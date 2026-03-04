Ιράν: Επέζησε της επίθεσης ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ – Από τα φαβορί για τη διαδοχή της ηγεσίας

Ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, που συγκαταλέγεται στους επικρατέστερους υποψηφίους για τη διαδοχή του πατέρα του στην ανώτατη πνευματική ηγεσία του Ιράν, επέζησε από την αμερικανοϊσραηλινή επίθεση κατά την οποία σκοτώθηκε ο πατέρας του.

Την πληροφορία αυτή μετέδωσε το Reuters, επικαλούμενο δύο ιρανικές πηγές.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ βρισκόταν ανάμεσα στα πρόσωπα που επηρεάστηκαν από την επίθεση που πραγματοποιήθηκε από τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ, ωστόσο κατάφερε να επιζήσει.

Ο γιος του ανώτατου ηγέτη του Ιράν έχει αναφερθεί επανειλημμένα ως ένας από τους βασικούς διεκδικητές της διαδοχής στην κορυφή της πολιτικοθρησκευτικής ηγεσίας της χώρας.

Αβέβαιη η διαδικασία διαδοχής

Την ίδια ώρα, ο Μοτζτάμπα Χοσεϊνί, μέλος της Συνέλευσης των Ειδικών, του θεσμικού οργάνου που είναι αρμόδιο για την επιλογή του επόμενου ανώτατου ηγέτη του Ιράν, τόνισε ότι παραμένει αβέβαιο πόσο χρόνο θα χρειαστεί η διαδικασία διαδοχής.

Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά, η διαδικασία αυτή απαιτεί χρόνο και διαβουλεύσεις.

«Δεν είναι ακόμη σαφές πόσο θα διαρκέσει η διαδικασία επιλογής του νέου ηγέτη. Αυτή η διαδικασία απαιτεί την εξέταση διαφόρων συνθηκών και διαβουλεύσεις», ανέφερε.

Αναμονή για την απόφαση

Ο ίδιος εξέφρασε την ελπίδα ότι η Συνέλευση των Ειδικών θα συνεδριάσει το συντομότερο δυνατό, προκειμένου να καταλήξει σε απόφαση για τον νέο ανώτατο ηγέτη της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Μέχρι τότε, η διαδικασία διαδοχής παραμένει ανοιχτή, σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη περίοδο για το Ιράν και την ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής.

