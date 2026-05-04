Ανατροπή με τα νέα στοιχεία στο τροχαίο στο Γρηγόρι, τραυματίας ένας 58χρονος

Νέα δεδομένα προέκυψαν αναφορικά με το τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε στην είσοδο του χωριού Γρηγόρι στην Αιγιάλεια, όταν όχημα εξετράπη της πορείας του κάτω από συνθήκες που παραμένουν αδιευκρίνιστες.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, στο αυτοκίνητο επέβαινε τελικά ένα άτομο και όχι δύο, όπως είχε αρχικά διαρρεύσει. Μάλιστα πρόκειται για άνδρα 58 ετών, που εγκλωβίστηκε έπειτα την εκτροπή.

Τότε στο σημείο άμεσα δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Αιγίου, που προχώρησαν στον απεγκλωβισμό του τραυματία. Ακολούθως ο 58χρονος παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και διακομίστηκε στο Νοσοκομείο Αιγίου,λ όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες.

Τα ακριβή αίτια του ατυχήματος διερευνώνται από την Τροχαία, όπως άλλωστε προβλέπεται για τέτοιες περιπτώσεις.

