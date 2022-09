Ιράν: Γυναίκες καίνε τις μαντίλες και κόβουν τα μαλλιά τους – Κινητοποιήσεις για τον θάνατο της Μαχσά Αμινί ΒΙΝΤΕΟ

Σπάνιες εικόνες από το ξεσηκωμένο πλήθος στο Ιράν, κάνουν τον γύρο του κόσμου, αφού η υπόθεση της 22χρονης Μαχσά Αμινί, φαίνεται πως ξεσήκωσε και ευαισθητοποίησε τον κόσμο. Μάλιστα, ορισμένες από τις γυναίκες διαδηλώτριες που βγήκαν στους δρόμους, έκαψαν τις μαντίλες τους, ως ένδειξη διαμαρτυρίας για τη καταπίεση που δέχονται. Σύμφωνα μάλιστα με την Daily Mail, οι διαδηλώσεις, στις οποίες πρωτοστατούν οι γυναίκες, είναι οι πιο σοβαρές που έχουν σημειωθεί στο Ιράν εδώ και πολλά χρόνια.

Protests in Iran after 22-year-old Mahsa Amini was killed by the "morality police" while in custody for infractions of hijab rules.

This government-sponsored brutality is in addition to "honor-killings" and widespread oppression of women across the region for similar reasons. https://t.co/P1DTDl6j8k

— zeynep tufekci (@zeynep) September 20, 2022