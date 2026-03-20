Ιράν προς ΗΠΑ και Ισραήλ: Απειλεί με αντίποινα κατά αξιωματούχων οπουδήποτε στον κόσμο

Νέα ένταση προκαλεί η δημόσια προειδοποίηση Ιρανού στρατιωτικού εκπροσώπου προς Αμερικανούς και Ισραηλινούς αξιωματούχους, με την Τεχεράνη να αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο αντιποίνων ακόμη και εκτός Μέσης Ανατολής.

20 Μαρ. 2026 15:44
Pelop News

Η ένταση ανάμεσα σε Ιράν, Ισραήλ και Ηνωμένες Πολιτείες κλιμακώνεται περαιτέρω, μετά τις νέες απειλές που διατυπώθηκαν από την Τεχεράνη σε βάρος Αμερικανών και Ισραηλινών αξιωματούχων. Ιρανικά και διεθνή μέσα μετέδωσαν δήλωση του στρατηγού Αμπολφάζλ Σεχαρτσί, εκπροσώπου των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων, σύμφωνα με την οποία πρόσωπα που θεωρούνται εχθρικά προς το καθεστώς δεν θα είναι ασφαλή «οπουδήποτε στον κόσμο».

Στο μήνυμά του, ο Ιρανός αξιωματούχος συνέδεσε τις απειλές με τις στοχευμένες επιθέσεις και τις δολοφονίες ανώτερων στελεχών του ιρανικού καθεστώτος και των ενόπλων δυνάμεων, υποστηρίζοντας ότι η Τεχεράνη παρακολουθεί στενά τους αντιπάλους της και θα απαντήσει με πιο σκληρό τρόπο. Η ρητορική αυτή έρχεται ενώ το Reuters έχει ήδη μεταδώσει ότι η ιρανική στρατιωτική ηγεσία μιλά για «νέα φάση» του πολέμου και προειδοποιεί για εντατικοποίηση των επιθέσεων εφόσον συνεχιστούν τα πλήγματα κατά ιρανικών στόχων.

Η νέα τοποθέτηση προστίθεται σε μια σειρά κλιμακούμενων προειδοποιήσεων από την ιρανική πλευρά. Το τελευταίο διάστημα, η Τεχεράνη έχει απειλήσει τόσο ενεργειακές όσο και οικονομικές υποδομές που συνδέονται με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ, ενώ οι αμερικανικές αρχές έχουν ήδη προειδοποιήσει για πιθανές ιρανικές ή φιλοϊρανικές επιθέσεις και κυβερνοεπιχειρήσεις ως αντίποινα.

Η δήλωση του Σεχαρτσί καταγράφεται σε μια περίοδο όπου ο πόλεμος έχει ήδη επεκταθεί πέρα από τα αρχικά μέτωπα, με επιθέσεις σε ενεργειακές εγκαταστάσεις στον Κόλπο, εντεινόμενη ανησυχία στη διεθνή κοινότητα και συνεχείς φόβους για περαιτέρω περιφερειακή ή και διεθνή αποσταθεροποίηση.

