδων έντιμων ανθρώπων. Δεν θα υποχωρήσει μπροστά στους βανδάλους», είχε δηλώσει, κατηγορώντας όσους εμπλέκονται στις αναταραχές ότι προσπαθούν να ευχαριστήσουν τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Όσοι συλλαμβάνονται κινδυνεύουν με θανατική ποινή

Ο εισαγγελέας της Τεχεράνης δήλωσε ότι όσοι διαπράττουν σαμποτάζ, καίνε δημόσια περιουσία ή εμπλέκονται σε συγκρούσεις με τις δυνάμεις ασφαλείας θα αντιμετωπίσουν τη θανατική ποινή.

Οι κατακερματισμένες εξωτερικές αντιπολιτευόμενες φατρίες του Ιράν κάλεσαν σε περισσότερες διαμαρτυρίες, και οι διαδηλωτές φώναζαν συνθήματα όπως «Θάνατος στον δικτάτορα!» και υμνούσαν τη μοναρχία που ανατράπηκε το 1979.

Ο Ρεζά Παχλάβι, εξόριστος γιος του αποθανόντος σάχη, είπε στους Ιρανούς σε μια ανάρτηση στα social media: «Τα μάτια του κόσμου είναι στραμμένα πάνω σας. Βγείτε στους δρόμους».

Παρά την αυξημένη πίεση, ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αρακί δήλωσε την Παρασκευή ότι η πιθανότητα ξένης στρατιωτικής επέμβασης στο Ιράν είναι «πολύ χαμηλή».

Ανέφερε δε ότι ο υπουργός Εξωτερικών του Ομάν, ο οποίος έχει συχνά μεσολαβήσει στις διαπραγματεύσεις μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών, θα επισκεφθεί το Ιράν το Σάββατο.

Η Ισλαμική Δημοκρατία έχει αντιμετωπίσει επανειλημμένα σοβαρές αναταραχές κατά τη διάρκεια των δεκαετιών, συμπεριλαμβανομένων των φοιτητικών διαδηλώσεων το 1999, των μαζικών διαδηλώσεων για το αμφισβητούμενο αποτέλεσμα των εκλογών το 2009, των διαδηλώσεων για τις οικονομικές δυσκολίες το 2019 και των διαδηλώσεων «Γυναίκα, Ζωή, Ελευθερία» το 2022.

