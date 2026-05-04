Θεσσαλονίκη: Αναβρασμός για ενδεχόμενη αποχώρηση της Ryanair από το αεροδρόμιο «Μακεδονία»

04 Μάι. 2026 15:54
Pelop News

Έντονη ανησυχία επικρατεί στη Θεσσαλονίκη, μετά τα σενάρια που θέλουν τη Ryanair να εξετάζει το κλείσιμο της βάσης της από το προσεχές φθινόπωρο. Μια τέτοια εξέλιξη θα είχε άμεσο αντίκτυπο στις διεθνείς συνδέσεις της πόλης, καθώς θα οδηγούσε σε σημαντική μείωση δρομολογίων από και προς το αεροδρόμιο «Μακεδονία».

Το ζήτημα έχει ήδη προκαλέσει κινητοποίηση των τοπικών αρχών και των τουριστικών φορέων, οι οποίοι επιχειρούν να διαχειριστούν την κατάσταση και να αποσαφηνίσουν τις προθέσεις της εταιρείας. Στο πλαίσιο αυτό, προγραμματίζεται για την Τρίτη 5 Μαΐου διαδικτυακή σύσκεψη με στελέχη της διοίκησης της Ryanair, με στόχο την παροχή επίσημης ενημέρωσης.

Νωρίτερα, ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Στέλιος Αγγελούδης, συγκάλεσε έκτακτη σύσκεψη εργασίας με τη συμμετοχή της Αντιπεριφερειάρχη Τουρισμού Βίκυ Χατζηβασιλείου, της Αντιδημαρχίας Τουρισμού, του Οργανισμού Τουρισμού Θεσσαλονίκης και υπηρεσιακών παραγόντων. Στο επίκεντρο βρέθηκε η πιθανότητα συρρίκνωσης των πτήσεων και οι επιπτώσεις που αυτή θα είχε στην τουριστική και οικονομική δραστηριότητα της πόλης.

Παράλληλα, υπήρξε άμεση επικοινωνία με τον Γενικό Γραμματέα του Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού, Ανδρέας Φιορεντίνος, προκειμένου να διασφαλιστεί συντονισμένη αντιμετώπιση του ζητήματος σε κεντρικό επίπεδο.

Την ίδια στιγμή, επιστολή εστάλη προς την υπουργό Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη, με αίτημα την άμεση ενημέρωση και την παρέμβασή της, ενώ προγραμματίζεται μέχρι το τέλος της εβδομάδας διευρυμένη σύσκεψη όλων των εμπλεκόμενων φορέων, ώστε να αξιολογηθούν τα δεδομένα και να διαμορφωθεί κοινή στρατηγική.

Επιπλέον, ο δήμος απηύθυνε σχετικό ερώτημα προς τη Fraport Greece, που διαχειρίζεται το αεροδρόμιο «Μακεδονία», ζητώντας διευκρινίσεις για ενδεχόμενες αλλαγές στους όρους συνεργασίας με τη Ryanair. Από την πλευρά της, η αεροπορική εταιρεία φαίνεται να αποδίδει την πιθανή αποχώρησή της στην αύξηση των χρεώσεων στο αεροδρόμιο.

Οι εξελίξεις παρακολουθούνται με ιδιαίτερη προσοχή, καθώς το διακύβευμα αφορά άμεσα τη συνδεσιμότητα της Θεσσαλονίκης με το εξωτερικό και, κατ’ επέκταση, την τουριστική της δυναμική.

