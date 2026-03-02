Ιράν: Οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοινώνουν πυραυλική επίθεση κατά Νετανιάχου – Εκρήξεις στην Ιερουσαλήμ

Οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν ότι εκτόξευσαν πυραύλους κατά στόχων στο Ισραήλ, μεταξύ των οποίων –όπως υποστηρίζουν– τα γραφεία του Μπενιαμίν Νετανιάχου. Ο ισραηλινός στρατός επιβεβαιώνει εκτοξεύσεις και ενεργοποίηση της αντιαεροπορικής άμυνας.

02 Μαρ. 2026 13:31
Pelop News

Σε νέα φάση κλιμάκωσης φαίνεται να εισέρχεται η ένταση μεταξύ Ιράν και Ισραήλ, καθώς οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι εκτόξευσαν πυραύλους εναντίον στόχων που, σύμφωνα με τους ίδιους, συνδέονται με την πολιτική και στρατιωτική ηγεσία του Ισραήλ.

Όπως μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Fars, στοχοθετήθηκαν «τα γραφεία του εγκληματία πρωθυπουργού του σιωνιστικού καθεστώτος» – αναφορά στον Μπενιαμίν Νετανιάχου – καθώς και το γενικό επιτελείο του αρχηγού της Πολεμικής Αεροπορίας του Ισραήλ. Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, στην επίθεση χρησιμοποιήθηκαν πύραυλοι τύπου Kheibar.

Εκρήξεις στην Ιερουσαλήμ – Ενεργοποιήθηκε η άμυνα

Νωρίτερα, δημοσιογράφοι του Γαλλικό Πρακτορείο είχαν μεταδώσει ότι ακούστηκαν διαδοχικές εκρήξεις στην Ιερουσαλήμ, λίγη ώρα αφότου ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι εντόπισε νέα πυραυλικά πυρά από το Ιράν.

Σε επίσημη ανακοίνωσή του, ο ισραηλινός στρατός ανέφερε: «Πριν από λίγο εντοπίστηκαν πύραυλοι που εκτοξεύθηκαν από το Ιράν προς το έδαφος του Ισραήλ. Τα συστήματα άμυνας έχουν αναλάβει δράση για να αναχαιτίσουν την απειλή».

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν επίσημες πληροφορίες για ζημιές ή θύματα, ενώ η κατάσταση παραμένει ρευστή, με τις εξελίξεις να παρακολουθούνται στενά από τη διεθνή κοινότητα.

