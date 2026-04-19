Ιράν: Πρόοδος στις διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ, αλλά παραμένουν σημαντικές διαφορές – Κλειστό το Στενό Ορμούζ

Ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου Μοχαμάντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ δηλώνει ότι οι δύο πλευρές έχουν κάνει βήματα μπροστά, ωστόσο απέχουν ακόμη από μια οριστική συμφωνία για τον τερματισμό των εχθροπραξιών.

19 Απρ. 2026 9:28
Pelop News

Η Τεχεράνη αναγνωρίζει πρόοδο στις έμμεσες ή άμεσες συνομιλίες με την Ουάσινγκτον για τον τερματισμό των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή, αλλά επισημαίνει ότι εξακολουθούν να υπάρχουν μεγάλες αποστάσεις και άλυτα θεμελιώδη ζητήματα.

Σε μακροσκελή συνέντευξή του στην ιρανική κρατική τηλεόραση, ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου Μοχαμάντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ, ο οποίος συμμετέχει ενεργά στις διαπραγματεύσεις, δήλωσε ότι «έχουμε σημειώσει πρόοδο», προσθέτοντας ωστόσο ότι «παραμένουν πολλές διαφορές και ορισμένα βασικά σημεία παραμένουν άλυτα». Ο ίδιος τόνισε ότι οι δύο πλευρές «είναι ακόμη μακριά» από την επίτευξη τελικής συμφωνίας.

Ο Γαλιμπάφ συμμετείχε στις συνομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στις 11 και 12 Απριλίου στην Ισλαμαμπάντ του Πακιστάν, όπου η ιρανική αντιπροσωπεία συναντήθηκε με την αμερικανική, υπό την ηγεσία του αντιπροέδρου των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς.

Κατά τη διάρκεια των συναντήσεων, η Τεχεράνη εξέφρασε την έλλειψη εμπιστοσύνης προς τις Ηνωμένες Πολιτείες. «Δεν έχουμε καμία απολύτως εμπιστοσύνη στις ΗΠΑ», ανέφερε ο Γαλιμπάφ, καλώντας την αμερικανική πλευρά να εγκαταλείψει τις μονομερείς ενέργειες και την πολιτική επιβολής.

Σύμφωνα με τον Ιρανό αξιωματούχο, η Τεχεράνη αποδέχθηκε εκεχειρία δύο εβδομάδων που ξεκίνησε στις 8 Απριλίου, μετά από πρόταση της Ουάσινγκτον. Ο Γαλιμπάφ υποστήριξε ότι το Ιράν βρισκόταν σε πλεονεκτική θέση στο πεδίο της μάχης, καθώς είχε διατηρήσει τον έλεγχο στα Στενά του Ορμούζ και ο αντίπαλος δεν είχε επιτύχει τους στόχους του. «Αποδεχτήκαμε την κατάπαυση του πυρός επειδή οι ΗΠΑ έκαναν δεκτά τα αιτήματά μας», επεσήμανε.

Παράλληλα, το Ιράν δηλώνει ότι το Στενό του Ορμούζ θα παραμείνει κλειστό μέχρις ότου οι Ηνωμένες Πολιτείες άρουν τον αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών, τον οποίο χαρακτηρίζει ως παραβίαση της εκεχειρίας.

Από την πλευρά του, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε χθες ότι διεξάγονται «πολύ καλές συνομιλίες» με το Ιράν, αλλά ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να επιτρέψει στην Τεχεράνη να «εκβιάζει» τις ΗΠΑ σε σχέση με το Στενό του Ορμούζ.

