Βρετανία και Πορτογαλία καταδικάζουν τη βίαιη καταστολή διαδηλώσεων στο Ιράν

Η Λισαβόνα κάλεσε «να γίνουν σεβαστά τα δικαιώματα των Ιρανών πολιτών»

Βρετανία και Πορτογαλία καταδικάζουν τη βίαιη καταστολή διαδηλώσεων στο Ιράν
13 Ιαν. 2026 18:31
Pelop News

Από την πλευρά της η υπουργός Εξωτερικών της Βρετανίας Ιβέτ Κούπερ επέκρινε σήμερα (13/1/2026) την ηγεσία του Ιράν για τη «φρικώδη και βάναυση δολοφονία» διαδηλωτών, λέγοντας πως η Βρετανία κάλεσε τον πρεσβευτή του Ιράν προκειμένου να υπογραμμίσει τη σοβαρότητα της κατάστασης.

Μέτσολα: Κυρώσεις και γρήγορα στο Ιράν – Πιθανός ο χαρακτηρισμός «τρομοκρατική οργάνωση» για τους Φρουρούς της Επανάστασης

«Το Ηνωμένο Βασίλειο καταδικάζει με τους πιο ισχυρούς όρους τη φρικώδη και βάναυση δολοφονία Ιρανών διαδηλωτών και απαιτούμε από τις ιρανικές αρχές να σεβαστούν τα θεμελιώδη δικαιώματα και ελευθερίες των πολιτών τους», δήλωσε η Κούπερ στη Βουλή των Κοινοτήτων.

Είπε πως ο υφυπουργός Εξωτερικών αρμόδιος για τη Μέση Ανατολή κάλεσε τον Ιρανό πρεσβευτή στη Βρετανία προκειμένου να υπογραμμίσει «τη σοβαρότητα αυτών των ωρών και να καλέσει το Ιράν να απαντήσει στις φρικτές αναφορές που λαμβάνουμε» και οι οποίες μιλούν για «χιλιάδες θανάτους», είπε.

Η Κούπερ είπε στους βουλευτές ότι η Βρετανία θα καταθέσει νομοσχέδιο για την εφαρμογή και άλλων κυρώσεων και τομεακών μέτρων κατά του Ιράν.

Παράλληλα η Πορτογαλία κάλεσε επίσης σήμερα(13/1/2026) τον πρεσβευτή του Ιράν στη Λισαβόνα για να του γνωστοποιήσει «τη σφοδρή καταδίκη» της για τη «βίαιη καταστολή των διαδηλώσεων» των τελευταίων ημερών εναντίον του καθεστώτος της Τεχεράνης.

«Εξάλλου, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού συντονισμού, η Πορτογαλία είναι έτοιμη να ενισχύσει τις κυρώσεις κατά του Ιράν», διευκρίνισε το υπουργείο Εξωτερικών στον λογαριασμό του στο X.

Η Λισαβόνα κάλεσε επίσης «να γίνουν σεβαστά τα δικαιώματα των Ιρανών πολιτών».

Ο υπουργός Εξωτερικών Πάουλο Ρανχέλ κάλεσε τον εκπρόσωπο της ιρανικής διπλωματίας «προκειμένου να του διαβιβάσει με ισχυρή φωνή τη σφοδρή καταδίκη, που επαναλήφθηκε τις τελευταίες ημέρες, για τη βίαιη καταστολή των διαδηλώσεων».

