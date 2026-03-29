Ιράν: «Περιμένουμε τους Αμερικανούς στρατιώτες στα εδάφη μας για να τους κάψουμε» – Νεκροί και εκρήξεις σε λιμάνι του Ιράν

29 Μαρ. 2026 12:52
Η ένταση στη Μέση Ανατολή συνεχίζει να κλιμακώνεται επικίνδυνα, με αλληλοανταποκρινόμενες επιθέσεις και στρατιωτικές κινήσεις που προκαλούν ανησυχία σε διεθνές επίπεδο.

Ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου, Μοχαμάντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, δήλωσε ότι οι ιρανικές δυνάμεις είναι έτοιμες για την άφιξη αμερικανικών στρατευμάτων, κατηγορώντας τις ΗΠΑ ότι σχεδιάζουν κρυφά χερσαία επίθεση παρά τις δηλώσεις διαπραγματεύσεων. «Οι άνδρες μας περιμένουν την άφιξη Αμερικανών στρατιωτών στο έδαφος για να τους κάψουν», φέρεται να είπε. Στο πλαίσιο αυτό, 3.500 Αμερικανοί στρατιώτες από την 31η Εκστρατευτική Μονάδα Πεζοναυτών έφτασαν στη Μέση Ανατολή.

Διαβάστε επίσης: Για εβδομάδες χερσαίων επιχειρήσεων στο Ιράν με 17.000 στρατιώτες ετοιμάζονται οι ΗΠΑ

Την ίδια στιγμή, το Ιράν πραγματοποίησε επιθέσεις σε εργοστάσια αλουμινίου στον Κόλπο, ενώ το Ισραήλ έπληξε χαλυβουργεία στο Ιράν, σε μια στρατηγική ανταπόδοσης που αντικατοπτρίζει την κλιμακούμενη σύγκρουση.

Σε νέα επίθεση, ΗΠΑ και Ισραήλ στόχευσαν το λιμάνι Μπαντάρ Αμίρ, προκαλώντας τον θάνατο πέντε ανθρώπων και τον τραυματισμό τεσσάρων, με το ιρανικό πρακτορείο IRNA να χαρακτηρίζει την ενέργεια «εγκληματική επίθεση του αμερικανο-σιωνιστικού εχθρού».

Παράλληλα, το Ομάν καταδίκασε τις πρόσφατες επιθέσεις στο έδαφός του και διερευνά τα κίνητρα και την προέλευσή τους, ενώ εταιρείες όπως η Maersk ανέστειλαν προσωρινά τη δραστηριότητά τους σε λιμάνια της περιοχής λόγω των επιθέσεων με drones.

Την ίδια ώρα, οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF) ανακοίνωσαν νέο κύμα πλήξεων σε εγκαταστάσεις οπλικών συστημάτων και αεράμυνας στην Τεχεράνη, εντείνοντας περαιτέρω την ήδη τεταμένη κατάσταση.

Η κατάσταση παραμένει εξαιρετικά επικίνδυνη, με τις διεθνείς αρχές να παρακολουθούν στενά και να εκφράζουν ανησυχία για περαιτέρω κλιμάκωση στην περιοχή του Κόλπου και πέραν αυτής.

12:53 Μητρόπολη Πατρών: Η Πάτρα τιμά τα χιλιάδες θύματα της Τουρκικής θηριωδίας
12:52 Ιράν: «Περιμένουμε τους Αμερικανούς στρατιώτες στα εδάφη μας για να τους κάψουμε» – Νεκροί και εκρήξεις σε λιμάνι του Ιράν
12:45 Εξάρχεια: Επίθεση με πέτρες σε διμοιρία των ΜΑΤ – 114 προσαγωγές
12:39 Patras Half Marathon 2026: Δείτε φωτογραφίες από τη γιορτή της πόλης
12:36 Δύο συλλήψεις στην Πάτρα για κατοχή ναρκωτικών
12:28 Πέτρος Λαγούτης για Μάρθα Λαμπίρη Φεντόρουφ: Χωρίσαμε με πολύ ωραίο τρόπο
12:19 Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο Μεσολόγγι λόγω επετειακών εκδηλώσεων
12:11 Euroleague: Ποιες οι πιθανότητες για Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό να έχουν πλεονέκτημα έδρας
12:02 Πάτρα: Τη Δευτέρα θα γίνει η κηδεία της Μαριάννας Μολφέτα
11:57 Δώρο Πάσχα 2026: Τι πρέπει να γνωρίζουν οι εργαζόμενοι
11:48 Θεσσαλονίκη: 19χρονος έτρεχε με 180 χλμ/ώρα στον Περιφερειακό!
11:40 Σύλληψη άνδρα στην Αιγιάλεια για κατοχή ναρκωτικών
11:33 Σδούκου κατά Αποστολάκη: Χαρακτήρισε το 41% των πολιτών «πελάτες της Δεξιάς» επειδή δεν ψήφισαν το κόμμα που θα ήθελε εκείνη
11:25 Πέθανε σε ηλικία 95 ετών ο Γιώργος Μαλαμής, πρώην Πρόεδρος των Άνω Σουδεναίικων Αχαΐας
11:16 Ξέσπασε σε κλάματα η Τούνη: Δεν μπορώ να διανοηθώ το πόσο πόνο έχω περάσει
11:07 Μητσοτάκης: Η δίκη για τα Τέμπη θα γίνει απέναντι σε όσους θέλουν να την καθυστερήσουν ή και να την ακυρώσουν
11:04 Πάτρα: Θρήνος στην οικογένεια Μολφέτα, πέθανε η Μαριάννα στα 42 της
10:55 Κύκλωμα εξαπάτησης του ΕΦΚΑ: Ολοκληρώθηκαν οι απολογίες των κατηγορουμένων – Τέσσερις στη φυλακή
10:38 Δυσκοιλιότητα: Το απλό «μαγικό φάρμακο» που πρέπει να πίνουμε κάθε πρωί
10:34 Πάτρα: Δύο συλλήψεις για πώληση αλκοόλ σε 15χρονη – Στο νοσοκομείο η ανήλικη
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
