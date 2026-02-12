Ιράν: Ο Τραμπ καθησυχάζει, αλλά στέλνει δεύτερο αεροπλανοφόρο

Μπορεί ο Ντόναλντ Τραμπ να ξεκαθάρισε στον Μπενιαμίν Νετανιάχου το απόγευμα της Τετάρτης πως η προτεραιότητά του είναι να συνεχίσει να επιδιώκει – για την ώρα – μια διπλωματική λύση στην αντιπαράθεση με το Ιράν παρά μια στρατιωτική επιχείρηση, ωστόσο οι κινήσεις των Αμερικανών στη Μέση Ανατολή, που φανερώνουν πολεμικές προετοιμασίες, συνεχίζονται.

Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται η Wall Street Journal, το Πεντάγωνο έχει θέσει σε ετοιμότητα δεύτερο αεροπλανοφόρο για πιθανή ανάπτυξη στη Μέση Ανατολή. Η εντολή ανάπτυξης δεν έχει ακόμη δοθεί επισήμως από τον Τραμπ και το σχέδιο παραμένει υπό εξέταση, γεγονός που σημαίνει ότι μπορεί να αλλάξει.

Ίδιες πηγές επισημαίνουν πως το αεροπλανοφόρο που προετοιμάζεται, πιθανότατα θα προέλθει από την ανατολική ακτή των ΗΠΑ, με το USS George H.W. Bush να ολοκληρώνει ασκήσεις στα ανοικτά της Βιρτζίνια και να μπορεί να επισπεύσει το πρόγραμμά του. Αν δοθεί τελικά εντολή, θα ενισχύσει το USS Abraham Lincoln, το οποίο βρίσκεται ήδη στην περιοχή μαζί με συνοδευτικά πολεμικά πλοία.

Ο ίδιος ο Τραμπ δήλωσε τις προηγούμενες ημέρες ότι εξετάζει την αποστολή δεύτερης δύναμης, προειδοποιώντας ότι αν δεν επιτευχθεί συμφωνία με την Τεχεράνη «θα πρέπει να κάνουμε κάτι πολύ σκληρό, όπως την προηγούμενη φορά». Παράλληλα, επανέλαβε ότι προτιμά μια διπλωματική λύση και ότι το Ιράν «θέλει πολύ να κάνει συμφωνία».

Αναμένεται ημερομηνία για νέο γύρο επαφών Ουάσινγκτον – Τεχεράνης

Οι συνομιλίες μεταξύ των δύο χωρών συνεχίζονται μετά τις έμμεσες διαπραγματεύσεις που πραγματοποιήθηκαν στο Μουσκάτ του Ομάν, χωρίς ακόμη να έχει οριστεί ημερομηνία για νέο γύρο επαφών. Την ίδια στιγμή, η Ουάσιγκτον έχει ενισχύσει σημαντικά τη στρατιωτική παρουσία της στην περιοχή, αποστέλλοντας πρόσθετα πολεμικά πλοία, αντιαεροπορικά συστήματα και μοίρες μαχητικών, σε μια προσπάθεια ενίσχυσης της αποτρεπτικής ισχύος έναντι της Τεχεράνης.

Η ανάπτυξη δεύτερου αεροπλανοφόρου θα αποτελούσε την πρώτη φορά εδώ και σχεδόν έναν χρόνο που δύο αμερικανικά αεροπλανοφόρα θα επιχειρούν ταυτόχρονα στη Μέση Ανατολή, κάτι που είχε συμβεί τον Μάρτιο 2025 όταν τα USS Harry S. Truman και USS Carl Vinson συμμετείχαν σε επιχειρήσεις κατά των ανταρτών Χούθι στην Υεμένη.

Το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ απέφυγε να σχολιάσει τις κινήσεις των πλοίων επικαλούμενο λόγους επιχειρησιακής ασφάλειας, ενώ εκπρόσωποι του Λευκού Οίκου και του Πενταγώνου δεν απάντησαν άμεσα σε αιτήματα για επίσημη τοποθέτηση, σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες.

Η πιθανή στρατιωτική ενίσχυση γύρω από το Ιράν, συνδέεται άμεσα με την προσπάθεια της Ουάσιγκτον να διατηρήσει την πίεση στο καθεστώς, συνδυάζοντας διπλωματικές επαφές και στρατιωτική αποτροπή.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



