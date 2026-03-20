Ιράν προς ΗΠΑ και Ισραήλ: Απειλεί με αντίποινα κατά αξιωματούχων οπουδήποτε στον κόσμο

Η ένταση ανάμεσα σε Ιράν, Ισραήλ και Ηνωμένες Πολιτείες κλιμακώνεται περαιτέρω, μετά τις νέες απειλές που διατυπώθηκαν από την Τεχεράνη σε βάρος Αμερικανών και Ισραηλινών αξιωματούχων. Ιρανικά και διεθνή μέσα μετέδωσαν δήλωση του στρατηγού Αμπολφάζλ Σεχαρτσί, εκπροσώπου των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων, σύμφωνα με την οποία πρόσωπα που θεωρούνται εχθρικά προς το καθεστώς δεν θα είναι ασφαλή «οπουδήποτε στον κόσμο».

🚨#ULTIMAHORA | 🛑El General de brigada Abolfazl Shekarchi, portavoz del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, declaró: ▫️ Estamos vigilando de cerca a los oficiales, pilotos y soldados enemigos. ▫️El asesinato de oficiales y algunos comandantes de las fuerzas armadas iraníes… pic.twitter.com/44oychHX3A — Alma Plus Tv (@almaplustv) March 20, 2026

Στο μήνυμά του, ο Ιρανός αξιωματούχος συνέδεσε τις απειλές με τις στοχευμένες επιθέσεις και τις δολοφονίες ανώτερων στελεχών του ιρανικού καθεστώτος και των ενόπλων δυνάμεων, υποστηρίζοντας ότι η Τεχεράνη παρακολουθεί στενά τους αντιπάλους της και θα απαντήσει με πιο σκληρό τρόπο. Η ρητορική αυτή έρχεται ενώ το Reuters έχει ήδη μεταδώσει ότι η ιρανική στρατιωτική ηγεσία μιλά για «νέα φάση» του πολέμου και προειδοποιεί για εντατικοποίηση των επιθέσεων εφόσον συνεχιστούν τα πλήγματα κατά ιρανικών στόχων.

Η νέα τοποθέτηση προστίθεται σε μια σειρά κλιμακούμενων προειδοποιήσεων από την ιρανική πλευρά. Το τελευταίο διάστημα, η Τεχεράνη έχει απειλήσει τόσο ενεργειακές όσο και οικονομικές υποδομές που συνδέονται με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ, ενώ οι αμερικανικές αρχές έχουν ήδη προειδοποιήσει για πιθανές ιρανικές ή φιλοϊρανικές επιθέσεις και κυβερνοεπιχειρήσεις ως αντίποινα.

Η δήλωση του Σεχαρτσί καταγράφεται σε μια περίοδο όπου ο πόλεμος έχει ήδη επεκταθεί πέρα από τα αρχικά μέτωπα, με επιθέσεις σε ενεργειακές εγκαταστάσεις στον Κόλπο, εντεινόμενη ανησυχία στη διεθνή κοινότητα και συνεχείς φόβους για περαιτέρω περιφερειακή ή και διεθνή αποσταθεροποίηση.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



