Ιράν: Ισραηλινός βομβαρδισμός στο υπόγειο καταφύγιο του Αλί Χαμενεΐ

Σειρήνες αεροπορικού συναγερμού ήχησαν για ακόμη μία φορά σήμερα (06.03.2026) στην Τεχεράνη, καθώς το Ισραήλ συνεχίζει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά στόχων στο Ιράν, στο πλαίσιο του πολέμου που βρίσκεται σε εξέλιξη τις τελευταίες ημέρες.

Την ίδια στιγμή, οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις (IDF) δημοσίευσαν βίντεο από τον βομβαρδισμό του υπόγειου καταφυγίου του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ, ο οποίος σκοτώθηκε το περασμένο Σάββατο, κατά την πρώτη ημέρα της σύγκρουσης.

Μαζική αεροπορική επιχείρηση

Σύμφωνα με τις ισραηλινές αρχές, περίπου 50 μαχητικά αεροσκάφη της Πολεμικής Αεροπορίας του Ισραήλ συμμετείχαν σε αεροπορική επιχείρηση νωρίς το πρωί, στοχεύοντας το υπόγειο καταφύγιο του Χαμενεΐ στην ιρανική πρωτεύουσα.

Στη λεζάντα της σχετικής ανάρτησης, οι IDF υποστηρίζουν ότι το συγκεκριμένο καταφύγιο βρισκόταν κάτω από κτίρια της ηγεσίας του ιρανικού καθεστώτος, στο κέντρο της Τεχεράνης.

Το πλήγμα αποτελεί μέρος της ευρύτερης στρατιωτικής επιχείρησης που πραγματοποιούν από κοινού οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ, με στόχο στρατηγικές εγκαταστάσεις και υποδομές του ιρανικού στρατιωτικού μηχανισμού.

Νέα προειδοποίηση προς τους κατοίκους

Λίγη ώρα μετά τη δημοσιοποίηση του βίντεο, το Ισραήλ εξέδωσε επείγουσα προειδοποίηση προς τους κατοίκους της βιομηχανικής ζώνης της Τεχεράνης.

Οι ισραηλινές αρχές κάλεσαν τους πολίτες να απομακρυνθούν από την περιοχή, προειδοποιώντας ότι επίκειται νέο πλήγμα εναντίον στρατιωτικών υποδομών του ιρανικού καθεστώτος.

Οι προειδοποιήσεις αυτές εντάσσονται στην τακτική που ακολουθεί το Ισραήλ τις τελευταίες ημέρες, δημοσιοποιώντας εκ των προτέρων τις περιοχές όπου πρόκειται να πραγματοποιηθούν επιθέσεις.

Πάνω από 1.300 νεκροί από την αρχή του πολέμου

Οι αεροπορικές επιδρομές έχουν επεκταθεί σε πολλές περιοχές του Ιράν, καθώς οι ισραηλινές δυνάμεις συνεχίζουν να πλήττουν στόχους που θεωρούν στρατιωτικής σημασίας.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις, περισσότεροι από 1.300 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στο Ιράν από την έναρξη του πολέμου, ο οποίος ξεκίνησε με συντονισμένη στρατιωτική επιχείρηση των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ.

Η κατάσταση στη Μέση Ανατολή παραμένει ιδιαίτερα τεταμένη, με τις στρατιωτικές επιχειρήσεις να συνεχίζονται και τον φόβο περαιτέρω κλιμάκωσης να αυξάνεται.