Ιράν: Ιστορικό ρεκόρ διακοπής του διαδικτύου

Ένα πρωτοφανές παγκόσμιο ρεκόρ καταγράφεται στο Ιράν, καθώς η χώρα συμπληρώνει σήμερα, Κυριακή 5 Απριλίου 2026, την 37η συνεχή ημέρα πλήρους διακοπής της πρόσβασης στο διαδίκτυο σε εθνική εμβέλεια. Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΜΚΟ NetBlocks, η οποία εξειδικεύεται στην παρακολούθηση της κυβερνοασφάλειας και της ελευθερίας του διαδικτύου, πρόκειται για το μεγαλύτερο σε διάρκεια περιστατικό «ψηφιακού σκοταδιού» που έχει επιβληθεί ποτέ σε επίπεδο επικράτειας.

Η οργάνωση διευκρίνισε μέσω ανάρτησής της στην πλατφόρμα Χ ότι η τρέχουσα κρίση ξεπερνά κάθε προηγούμενο αντίστοιχης βαρύτητας επεισόδιο. Αν και στο παρελθόν έχουν σημειωθεί μακρύτερες περίοδοι διακοπών, αυτές αφορούσαν περιορισμένη περιφερειακή κλίμακα και όχι το σύνολο μιας χώρας.

Η NetBlocks υπογράμμισε επίσης ότι η περίπτωση του Ιράν είναι μοναδική, καθώς διαφοροποιείται από κλειστά καθεστώτα όπως αυτό της Βόρειας Κορέας, η οποία δεν έχει συνδεθεί ποτέ με το παγκόσμιο δίκτυο. Η παρατεταμένη αποσύνδεση του Ιράν προκαλεί σοβαρές ανησυχίες στη διεθνή κοινότητα για τον έλεγχο της ροής πληροφοριών και τον περιορισμό των ελευθεριών των πολιτών εντός της χώρας.

