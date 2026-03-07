Ιράν: «Δεν θα παραδοθούμε ποτέ» δηλώνει ο Πεζεσκιάν – Συγγνώμη στις γειτονικές χώρες για τα πλήγματα

Κατηγορηματικό μήνυμα ότι το Ιράν δεν πρόκειται να υποκύψει στις πιέσεις των Ηνωμένων Πολιτειών έστειλε ο πρόεδρος της χώρας Μασούντ Πεζεσκιάν, σε μια περίοδο που η ένταση στη Μέση Ανατολή παραμένει ιδιαίτερα υψηλή.

Μιλώντας σε τηλεοπτικό διάγγελμα που μεταδόθηκε από την ιρανική κρατική τηλεόραση, ο Πεζεσκιάν ξεκαθάρισε ότι η Τεχεράνη δεν πρόκειται να αποδεχθεί απαιτήσεις για «άνευ όρων παράδοση», απαντώντας στις δηλώσεις του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

«Θα πάρουν τα όνειρά τους για την άνευ όρων παράδοσή μας στον τάφο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Απόφαση για περιορισμό των επιθέσεων σε γειτονικές χώρες

Την ίδια ώρα, το μεταβατικό ηγετικό συμβούλιο του Ιράν αποφάσισε να σταματήσουν οι επιθέσεις προς γειτονικές χώρες, εκτός εάν υπάρξει επίθεση κατά της Τεχεράνης που προέρχεται από αυτές.

Ο Ιρανός πρόεδρος, σε δηλώσεις που μεταδόθηκαν από τα κρατικά μέσα ενημέρωσης, ζήτησε επίσης συγγνώμη από τις χώρες της περιοχής για τα πλήγματα που σημειώθηκαν τις προηγούμενες ημέρες στο πλαίσιο της κλιμάκωσης των συγκρούσεων.

Παρά τη συγκεκριμένη απόφαση, ο ίδιος τόνισε ότι το Ιράν θα συνεχίσει να απαντά στρατιωτικά στις επιθέσεις που δέχεται, καθώς ο στρατός της χώρας εξακολουθεί να ανταλλάσσει πυρά με το Ισραήλ.

Η μεταβατική ηγεσία μετά τον θάνατο του Χαμενεΐ

Η δήλωση του Πεζεσκιάν έρχεται μία εβδομάδα μετά τη δολοφονία του Ανώτατου Ηγέτη του Ιράν Αλί Χαμενεΐ, γεγονός που έχει προκαλέσει σημαντικές πολιτικές ανακατατάξεις στη χώρα.

Μέχρι να οριστεί ο διάδοχός του, την εξουσία έχει αναλάβει ένα τριμελές μεταβατικό συμβούλιο ηγεσίας.

Σε αυτό συμμετέχουν ο πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν, που θεωρείται πιο μετριοπαθής πολιτικός, ο επικεφαλής της δικαστικής εξουσίας Γκολαμχοσεΐν Μοχσενί Ετζέι, ο οποίος ανήκει στη σκληροπυρηνική πτέρυγα του καθεστώτος, καθώς και ο ανώτερος κληρικός Αλιρεζά Αραφί.

Το συμβούλιο αυτό έχει αναλάβει τη διαχείριση της κρίσιμης μεταβατικής περιόδου μέχρι την ανάδειξη νέου ανώτατου ηγέτη, την ώρα που η χώρα βρίσκεται στο επίκεντρο μιας από τις πιο επικίνδυνες γεωπολιτικές κρίσεις των τελευταίων ετών.

