Ιράν: Επέζησε της επίθεσης ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ – Από τα φαβορί για τη διαδοχή της ηγεσίας
Ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, γιος του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, φέρεται να επέζησε από την αμερικανοϊσραηλινή επίθεση κατά την οποία σκοτώθηκε ο πατέρας του. Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το Reuters, θεωρείται ένας από τους βασικούς υποψηφίους για τη διαδοχή στην κορυφή της πολιτικοθρησκευτικής ηγεσίας της χώρας.
Ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, που συγκαταλέγεται στους επικρατέστερους υποψηφίους για τη διαδοχή του πατέρα του στην ανώτατη πνευματική ηγεσία του Ιράν, επέζησε από την αμερικανοϊσραηλινή επίθεση κατά την οποία σκοτώθηκε ο πατέρας του.
Την πληροφορία αυτή μετέδωσε το Reuters, επικαλούμενο δύο ιρανικές πηγές.
Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ βρισκόταν ανάμεσα στα πρόσωπα που επηρεάστηκαν από την επίθεση που πραγματοποιήθηκε από τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ, ωστόσο κατάφερε να επιζήσει.
Ο γιος του ανώτατου ηγέτη του Ιράν έχει αναφερθεί επανειλημμένα ως ένας από τους βασικούς διεκδικητές της διαδοχής στην κορυφή της πολιτικοθρησκευτικής ηγεσίας της χώρας.
Αβέβαιη η διαδικασία διαδοχής
Την ίδια ώρα, ο Μοτζτάμπα Χοσεϊνί, μέλος της Συνέλευσης των Ειδικών, του θεσμικού οργάνου που είναι αρμόδιο για την επιλογή του επόμενου ανώτατου ηγέτη του Ιράν, τόνισε ότι παραμένει αβέβαιο πόσο χρόνο θα χρειαστεί η διαδικασία διαδοχής.
Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά, η διαδικασία αυτή απαιτεί χρόνο και διαβουλεύσεις.
«Δεν είναι ακόμη σαφές πόσο θα διαρκέσει η διαδικασία επιλογής του νέου ηγέτη. Αυτή η διαδικασία απαιτεί την εξέταση διαφόρων συνθηκών και διαβουλεύσεις», ανέφερε.
Αναμονή για την απόφαση
Ο ίδιος εξέφρασε την ελπίδα ότι η Συνέλευση των Ειδικών θα συνεδριάσει το συντομότερο δυνατό, προκειμένου να καταλήξει σε απόφαση για τον νέο ανώτατο ηγέτη της Ισλαμικής Δημοκρατίας.
Μέχρι τότε, η διαδικασία διαδοχής παραμένει ανοιχτή, σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη περίοδο για το Ιράν και την ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής.
