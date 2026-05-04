Ανατροπή με τα νέα στοιχεία στο τροχαίο στο Γρηγόρι, τραυματίας ένας 58χρονος

Τα ακριβή αίτια του ατυχήματος διερευνώνται από την Τροχαία Αιγίου

Ανατροπή με τα νέα στοιχεία στο τροχαίο στο Γρηγόρι, τραυματίας ένας 58χρονος
04 Μάι. 2026 21:44
Pelop News

Νέα δεδομένα προέκυψαν αναφορικά με το τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε στην είσοδο του χωριού Γρηγόρι στην Αιγιάλεια, όταν όχημα εξετράπη της πορείας του κάτω από συνθήκες που παραμένουν αδιευκρίνιστες.

Αιγιάλεια: Εντείνεται η κόντρα για τα υπαίθρια πάρτι – Τι λέει ο Φραγκονικολόπουλος

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, στο αυτοκίνητο επέβαινε τελικά ένα άτομο και όχι δύο, όπως είχε αρχικά διαρρεύσει. Μάλιστα πρόκειται για άνδρα 58 ετών, που εγκλωβίστηκε έπειτα την εκτροπή.

Τότε στο σημείο άμεσα δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Αιγίου, που προχώρησαν στον απεγκλωβισμό του τραυματία. Ακολούθως ο 58χρονος παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και διακομίστηκε στο Νοσοκομείο Αιγίου,λ όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες.

Τα ακριβή αίτια του ατυχήματος διερευνώνται από την Τροχαία, όπως άλλωστε προβλέπεται για τέτοιες περιπτώσεις.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
23:39 Σας αρέσει το περπάτημα; Αυτές είναι οι δύο πόλεις που θα πρέπει να ζήσετε
23:14 Λευκός Οίκος: Επιβλήθηκε lockdown, πυροβολισμοί σε μικρή απόσταση
23:03 Και Έλληνας στους επιβάτες του κρουαζιερόπλοιου, στο οποίο τουλάχιστον τρεις άνθρωποι έχουν πεθάνει από χανταΐό
22:48 Ντοκουμέντο, έτσι έκανε τις επιθέσεις ο ντελιβεράς, που πετούσε πέτρες και τραυμάτιζε περαστικούς στην Κηφισιά
22:35 Δεν έχει ξαναγίνει ποτέ στην ιστορία, κατασχέθηκαν 30 τόνοι κοκαΐνης! ΒΙΝΤΕΟ
22:25 Η ΑΕ Ροϊτίκων το απόλυτο φαβορί για τον τίτλο, νίκησε και την ΕΑΠ! ΦΩΤΟ
22:13 Με ανατροπή προβάδισμα τίτλου για τον Παναθηναϊκό
22:00 Πιάστηκε στη Σκιάθο με 13 κιλά ακατέργαστη κάνναβη αξίας 333.000 ευρώ
21:44 Ανατροπή με τα νέα στοιχεία στο τροχαίο στο Γρηγόρι, τραυματίας ένας 58χρονος
21:29 Κουνδουράκης: «Δεν μπήκαμε να παίξουμε τίποτα»
21:24 Πούτιν: Ανακοίνωσε διήμερη κατάπαυση πυρός με την Ουκρανία στις 8 και 9 Μαΐου λόγω της Ημέρας της Νίκης
21:19 ΕΛΑΣ: Κρυμμένη κοκαΐνη μέχρι και στο ταμπλό του αυτοκινήτου! ΒΙΝΤΕΟ
21:07 «Τον διέγραψε ο Παπανδρέου, τον απέπεμψε ο Σημίτης, είναι συνεπής η στάση του», ο Ανδρουλάκης για Καστανίδη
20:58 Πλαστά δολάρια: Υποστήριξαν ότι είχαν πειστεί πώς επρόκειτο για χαρτονομίσματα του Σαντάμ Χουσέιν!
20:45 Τραμπ:«Αν το Ιράν επιτεθεί σε αμερικανικά πλοία θα τους εξαφανίσουμε από προσώπου γης»
20:33 Πέθανε η εμβληματική Γαλλίδα ηθοποιός Κλερ Μοριέ, ΒΙΝΤΕΟ
20:22 «Τα λεφτά έφυγαν και ο @atsipras τί κατάλαβε;», αντιπαράθεση Γεωργιάδη-Μωραΐτη
20:11 Opinion Poll: Στο 31,2% η ΝΔ με προβάδισμα 16,8 μονάδων από το ΠΑΣΟΚ
20:00 «Δεν ξέραμε ότι ήταν ΑμεΑ, όταν σου έρχεται μπουνιά αντιδράς», η θέση της μητέρας του 25χρονου που έσπασε το σαγόνι 17χρονου
19:50 «Τα πόδια στη γη και τα μάτια στον ουρανό»
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 4.5.26
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ