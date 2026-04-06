Ιράν και ΗΠΑ εξετάζουν σχέδιο δύο σταδίων για εκεχειρία και συνολική συμφωνία

Σε μία ιδιαίτερα κρίσιμη φάση φαίνεται να εισέρχονται οι παρασκηνιακές επαφές για τον τερματισμό του πολέμου ανάμεσα στο Ιράν και τις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς, σύμφωνα με πηγή που επικαλείται το Reuters, έχει ήδη διαβιβαστεί και στις δύο πλευρές ένα σχέδιο δύο σταδίων με στόχο την άμεση αποκλιμάκωση και, στη συνέχεια, μια συνολική συμφωνία. Το πλαίσιο αυτό, κατά τις ίδιες πληροφορίες, καταρτίστηκε από το Πακιστάν και διακινήθηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας, με πρόβλεψη για αρχική κατάπαυση του πυρός και επόμενο γύρο διαπραγμάτευσης για πιο μόνιμη διευθέτηση.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, η πρώτη φάση προβλέπει άμεση εκεχειρία, η οποία θα συνδεθεί με την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ, ενώ στη συνέχεια θα δοθεί ένα περιθώριο περίπου 15 έως 20 ημερών για να οριστικοποιηθεί μια ευρύτερη συμφωνία. Το υπό επεξεργασία σχήμα φέρεται να έχει προσωρινά την ονομασία «Συμφωνία Ισλαμαμπάντ», με τελικό στόχο μια πιο ολοκληρωμένη ρύθμιση που θα περιλαμβάνει και προσωπικές συνομιλίες στην πακιστανική πρωτεύουσα.

Η διαπραγμάτευση, όπως μεταδίδει το Reuters, γίνεται μέσω Πακιστάν, το οποίο εμφανίζεται αυτή τη στιγμή ως ο βασικός και ουσιαστικά μοναδικός δίαυλος επικοινωνίας ανάμεσα στις δύο πλευρές. Η ίδια πηγή ανέφερε ότι ο αρχηγός του στρατού του Πακιστάν, στρατάρχης Ασίμ Μονίρ, βρισκόταν σε επαφή καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας με τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς, τον ειδικό απεσταλμένο Στιβ Γουίτκοφ και τον υπουργό Εξωτερικών του Ιράν Αμπάς Αραγτσί. Από την άλλη πλευρά, το πακιστανικό υπουργείο Εξωτερικών δεν προχώρησε σε επίσημο σχόλιο για το περιεχόμενο των επαφών.

Παράλληλα, το Axios είχε αποκαλύψει ήδη από την Κυριακή ότι ΗΠΑ, Ιράν και περιφερειακοί μεσολαβητές συζητούν ένα σχήμα 45ήμερης εκεχειρίας, το οποίο θα μπορούσε να λειτουργήσει ως ενδιάμεση λύση και να δώσει χρόνο για διαπραγματεύσεις με ορίζοντα μια μόνιμη κατάπαυση των εχθροπραξιών. Το Reuters μετέδωσε αργότερα ότι δεν μπόρεσε να επαληθεύσει ανεξάρτητα όλες τις λεπτομέρειες του ρεπορτάζ του Axios, επιβεβαίωσε όμως πως ένα τέτοιο σενάριο βρίσκεται πράγματι στο επίκεντρο των συζητήσεων.

Μέχρι στιγμής, πάντως, δεν υπάρχει επίσημη δημόσια αποδοχή του σχεδίου από την Ουάσιγκτον ή την Τεχεράνη. Το Reuters μετέδωσε ότι δεν υπήρξε άμεση απάντηση από Αμερικανούς και Ιρανούς αξιωματούχους, ενώ σύμφωνα με νεότερο τηλεγράφημα του ίδιου πρακτορείου, το Ιράν δεν έχει δεσμευτεί ακόμη ότι θα επανανοίξει τα Στενά του Ορμούζ μόνο στο πλαίσιο μιας προσωρινής εκεχειρίας ή υπό πίεση ασφυκτικών χρονοδιαγραμμάτων.

Στο βάθος της διαπραγμάτευσης παραμένουν και τα πιο δύσκολα ζητήματα. Σύμφωνα με την πηγή του Reuters, μια τελική συμφωνία θα μπορούσε να περιλαμβάνει δεσμεύσεις από την πλευρά του Ιράν ότι δεν θα επιδιώξει την απόκτηση πυρηνικών όπλων, με αντάλλαγμα την άρση κυρώσεων, την αποδέσμευση παγωμένων περιουσιακών στοιχείων και εγγυήσεις ότι δεν θα βρεθεί ξανά στο στόχαστρο επιθέσεων από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ. Ανάλογες αναφορές είχαν γίνει και σε προηγούμενες τοποθετήσεις Ιρανών αξιωματούχων προς το Reuters, με την Τεχεράνη να διαμηνύει ότι αναζητά πιο μόνιμες εγγυήσεις ασφάλειας και όχι μια εύθραυστη προσωρινή λύση.

Η πίεση του χρόνου, ωστόσο, παραμένει καθοριστική. Το Axios και το Reuters μετέδωσαν ότι ο Ντόναλντ Τραμπ έχει συνδέσει ευθέως την αποκλιμάκωση με το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ, απειλώντας με σκληρή στρατιωτική απάντηση αν δεν υπάρξει συμφωνία έως το βράδυ της Τρίτης στις ΗΠΑ. Το Axios, μάλιστα, μετέδωσε ότι η αρχική προθεσμία παρατάθηκε κατά 20 ώρες, ενώ σε άλλο δημοσίευμά του κατέγραψε ακόμη πιο επιθετική ρητορική από τον Αμερικανό πρόεδρο, με απειλές για πλήγματα σε κρίσιμες ιρανικές υποδομές.

Το αποτέλεσμα αυτής της διπλωματικής κίνησης παραμένει ανοιχτό. Εκείνο που προκύπτει καθαρά από τις μέχρι τώρα πληροφορίες είναι ότι βρίσκεται σε εξέλιξη μια έντονη προσπάθεια να στηθεί ένας μηχανισμός άμεσης αποκλιμάκωσης, με πρώτο βήμα την εκεχειρία και τελικό στόχο μια πιο μόνιμη συμφωνία. Το αν αυτή η φόρμουλα θα γίνει αποδεκτή και από τις δύο πλευρές, θα κριθεί μέσα σε ασφυκτικό χρονικό πλαίσιο και υπό εξαιρετικά αυξημένη πίεση.

