Ιράν: Εκβιασμός στο πένθος – Αρχές ζητούν χιλιάδες δολάρια για να παραδώσουν τις σορούς διαδηλωτών

Ο πόνος των οικογενειών που έχασαν δικούς τους ανθρώπους στις πρόσφατες διαδηλώσεις στο Ιράν καταγγέλλεται ότι μετατρέπεται σε ωμό εκβιασμό. Όπως αποκαλύπτουν συγγενείς θυμάτων σε έρευνα του BBC, οι ιρανικές Αρχές απαιτούν υπέρογκα χρηματικά ποσά προκειμένου να παραδώσουν τις σορούς των νεκρών, κρατώντας τες σε νοσοκομεία και νεκροτομεία ως μέσο πίεσης και εκφοβισμού.

Σύμφωνα με πολλαπλές πηγές του BBC Persian, οι δυνάμεις ασφαλείας αρνούνται να παραδώσουν τις σορούς έως ότου καταβληθούν τα χρήματα, μετατρέποντας το πένθος σε εργαλείο καταστολής. Όπως αναφέρεται, τουλάχιστον 2.435 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους μέσα σε διάστημα άνω των δύο εβδομάδων διαδηλώσεων σε ολόκληρη τη χώρα.

Πώς οι Αρχές κρατούν τις σορούς ως μοχλό πίεσης

Χαρακτηριστική είναι η μαρτυρία οικογένειας από την πόλη Ραστ, η οποία δήλωσε ότι οι δυνάμεις ασφαλείας απαίτησαν 700 εκατομμύρια τομάν (περίπου 5.000 δολάρια) για την παράδοση της σορού συγγενικού τους προσώπου. Όπως ανέφεραν, η σορός βρισκόταν στο νεκροτομείο του νοσοκομείου Πουρσίνα, μαζί με τουλάχιστον 70 ακόμη νεκρούς διαδηλωτές.

Στην Τεχεράνη, οικογένεια Κούρδου εποχικού εργάτη στον κατασκευαστικό κλάδο πληροφορήθηκε ότι έπρεπε να καταβάλει ένα δισεκατομμύριο τομάν (περίπου 7.000 δολάρια) για να παραλάβει τη σορό του παιδιού της. Η οικογένεια δήλωσε ότι αδυνατούσε να πληρώσει και αναγκάστηκε να αποχωρήσει χωρίς τη σορό, σε μια χώρα όπου ένας εργάτης οικοδομών κερδίζει συνήθως λιγότερα από 100 δολάρια τον μήνα.

Αντίστοιχη είναι και η περίπτωση του 18χρονου Αλί Αμπάσι από το Γκιλάν-ε Γκαρμπ, για τον οποίο η οικογένεια κατέβαλε περίπου 4.000 δολάρια προκειμένου να παραλάβει το σώμα του.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, προσωπικό νοσοκομείων τηλεφώνησε κρυφά σε συγγενείς θυμάτων, προειδοποιώντας τους να παραλάβουν άμεσα τις σορούς πριν φτάσουν οι δυνάμεις ασφαλείας και απαιτήσουν χρηματικά ποσά.

Μία γυναίκα περιέγραψε στο BBC ότι έμαθε για τον θάνατο του συζύγου της στις 9 Ιανουαρίου μέσω τηλεφωνήματος από νοσοκομείο. Της είπαν να σπεύσει να παραλάβει το σώμα πριν εμφανιστούν οι Αρχές. Πήγε μαζί με τα δύο παιδιά της, φόρτωσε τη σορό στο πίσω μέρος ενός αγροτικού οχήματος και διένυσε επτά ώρες δρόμο μέχρι την πόλη καταγωγής τους στο δυτικό Ιράν για να τον θάψει.

«Ήμουν στο πίσω μέρος του αγροτικού, κλαίγοντας πάνω από το σώμα του για επτά ώρες, ενώ τα παιδιά μου κάθονταν μπροστά», ανέφερε συγγενής της στο Λονδίνο.

Το BBC Persian αναφέρει επίσης ότι στο νεκροτομείο Μπεχεστ-ε Ζάχρα στην Τεχεράνη, αξιωματούχοι φέρονται να λένε σε οικογένειες πως αν δηλώσουν ότι το παιδί τους ήταν μέλος της παραστρατιωτικής πολιτοφυλακής Μπασίτζ και σκοτώθηκε από διαδηλωτές, τότε η σορός θα παραδοθεί χωρίς οικονομική απαίτηση.

«Μας ζήτησαν να συμμετάσχουμε σε φιλοκυβερνητική συγκέντρωση και να παρουσιάσουμε τη σορό ως μάρτυρα. Δεν δεχθήκαμε», δήλωσε συγγενής θύματος στο BBC, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις οικογένειες επιχείρησαν ακόμη και να εισβάλουν στα νεκροτομεία για να παραλάβουν τους νεκρούς τους.

