Ιράν: Ένας νεκρός και 14 τραυματίες από έκρηξη στο λιμάνι της Μπαντάρ Αμπάς

Το ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων Tasnim μετέδωσε πως οι πληροφορίες μέσων κοινωνικής δικτύωσης σύμφωνα με τις οποίες διοικητής του ναυτικού των Φρουρών της Επανάστασης στοχοθετήθηκε στην έκρηξη είναι «εντελώς ψευδείς»

31 Ιαν. 2026 18:36
Pelop News

Δυστυχώς τουλάχιστον ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και 14 τραυματίστηκαν από έκρηξη που σημειώθηκε το Σάββατο (31/) στο λιμάνι της πόλης Μπαντάρ Αμπάς, στο νότιο Ιράν, δήλωσε τοπικός αξιωματούχος σε ιρανικά πρακτορεία ειδήσεων, όμως η αιτία της έκρηξης δεν είναι γνωστή.

Διπλές εκρήξεις στο νότιο Ιράν: Ζημιές στο λιμάνι Μπαντάρ Αμπάς και νεκρή τετραμελής οικογένεια στην Αχβάζ

Το ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων Tasnim μετέδωσε πως οι πληροφορίες μέσων κοινωνικής δικτύωσης σύμφωνα με τις οποίες διοικητής του ναυτικού των Φρουρών της Επανάστασης στοχοθετήθηκε στην έκρηξη είναι «εντελώς ψευδείς». Ιρανικά ΜΜΕ ανέφεραν πως διεξάγεται έρευνα για την έκρηξη αλλά δεν έδωσαν άλλες πληροφορίες. Δεν κατέστη δυνατή προς το παρόν η επικοινωνία με ιρανικές αρχές για σχόλια.

Τέσσερις νεκροί στην Αχβάζ
Σε ένα ξεχωριστό συμβάν, τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν από έκρηξη αερίου στην πόλη Αχβάζ, κοντά στα σύνορα με το Ιράκ, σύμφωνα με τους κρατικούς Tehran Times. Προς το παρόν δεν είναι διαθέσιμες περισσότερες πληροφορίες.

Δύο Ισραηλινοί αξιωματούχοι δήλωσαν στο Reuters πως το Ισραήλ δεν ενεπλάκη στις σημερινές εκρήξεις, που σημειώθηκαν εν μέσω αύξησης των εντάσεων ανάμεσα στην Τεχεράνη και την Ουάσινγκτον σχετικά με την καταστολή των διαδηλώσεων στο Ιράν και το πυρηνικό πρόγραμμα της χώρας.

Το Πεντάγωνο δεν απάντησε προς το παρόν σε αίτημα για σχόλιο.


Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στις 22 Ιανουαρίου ότι μια «αρμάδα» κατευθύνεται προς το Ιράν. Διάφορες πηγές δήλωσαν χθες, Παρασκευή, ότι ο Τραμπ σταθμίζει επιλογές εναντίον του Ιράν οι οποίες περιλαμβάνουν στοχευμένα πλήγματα στις δυνάμεις ασφαλείας.

Νωρίτερα σήμερα, ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν κατηγόρησε τους ηγέτες των ΗΠΑ, του Ισραήλ και της Ευρώπης ότι εκμεταλλεύονται τα οικονομικά προβλήματα του Ιράν, προκαλώντας αναταραχή και παρέχοντας στον κόσμο τα μέσα για να «διαλύσει το έθνος».

Η Μπαντάρ Αμπάς, που φιλοξενεί το σημαντικότερο λιμάνι του Ιράν για εμπορευματοκιβώτια, βρίσκεται στο στενά του Ορμούζ, έναν ζωτικής σημασίας δίαυλο ανάμεσα στο Ιράν και το Ομάν απ΄όπου διέρχεται περίπου το ένα πέμπτο του πετρελαίου που μεταφέρεται διά θαλάσσης παγκοσμίως.

Μεγάλη έκρηξη σημειώθηκε τον περασμένο Απρίλιο στο λιμάνι με αποτέλεσμα να σκοτωθούν δεκάδες άνθρωποι και να τραυματιστούν τουλάχιστον 1.000. Επιτροπή έρευνας απέδωσε την ευθύνη για την έκρηξη σε ανεπάρκειες στην προσήλωση στις αρχές της πολιτικής άμυνας και ασφάλειας.

Το Ιράν έχει συγκλονιστεί από διαδηλώσεις σε όλη τη χώρα που ξέσπασαν τον Δεκέμβριο λόγω της οικονομικής δυσπραγίας και εξελίχθηκαν σε μία από τις πιο σκληρές προκλήσεις για τους θρησκευτικούς ηγέτες της χώρας.

Τουλάχιστον 5.000 άνθρωποι σκοτώθηκαν στις διαδηλώσεις, περιλαμβανομένων 550 μελών των δυνάμεων ασφαλείας, δήλωσε Ιρανός αξιωματούχος στο Reuters.

