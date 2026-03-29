Ιράν: «Περιμένουμε τους Αμερικανούς στρατιώτες στα εδάφη μας για να τους κάψουμε» – Νεκροί και εκρήξεις σε λιμάνι του Ιράν

Η ένταση στη Μέση Ανατολή συνεχίζει να κλιμακώνεται επικίνδυνα, με αλληλοανταποκρινόμενες επιθέσεις και στρατιωτικές κινήσεις που προκαλούν ανησυχία σε διεθνές επίπεδο.

Ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου, Μοχαμάντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, δήλωσε ότι οι ιρανικές δυνάμεις είναι έτοιμες για την άφιξη αμερικανικών στρατευμάτων, κατηγορώντας τις ΗΠΑ ότι σχεδιάζουν κρυφά χερσαία επίθεση παρά τις δηλώσεις διαπραγματεύσεων. «Οι άνδρες μας περιμένουν την άφιξη Αμερικανών στρατιωτών στο έδαφος για να τους κάψουν», φέρεται να είπε. Στο πλαίσιο αυτό, 3.500 Αμερικανοί στρατιώτες από την 31η Εκστρατευτική Μονάδα Πεζοναυτών έφτασαν στη Μέση Ανατολή.

Διαβάστε επίσης: Για εβδομάδες χερσαίων επιχειρήσεων στο Ιράν με 17.000 στρατιώτες ετοιμάζονται οι ΗΠΑ

Την ίδια στιγμή, το Ιράν πραγματοποίησε επιθέσεις σε εργοστάσια αλουμινίου στον Κόλπο, ενώ το Ισραήλ έπληξε χαλυβουργεία στο Ιράν, σε μια στρατηγική ανταπόδοσης που αντικατοπτρίζει την κλιμακούμενη σύγκρουση.

Σε νέα επίθεση, ΗΠΑ και Ισραήλ στόχευσαν το λιμάνι Μπαντάρ Αμίρ, προκαλώντας τον θάνατο πέντε ανθρώπων και τον τραυματισμό τεσσάρων, με το ιρανικό πρακτορείο IRNA να χαρακτηρίζει την ενέργεια «εγκληματική επίθεση του αμερικανο-σιωνιστικού εχθρού».

Παράλληλα, το Ομάν καταδίκασε τις πρόσφατες επιθέσεις στο έδαφός του και διερευνά τα κίνητρα και την προέλευσή τους, ενώ εταιρείες όπως η Maersk ανέστειλαν προσωρινά τη δραστηριότητά τους σε λιμάνια της περιοχής λόγω των επιθέσεων με drones.

Την ίδια ώρα, οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF) ανακοίνωσαν νέο κύμα πλήξεων σε εγκαταστάσεις οπλικών συστημάτων και αεράμυνας στην Τεχεράνη, εντείνοντας περαιτέρω την ήδη τεταμένη κατάσταση.

Η κατάσταση παραμένει εξαιρετικά επικίνδυνη, με τις διεθνείς αρχές να παρακολουθούν στενά και να εκφράζουν ανησυχία για περαιτέρω κλιμάκωση στην περιοχή του Κόλπου και πέραν αυτής.

