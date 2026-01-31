Διπλές εκρήξεις στο νότιο Ιράν: Ζημιές στο λιμάνι Μπαντάρ Αμπάς και νεκρή τετραμελής οικογένεια στην Αχβάζ

Έκρηξη σημειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου (31/1/26) σε κτίριο εντός του λιμανιού της Μπαντάρ Αμπάς, στο νότιο Ιράν, όπως μετέδωσε η κρατική τηλεόραση της χώρας. Από το περιστατικό προκλήθηκαν εκτεταμένες ζημιές σε δύο ορόφους οκταώροφου κτιρίου, καθώς και σε σταθμευμένα αυτοκίνητα και γειτονικά καταστήματα.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα πυροσβεστικές δυνάμεις και συνεργεία διάσωσης, ενώ τραυματίες διακομίστηκαν σε νοσοκομεία της περιοχής. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής επίσημες πληροφορίες, δεν έχουν αναφερθεί θάνατοι από την έκρηξη στο λιμάνι.

Ο γενικός διευθυντής διαχείρισης κρίσεων της επαρχίας Χορμοζγκάν, Μεχρντάντ Χασανζαντέχ, δήλωσε ότι έχει ξεκινήσει έρευνα για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια της έκρηξης, χωρίς να δοθούν περαιτέρω λεπτομέρειες.

Την ίδια ώρα, το ημιεπίσημο πρακτορείο Tasnim διέψευσε κατηγορηματικά πληροφορίες που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης περί στοχευμένης επίθεσης σε ανώτατο αξιωματούχο των Φρουρών της Επανάστασης, χαρακτηρίζοντάς τες «εντελώς ψευδείς».

Δεύτερη έκρηξη στην Αχβάζ με τραγικό απολογισμό

Λίγες ώρες αργότερα, δεύτερη έκρηξη σημειώθηκε στην πόλη Αχβάζ, αυτή τη φορά σε τετραώροφο κτίριο κατοικιών. Από το περιστατικό έχασαν τη ζωή τους τέσσερα άτομα, πατέρας, μητέρα και τα δύο παιδιά τους.

Ο επικεφαλής των Υπηρεσιών Πυρασφάλειας της πόλης, Μπαμπάκ Ραμπέι, ανέφερε ότι από τα ερείπια ανασύρθηκαν επίσης ζωντανοί ένα τρίχρονο παιδί και μία γυναίκα, οι οποίοι μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο. Οι πρώτες εκτιμήσεις αποδίδουν την έκρηξη σε διαρροή φυσικού αερίου, χωρίς ωστόσο να έχει ολοκληρωθεί η επίσημη πραγματογνωμοσύνη.

Οι ιρανικές αρχές διερευνούν αν υπάρχει οποιαδήποτε σύνδεση μεταξύ των δύο εκρήξεων, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει προκύψει σχετικό στοιχείο.

Σε καθεστώς ύψιστης επιφυλακής οι Ένοπλες Δυνάμεις

Τα περιστατικά σημειώνονται σε μια περίοδο αυξημένης έντασης στον Περσικό Κόλπο. Νωρίτερα, ο αρχηγός του ιρανικού στρατού Αμίρ Χαταμί είχε προειδοποιήσει τις ΗΠΑ και το Ισραήλ για τις συνέπειες οποιασδήποτε επίθεσης, τονίζοντας ότι οι ιρανικές Ένοπλες Δυνάμεις βρίσκονται σε κατάσταση ύψιστης επιφυλακής.

Ο Χαταμί υπογράμμισε επίσης ότι η πυρηνική τεχνολογία της χώρας δεν μπορεί να εξαλειφθεί, την ώρα που ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ συνεχίζει να πιέζει την Τεχεράνη για νέα συμφωνία σχετικά με το πυρηνικό της πρόγραμμα.

Οι έρευνες για τα δύο περιστατικά συνεχίζονται, με τις ιρανικές αρχές να κρατούν χαμηλούς τόνους, εν μέσω ενός ιδιαίτερα φορτισμένου διεθνούς περιβάλλοντος.

