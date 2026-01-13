Ιράν: Στα άκρα το καθεστώς, απειλεί με θάνατο τους διαδηλωτές, μπορεί να έχουν φτάσει έως και 20.000 οι νεκροί της αιματηρής καταστολής

Τα κρατικά μέσα ενημέρωσης του Ιράν μεταδίδουν ότι δεκάδες μέλη των δυνάμεων ασφαλείας έχουν πεθάνει στα χέρια των «ταραξιών»

13 Ιαν. 2026 20:10
Pelop News

Στο Ιράν στα άκρα φαίνεται πως είναι αποφασισμένο να φτάσει το καθεστώς προκειμένου να σταματήσει τις διαδηλώσεις διαμαρτυρίας, που έχουν εξελιχθεί σε κύμα εξέγερσης και αποδοκιμασίας ακόμα και του ανώτατου θρησκευτικού ηγέτη, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ.

Βρετανία και Πορτογαλία καταδικάζουν τη βίαιη καταστολή διαδηλώσεων στο Ιράν

Την ώρα που ο Ντόναλντ Τραμπ καλεί τον λαό του Ιράν να συνεχίσει να διαδηλώνει κατά του καθεστώτος, διαμηνύοντας πως η βοήθεια έρχεται και ότι «οι δολοφόνοι θα πληρώσουν ακριβά», η ιρανική Εισαγγελία ανακοινώνει πως ορισμένοι από τους συλληφθέντες κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων βρίσκονται αντιμέτωποι με τη θανατική ποινή.

Από το γραφείο των εισαγγελέων της Τεχεράνης έγινε γνωστό πως ένας ακαθόριστος αριθμός διαδηλωτών θα διωχθεί για «πόλεμο κατά του Θεού» («moharebeh» στα περσικά), από τις σοβαρότερες κατηγορίες στο Ιράν, που επισύρει τη θανατική ποινή, σύμφωνα με δελτίο Τύπου, που μετέδωσε το κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο. Αυτοί οι «ταραξίες» θα «οδηγηθούν σύντομα ενώπιον της Δικαιοσύνης», σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Μάλιστα, τα κρατικά μέσα ενημέρωσης του Ιράν μεταδίδουν ότι δεκάδες μέλη των δυνάμεων ασφαλείας έχουν πεθάνει στα χέρια των «ταραξιών».

Στον αντίποδα, η οργάνωση Iran Human Rights, με έδρα τη Νορβηγία, εξέφρασε φόβους πως η σιιτική θεοκρατία «επιδιώκει να οργανώσει ταχείες δίκες, χωρίς να σέβεται τις εγγυήσεις μιας δίκαιης διαδικασίας για τους διαδηλωτές που κρατούνται».

Η ΜΚΟ ανέφερε συγκεκριμένα την περίπτωση του 26χρονου Ερφάν Σολτανί, που συνελήφθη την περασμένη εβδομάδα στην πόλη Καράτζ, κοντά στην Τεχεράνη και ο οποίος, σύμφωνα με την οικογένειά του, έχει ήδη καταδικαστεί σε θάνατο και θα μπορούσε να εκτελεστεί έως αύριο. Οι κατηγορίες σε βάρος του δεν είναι γνωστές και η υπόθεση δεν έχει προβληθεί από τα κρατικά μέσα στο Ιράν.

CBS: Έως και 20.000 οι νεκροί διαδηλωτές

Ταυτόχρονα, διαστάσεις πολύ μεγαλύτερες ενδέχεται να έχει πάρει η καταστολή των διαδηλώσεων στο Ιράν, καθώς πληροφορίες από τη χώρα αναφέρουν ότι ο αριθμός των νεκρών είναι έως και 10 φορές μεγαλύτερος από αυτόν που γνωρίζουμε. Δύο πηγές μέσα από τη χώρα ανέφεραν στο CBS ότι οι νεκροί από τις διαδηλώσεις είναι τουλάχιστον 12.000 και πιθανόν φτάνουν και τις 20.000.

Άλλη πηγή από τις ΗΠΑ με επαφές μέσα στο Ιράν ανέφερε στο δίκτυο ότι οι νεκροί είναι 10.000 με 12.000.

Η ομάδα ακτιβιστών υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων HRANA, που έχει την έδρα της στις Ηνωμένες Πολιτείες, ανακοίνωσε σήμερα ότι έχει επιβεβαιώσει τους θανάτους 2.003 ανθρώπων κατά τη διάρκεια των ταραχών. Πρόκειται για 1.850 διαδηλωτές, 135 άτομα που συνδέονται με την κυβέρνηση, εννέα άτομα ηλικίας κάτω των 18 ετών και εννέα πολίτες που δεν συμμετείχαν σε διαδηλώσεις.

Παράλληλα, η ΜΚΟ Ιράν Ανθρώπινα Δικαιώματα (IHR) με έδρα τη Νορβηγία, ανακοίνωσε, επίσης σήμερα, ότι τουλάχιστον 734 διαδηλωτές έχουν σκοτωθεί στο Ιράν από την έναρξη του κινήματος διαμαρτυρίας κατά της κυβέρνησης. Προσθέτει ωστόσο ότι ο πραγματικός αριθμός των νεκρών θα μπορούσε να ανέρχεται σε χιλιάδες. Οι ακτιβιστές προσπαθούν να καταμετρήσουν τον αριθμό των θυμάτων των ταραχών, βάσει πληροφοριών από το νοσηλευτικό προσωπικό.

Ανέφεραν ακόμη ότι οι Αρχές πηγαίνουν σε ιδιωτικά νοσοκομεία και απειλούν το προσωπικό για να τους δώσει τα στοιχεία των τραυματιών από τις ταραχές που νοσηλεύονται εκεί.

Οι πληροφορίες από το εσωτερικό του Ιράν έρχονται δύσκολα λόγω και του «μπλακάουτ» στο Ίντερνετ που έχουν επιβάλει οι Αρχές και δεν είναι πάντα εύκολο να διασταυρωθούν. Οι τηλεφωνικές κλήσεις από το Ιράν στο εξωτερικό γίνονται με δυσκολία, ενώ αυτές από το εξωτερικό προς το Ιράν είναι αδύνατες.

Ως σήμερα, έπειτα από δύο εβδομάδες ταραχών, οι πληροφορίες που φτάνουν σε ΜΚΟ και οργανώσεις ακτιβιστών μιλούν για περίπου 2.000 νεκρούς και πολύ μεγάλο αριθμό τραυματιών και συλληφθέντων.

Σήμερα πάντως, η υπουργός Εσωτερικών της Βρετανίας, η Υβέτ Κούπερ, εξέφρασε τον φόβο της ότι ο αριθμός των νεκρών «είναι σημαντικά μεγαλύτερος» από 2.000.

Επισήμως δεν υπάρχει αναφορά στον αριθμό των θυμάτων. Ιρανός αξιωματούχος είπε ανώνυμα στο Reuters ότι οι νεκροί είναι 2.000 από τις 28 Δεκεμβρίου, ενώ επέρριψε ευθύνες στον «ξένο παράγοντα» που υποκινεί «τρομοκράτες» στη χώρα.

Υπάρχουν, τέλος, και οι μαρτυρίες για τα πτώματα που είναι στοιβαγμένα σε νοσοκομεία και νεκροτομεία και για συγγενείς που αναζητούν -μάταια πολλές φορές- τα ίχνη των δικών τους προσώπων.

