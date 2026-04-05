Ιράν: Ιστορικό ρεκόρ διακοπής του διαδικτύου
Το Ιράν κατέρριψε το παγκόσμιο ρεκόρ διακοπής πρόσβασης στο διαδίκτυο, κλείνοντας 37 ημέρες χωρίς σύνδεση σε εθνική κλίμακα, σύμφωνα με την NetBlocks.
Ένα πρωτοφανές παγκόσμιο ρεκόρ καταγράφεται στο Ιράν, καθώς η χώρα συμπληρώνει σήμερα, Κυριακή 5 Απριλίου 2026, την 37η συνεχή ημέρα πλήρους διακοπής της πρόσβασης στο διαδίκτυο σε εθνική εμβέλεια. Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΜΚΟ NetBlocks, η οποία εξειδικεύεται στην παρακολούθηση της κυβερνοασφάλειας και της ελευθερίας του διαδικτύου, πρόκειται για το μεγαλύτερο σε διάρκεια περιστατικό «ψηφιακού σκοταδιού» που έχει επιβληθεί ποτέ σε επίπεδο επικράτειας.
Η οργάνωση διευκρίνισε μέσω ανάρτησής της στην πλατφόρμα Χ ότι η τρέχουσα κρίση ξεπερνά κάθε προηγούμενο αντίστοιχης βαρύτητας επεισόδιο. Αν και στο παρελθόν έχουν σημειωθεί μακρύτερες περίοδοι διακοπών, αυτές αφορούσαν περιορισμένη περιφερειακή κλίμακα και όχι το σύνολο μιας χώρας.
Η NetBlocks υπογράμμισε επίσης ότι η περίπτωση του Ιράν είναι μοναδική, καθώς διαφοροποιείται από κλειστά καθεστώτα όπως αυτό της Βόρειας Κορέας, η οποία δεν έχει συνδεθεί ποτέ με το παγκόσμιο δίκτυο. Η παρατεταμένη αποσύνδεση του Ιράν προκαλεί σοβαρές ανησυχίες στη διεθνή κοινότητα για τον έλεγχο της ροής πληροφοριών και τον περιορισμό των ελευθεριών των πολιτών εντός της χώρας.
