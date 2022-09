Ιράν: Kοινωνική εξέγερση με τουλάχιστον 32 οι νεκρούς – Ο θάνατος της Αμινί και η θέση της γυναίκας στη χώρα

Διαστάσεις κοινωνικής εξέγερσης και μάλιστα αιματηρής προσλαμβάνουν στο Ιράν οι μαζικές διαμαρτυρίες για το θάνατο της 22χρονης Μαχσά Αμινί. Η νεαρή κοπέλα έπεσε σε κώμα ενόσω βρισκόταν υπό κράτηση από την αστυνομία ηθών στην Τεχεράνη. Έφυγε από τη ζωή ένα 24ωρο αργότερα στο νοσοκομείο. Έκτοτε, δεν λέει να καταλαγιάσει η οργή. Μαζικές διαδηλώσεις σημειώθηκαν και χθες σε τουλάχιστον 31 πολιτείες και στην πρωτεύουσα, ενώ έχουν σκοτωθεί τουλάχιστον 32 διαδηλωτές.

Η ΜΚΟ Iran Human Rights (IHR) με έδρα το Όσλο κάνει λόγο για εκατοντάδες τραυματίες και ακόμα περισσότεροuς συλληφθέντες, καταγγέλοντας βίαιη καταστολή. Η κρατική τηλεόραση επιμένει σε έναν πολύ πιο μικρό αριθμό, επιμένοντας στους 17 νεκρούς. Ανάμεσα σε αυτούς υποστηρίζει ότι βρίσκονται και πολλοί αστυνομικοί που έπεσαν θύμα των διαδηλωτών. Οι Ιρανοί αξιωματούχοι προσπαθούν να πείσουν το εγχώριο ακροατήριο και όχι μόνο ότι δεν υπάρχει καμία ανάμειξη των δυνάμεων ασφαλείας στους θανάτους των διαδηλωτών. Οι διαδηλώσεις για τον θάνατο της νεαρής κοπέλας πάντως έχουν μετατραπεί σε αντικυβερνητικές κινητοποιήσεις.

Στο νότιο Ιράν διαδηλωτές έκαψαν τεράστιο πορτρέτο του στρατηγού Κασέμ Σολεϊμανί, ο οποίος σκοτώθηκε τον Ιανουάριο του 2020 από αμερικανικό πλήγμα στο Ιράκ. Στην Τεχεράνη και την υπόλοιπη χώρα διαδηλωτές πυρπόλησαν αστυνομικά τμήματα και περιπολικά και φώναξαν συνθήματα κατά του καθεστώτος, όπως μετέδωσε το πρακτορείο Irna. Σε ένα από αυτά τα στιγμιότυπα που έχουν κατακλύσει τα σόσιαλ μίντια, μία ηλικιωμένη γυναίκα βγει στους δρόμους της πόλης Ρας, στο βόρειο Ιράκ, με ακάλυπτο το κεφάλι, φωνάζοντας «θάνατος στον Χαμεϊνί». Πρόκειται για τον ανώτατο θρησκευτικό ηγέτη του Ιράν από το 1989. Ήταν επίσης πρόεδρος της χώρας από το 1981 μέχρι το 1989. Η αστυνομία απάντησε κάνοντας χρήση δακρυγόνων, ενώ προχώρησε σε πολλές συλλήψεις.

Elderly woman in Iran takes off headscarf, joins the youth protests, chanting “death to Khamenei”. One of few in streets who knew how life was in Iran before the Islamic revolution 1979: pic.twitter.com/hz5BJ2j50E

— Joyce Karam (@Joyce_Karam) September 22, 2022