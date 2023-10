Ιράν: Οι επιθέσεις σε στρατιωτικές βάσεις Συρίας και Ιράκ ως απάντηση στην στήριξη των ΗΠΑ στο Ισραήλ – ΒΙΝΤΕΟ

Οι επιθέσεις που σημειώθηκαν τις τελευταίες ημέρες εναντίον αμερικανικών βάσεων στο Ιράκ και τη Συρία αποτελούν «αντίδραση» στη βοήθεια που παρέχουν οι ΗΠΑ στο Ισραήλ στον πόλεμό του εναντίον της παλαιστινιακής οργάνωσης Χαμάς, δήλωσε σήμερα ο Νασέρ Κανανί εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών.

«Θερίζετε ό,τι σπέρνετε. Η στήριξη και η πρόκληση έντασης προκαλούν αντίδραση», τόνισε ο Κανανί στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου από την Τεχεράνη.

🇺🇸🇮🇶 Yesterday’s missiles launched at the US military base in Ababil-2 loitering ammunition in #Erbil, Syria. #Syria #Assad #Biden #USA pic.twitter.com/x3JwcaqpN1

— NATO🇺🇸 VS KREMLIN🇷🇺 (@eduinfotech101) October 22, 2023