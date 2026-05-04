Αιγιάλεια: Εντείνεται η κόντρα για τα υπαίθρια πάρτι – Τι λέει ο Φραγκονικολόπουλος

Την ώρα που για το περυσινό καλοκαιρινό πάρτι της «Loca On The Move» στο «Μάτι» της Ακολης είναι σε πλήρη εξέλιξη δικαστική έρευνα για τη νομιμότητα ή μη κάποιων ενεργειών (ήδη κατέθεσαν στον ανακριτή Αιγίου ο κ. Ανδριόπουλος, ο κ. Φραγκονικολόπουλος, η κ. Ψυχράμη, ο κ. Φιλιππάτος, ο κ. Καραΐσκος, ο κ. Ταξιαρχόπουλος κ.ά., κατόπιν μηνυτήριας αναφοράς της κ. Ψυχράμη), προέκυψε νέα κόντρα.

Αιγιάλεια: Εντείνεται η κόντρα για τα υπαίθρια πάρτι - Τι λέει ο Φραγκονικολόπουλος
04 Μάι. 2026 16:28
Pelop News

Η υπόθεση με τα «επίσημα υπαίθρια πάρτι» στην Αιγιάλεια σε χώρους δικαιοδοσίας του Δήμου συνεχίζει ν’ αποτελεί σημείο αντιπαράθεσης, και έντονης μάλιστα, μεταξύ δημοτικής αρχής και αντιπολίτευσης.

Την ώρα που για το περυσινό καλοκαιρινό πάρτι της «Loca On The Move» στο «Μάτι» της Ακολης είναι σε πλήρη εξέλιξη δικαστική έρευνα για τη νομιμότητα ή μη κάποιων ενεργειών (ήδη κατέθεσαν στον ανακριτή Αιγίου ο κ. Ανδριόπουλος, ο κ. Φραγκονικολόπουλος, η κ. Ψυχράμη, ο κ. Φιλιππάτος, ο κ. Καραΐσκος, ο κ. Ταξιαρχόπουλος κ.ά., κατόπιν μηνυτήριας αναφοράς της κ. Ψυχράμη), προέκυψε νέα κόντρα.

Αφορμή η προγραμματισμένη για την Παρασκευή 1η Μαΐου ανάλογη εκδήλωση της «Loca On The Move» (υπαίθριο πάρτι) στη λίμνη Τσιβλού, η οποία τελικά αναβλήθηκε λόγω καιρού, και θα γίνει προσεχώς.

Από πλευράς δημοτικής αρχής, πάντως, τονίστηκε ότι έχουν ληφθεί όλες οι αδειοδοτήσεις, κάτι που επιβεβαίωσε και ο παριστάμενος πρόεδρος της Κοινότητας Πλατάνου στην οποία ανήκει ο οικισμός Τσιβλού.

«Ολα είναι νόμιμα. Και οι άδειες και τα πάντα. Δεν καταλαβαίνω γιατί κάποιοι προσπαθούν να εφεύρουν θέμα από το πουθενά και να δημιουργήσουν εντυπώσεις» ήταν η απάντηση του κ. Φραγκονικολόπουλου στην «Π».

Την περασμένη Τρίτη, στη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου και με αφορμή συζήτηση για τη μη διεξαγωγή των Οινοξενείων, η κ. Ψυχράμη, απευθυνόμενη στον δήμαρχο κ. Ανδριόπουλο, αλλά ουσιαστικά στον αντιδήμαρχο Πολιτισμού κ. Φραγκονικολόπουλο, είπε: «Ξέρετε γιατί συμβαίνουν όλα αυτά; Γιατί αρμόδιος για τον Πολιτισμό είναι ο συνάδελφος που ενδιαφέρεται μόνο για τα πάρτι. Τώρα ανακοινώνεται πάρτι στη λίμνη Τσιβλού».

Παρότι ο κ. Φραγκονικολόπουλος απάντησε πως έχει δοθεί άδεια με όλα τα νόμιμα παραστατικά, κάτι που επιβεβαίωσε και ο πρόεδρος της Κοινότητας Πλατάνου Ανδρέας Ρεκούτης που παρίστατο στη συνεδρίαση, η κ. Ψυχράμη επανήλθε: «Ο συγκεκριμένος αντιδήμαρχος το μόνο που έχει στο μυαλό του είναι πώς θα κάνει πάρτι και μουσικές βραδιές. Επιτρέπουν πάρτι σε χώρους του δήμου με ένα συγκεκριμένο αντίτιμο, διαθέτουν ποτά και το ερώτημα είναι ποιος ελέγχει αυτές τις εκδηλώσεις; Απ’ όσο θυμάμαι, καμία δημοτική αρχή ουδέποτε μπήκε στη διαδικασία να εκμεταλλευτεί με αυτόν τον τρόπο τους χώρους του δήμου. Επιπλέον, δημιουργείται και ένας αθέμιτος ανταγωνισμός απέναντι στα καταστήματα και στους επιχειρηματίες της ευρύτερης περιοχής που πληρώνουν τέλη στον δήμο για τη λειτουργία τους και για άδειες. Δεν ξέρω πώς λειτουργεί όλο αυτό και με ποιον ακριβώς τρόπο κανονίζονται αυτά τα πάρτι. Πώς μπορεί δηλαδή ενώ έχει αρχίσει η αντιπυρική περίοδος δίνεται άδεια για πάρτι στη λίμνη Τσιβλού; Εχω έναν φόβο και για τη νεολαία, γιατί δεν γίνεται κανένας έλεγχος. Υπάρχει κάποιος να ελέγχει την εισροή σε ηλικιακό επίπεδο; Μου φαίνεται εξαιρετικά δύσκολο, καθώς οι χώροι είναι ανοιχτοί και ανεξέλεγκτοι».

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
18:25 «Global Day Run Patras 2026» στις 6 Ιουνίου στο Ελος της Αγυιάς
18:25 Αγία Βαρβάρα: Απειλούσε οδηγούς ταξί με μαχαίρι, συνεργός του προσπαθούσε να τους πνίξει από το πίσω κάθισμα με ζώνη ασφαλείας!
18:17 Ο ΝΟΠ τώρα έχει ανέβει ένα βουνό, ένταση και ήττα από τα Χανιά, ΦΩΤΟ
18:00 Τα τσιμπολογήματα της Αθηνάς Κακούρη: Η ζωή χωρίς ΔΕΗ
17:53 Στενά του Ορμούζ: Φορτηγό πλοίο της Νότιας Κορέας τυλίχτηκε στις φλόγες, ερωτηματικό εάν δέχτηκε επίθεση
17:45 Τα ηλεκτρικά πατίνια στο στόχαστρο της Τροχαίας: Παραβατική συμπεριφορά ένας στους τρεις οδηγούς
17:34 «Τα έσπασαν για χαβαλέ» λέει ο δήμαρχος Γιάννης Κωνσταντάτος, βανδάλισαν λύκειο στην Αργυρούπολη, ΦΩΤΟ
17:23 Συμπεριφορά ζούγκλας, 25χρονος για ένα σκούντημα έσπασε το σαγόνι 17χρονου ΑμεΑ!
17:12 Η Ελλάδα έτοιμη να πάει στο Σίδνεϊ! Διπλή η εκπροσώπηση της Πάτρας
17:08 Το ερωτικό θρίλερ Barcelona στο θέατρο Πάνθεον
17:00 Απόλλων: Εβδομάδα με Δ.Σ. και ενημέρωση
16:53 Ολυμπιάδα: Κορμός και 2-3 προσθήκες για τη νέα σεζόν
16:52 Αττική: Έκρυβαν κοκαΐνη σε ειδική κρύπτη αυτοκινήτου – Τρεις συλλήψεις
16:44 Νίκος Παπαϊωάννου στην «Π»: «Η διασύνδεση του Πανεπιστημίου με τις επιχειρήσεις να γίνει κουλτούρα» ΒΙΝΤΕΟ
16:36 Η Co2gether θα εκπαιδεύσει όλο το προσωπικό του Public για εξυπηρέτηση της τρίτης ηλικίας
16:28 Αιγιάλεια: Εντείνεται η κόντρα για τα υπαίθρια πάρτι – Τι λέει ο Φραγκονικολόπουλος
16:20 Στενά του Ορμούζ: Αμερικανικά πλοία έσπασαν τον αποκλεισμό του Ιράν, η ανακοίνωση της CENTCOM
16:12 Η ΔΕΠΑ Εμπορίας κέρδισε τον διαγωνισμό της Bulgartransgaz για την προμήθεια LNG
16:08 Καλαμπάκος: “Τραυματισμοί και ψυχολογία έπαιξαν ρόλο”
16:06 Πάτρα: Μια πόλη με βαριά μνήμη και ελαφριά φροντίδα
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 4.5.26
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ