Αιγιάλεια: Εντείνεται η κόντρα για τα υπαίθρια πάρτι – Τι λέει ο Φραγκονικολόπουλος

Η υπόθεση με τα «επίσημα υπαίθρια πάρτι» στην Αιγιάλεια σε χώρους δικαιοδοσίας του Δήμου συνεχίζει ν’ αποτελεί σημείο αντιπαράθεσης, και έντονης μάλιστα, μεταξύ δημοτικής αρχής και αντιπολίτευσης.

Την ώρα που για το περυσινό καλοκαιρινό πάρτι της «Loca On The Move» στο «Μάτι» της Ακολης είναι σε πλήρη εξέλιξη δικαστική έρευνα για τη νομιμότητα ή μη κάποιων ενεργειών (ήδη κατέθεσαν στον ανακριτή Αιγίου ο κ. Ανδριόπουλος, ο κ. Φραγκονικολόπουλος, η κ. Ψυχράμη, ο κ. Φιλιππάτος, ο κ. Καραΐσκος, ο κ. Ταξιαρχόπουλος κ.ά., κατόπιν μηνυτήριας αναφοράς της κ. Ψυχράμη), προέκυψε νέα κόντρα.

Αφορμή η προγραμματισμένη για την Παρασκευή 1η Μαΐου ανάλογη εκδήλωση της «Loca On The Move» (υπαίθριο πάρτι) στη λίμνη Τσιβλού, η οποία τελικά αναβλήθηκε λόγω καιρού, και θα γίνει προσεχώς.

Από πλευράς δημοτικής αρχής, πάντως, τονίστηκε ότι έχουν ληφθεί όλες οι αδειοδοτήσεις, κάτι που επιβεβαίωσε και ο παριστάμενος πρόεδρος της Κοινότητας Πλατάνου στην οποία ανήκει ο οικισμός Τσιβλού.

«Ολα είναι νόμιμα. Και οι άδειες και τα πάντα. Δεν καταλαβαίνω γιατί κάποιοι προσπαθούν να εφεύρουν θέμα από το πουθενά και να δημιουργήσουν εντυπώσεις» ήταν η απάντηση του κ. Φραγκονικολόπουλου στην «Π».

Την περασμένη Τρίτη, στη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου και με αφορμή συζήτηση για τη μη διεξαγωγή των Οινοξενείων, η κ. Ψυχράμη, απευθυνόμενη στον δήμαρχο κ. Ανδριόπουλο, αλλά ουσιαστικά στον αντιδήμαρχο Πολιτισμού κ. Φραγκονικολόπουλο, είπε: «Ξέρετε γιατί συμβαίνουν όλα αυτά; Γιατί αρμόδιος για τον Πολιτισμό είναι ο συνάδελφος που ενδιαφέρεται μόνο για τα πάρτι. Τώρα ανακοινώνεται πάρτι στη λίμνη Τσιβλού».

Παρότι ο κ. Φραγκονικολόπουλος απάντησε πως έχει δοθεί άδεια με όλα τα νόμιμα παραστατικά, κάτι που επιβεβαίωσε και ο πρόεδρος της Κοινότητας Πλατάνου Ανδρέας Ρεκούτης που παρίστατο στη συνεδρίαση, η κ. Ψυχράμη επανήλθε: «Ο συγκεκριμένος αντιδήμαρχος το μόνο που έχει στο μυαλό του είναι πώς θα κάνει πάρτι και μουσικές βραδιές. Επιτρέπουν πάρτι σε χώρους του δήμου με ένα συγκεκριμένο αντίτιμο, διαθέτουν ποτά και το ερώτημα είναι ποιος ελέγχει αυτές τις εκδηλώσεις; Απ’ όσο θυμάμαι, καμία δημοτική αρχή ουδέποτε μπήκε στη διαδικασία να εκμεταλλευτεί με αυτόν τον τρόπο τους χώρους του δήμου. Επιπλέον, δημιουργείται και ένας αθέμιτος ανταγωνισμός απέναντι στα καταστήματα και στους επιχειρηματίες της ευρύτερης περιοχής που πληρώνουν τέλη στον δήμο για τη λειτουργία τους και για άδειες. Δεν ξέρω πώς λειτουργεί όλο αυτό και με ποιον ακριβώς τρόπο κανονίζονται αυτά τα πάρτι. Πώς μπορεί δηλαδή ενώ έχει αρχίσει η αντιπυρική περίοδος δίνεται άδεια για πάρτι στη λίμνη Τσιβλού; Εχω έναν φόβο και για τη νεολαία, γιατί δεν γίνεται κανένας έλεγχος. Υπάρχει κάποιος να ελέγχει την εισροή σε ηλικιακό επίπεδο; Μου φαίνεται εξαιρετικά δύσκολο, καθώς οι χώροι είναι ανοιχτοί και ανεξέλεγκτοι».

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



