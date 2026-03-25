Ιράν: Ισχυρίζεται ότι έπληξε το USS Abraham Lincoln με πυραύλους

Με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή να παραμένει σε πλήρη εξέλιξη, το Ιράν ανακοίνωσε ότι εκτόξευσε πυραύλους κατά του αμερικανικού αεροπλανοφόρου USS Abraham Lincoln, το οποίο επιχειρεί στην ευρύτερη περιοχή. Σύμφωνα με ιρανικά κρατικά μέσα και ανακοινώσεις που αναπαράχθηκαν διεθνώς, η Τεχεράνη υποστηρίζει ότι το πλοίο επλήγη από πυραύλους κρουζ που εκτοξεύθηκαν από την ακτή προς τη θάλασσα.

Την ανακοίνωση απέδωσε στο ιρανικό Πολεμικό Ναυτικό το πρακτορείο IRNA, το οποίο μετέδωσε ότι το πλήγμα ήταν επιτυχές και ότι το αεροπλανοφόρο αναγκάστηκε να αλλάξει θέση. Στο ίδιο πλαίσιο, ιρανικές πηγές προειδοποίησαν πως ενδέχεται να ακολουθήσουν και άλλα αντίστοιχα χτυπήματα.

According to Iranian Army’s Public Relations, cruise missiles launched from the coast toward the sea successfully struck the USS Abraham Lincoln. pic.twitter.com/dbstqUyFAI — IRNA News Agency ☫ (@IrnaEnglish) March 25, 2026

Ο διοικητής του ιρανικού Πολεμικού Ναυτικού, Σαχράμ Ιρανί, εμφανίστηκε να δηλώνει ότι οι κινήσεις του USS Abraham Lincoln παρακολουθούνται διαρκώς, προσθέτοντας πως, εφόσον το αμερικανικό αεροπλανοφόρο βρεθεί εντός εμβέλειας των ιρανικών πυραυλικών συστημάτων, θα αποτελέσει στόχο νέων επιθέσεων. Παράλληλα, ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου Μοχαμάντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ προειδοποίησε τις ΗΠΑ να μην «δοκιμάζουν» την αποφασιστικότητα της χώρας του, σημειώνοντας ότι η Τεχεράνη παρακολουθεί στενά κάθε αμερικανική στρατιωτική κίνηση στην περιοχή.

Μέχρι στιγμής, δεν έχει προκύψει ανεξάρτητη επιβεβαίωση ότι το αεροπλανοφόρο έχει πράγματι χτυπηθεί. Υπενθυμίζεται ότι σε προηγούμενο, παρόμοιο ιρανικό ισχυρισμό στις αρχές Μαρτίου, η αμερικανική στρατιωτική διοίκηση είχε διαψεύσει ότι το USS Abraham Lincoln επλήγη, αναφέροντας ότι οι πύραυλοι «δεν πλησίασαν καν» το πλοίο.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



