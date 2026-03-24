Ιράν: Νέα ομοβροντία πυραύλων κατά Ισραήλ, τραυματίες στο Τέλ Αβίβ, πλήγματα στη Βηρυτό

Νέο κύμα επιθέσεων από Ιράν και Χεζμπολάχ κατά του Ισραήλ. Έξι ελαφρά τραυματίες στο Τελ Αβίβ, ζημιές σε κτίρια και αυτοκίνητα, ενώ ο ισραηλινός στρατός πραγματοποίησε τουλάχιστον επτά αεροπορικά πλήγματα στη νότια Βηρυτό.

24 Μαρ. 2026 7:08
Νεότερα: Σύμφωνα με την ισραηλινή αστυνομία, οι ιρανικοί πύραυλοι που έπληξαν το Τελ Αβίβ μετέφεραν περίπου 100 κιλά εκρηκτικών υλών. Από τις αναχαιτίσεις προκλήθηκαν εκρήξεις, καπνοί και ζημιές σε πολυκατοικίες και παρκαρισμένα οχήματα στην περιοχή. Από την επίθεση τραυματίστηκαν ελαφρά έξι άτομα.

Οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν απείλησαν με περαιτέρω κλιμάκωση, τονίζοντας ότι οι κύριες μονάδες μάχης των IRGC και των δυνάμεων Μπάσιτζ του ενός εκατομμυρίου δεν έχουν ακόμη εισέλθει στο πεδίο της μάχης. Όπως ανέφεραν, η ενεργοποίησή τους θα εντείνει σημαντικά τις επιχειρήσεις εάν κριθεί αναγκαίο.

Η Χεζμπολάχ ανέλαβε την ευθύνη για πέντε επιθέσεις εναντίον ισραηλινών θέσεων νωρίς το πρωί της Τρίτης. Στόχοι ήταν στρατιωτικές εγκαταστάσεις, θέσεις πυροβολικού, στρατώνας και ραντάρ σε διάφορες περιοχές του βόρειου Ισραήλ και του νότιου Λιβάνου. Στις επιθέσεις χρησιμοποιήθηκαν ρουκέτες και μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Αρχική Ενημέρωση: Οι ιρανικές ένοπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν νέα μαζική επίθεση με πυραύλους εναντίον του Ισραήλ τις πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης, όπως μετέδωσε η κρατική τηλεόραση της Τεχεράνης.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της κρατικής ραδιοφωνίας και τηλεόρασης IRIB μέσω Telegram, το Ιράν προχώρησε σε «νέα ομοβροντία πυραύλων» εναντίον «των κατεχομένων εδαφών».

Λίγο αργότερα, ισχυρή έκρηξη ακούστηκε στην Ιερουσαλήμ, μετά από δεύτερη προειδοποίηση του ισραηλινού στρατού για επικείμενη εκτόξευση πυραύλων από το Ιράν. Ο ισραηλινός στρατός επιβεβαίωσε ότι πύραυλοι εκτοξεύτηκαν προς το βόρειο Ισραήλ και ότι οι δυνάμεις αντιαεροπορικής άμυνας ενεργοποιήθηκαν για την αναχαίτιση της απειλής.

Το ισραηλινό ασθενοφόρο Magen David Adom ανέφερε ότι δεν έχει λάβει μέχρι στιγμής πληροφορίες για θύματα, ωστόσο έχει στείλει ομάδες διασωστών σε περιοχή όπου αναφέρθηκε πτώση πυραύλου.

Οι εξελίξεις αυτές σημειώνονται λίγες ώρες μετά τις δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος ανέφερε ότι είχε συνομιλίες με ιρανό αξιωματούχο για τον τερματισμό του πολέμου – πληροφορία που διέψευσε αμέσως η Τεχεράνη.

Παράλληλα, ο ισραηλινός στρατός πραγματοποίησε τουλάχιστον επτά αεροπορικά πλήγματα στη νότια Βηρυτό κατά τη διάρκεια της νύχτας. Το λιβανικό επίσημο πρακτορείο ειδήσεων ANI μετέδωσε ότι τα πλήγματα στόχευσαν τον νότιο τομέα της λιβανικής πρωτεύουσας, ο οποίος θεωρείται προπύργιο της Χεζμπολά.

Η ίδια περιοχή είχε ήδη δεχθεί τουλάχιστον ένα κύμα βομβαρδισμών νωρίτερα το βράδυ της Δευτέρας.

