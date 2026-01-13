Μέτσολα: Κυρώσεις και γρήγορα στο Ιράν – Πιθανός ο χαρακτηρισμός «τρομοκρατική οργάνωση» για τους Φρουρούς της Επανάστασης

Η πίεση προς την Ευρωπαϊκή Ένωση να προχωρήσει σε νέες, αυστηρότερες κυρώσεις κατά του Ιράν εντείνεται, καθώς πολιτικοί ηγέτες και θεσμικοί αξιωματούχοι καταγγέλλουν τη βίαιη καταστολή των μαζικών διαδηλώσεων που συγκλονίζουν τη χώρα τις τελευταίες εβδομάδες. Οι κινητοποιήσεις, που ξεκίνησαν ως διαμαρτυρίες για την οικονομική κατάσταση, έχουν εξελιχθεί σε πανεθνική εξέγερση με αιτήματα ακόμη και την ανατροπή του αυταρχικού καθεστώτος των μουλάδων.

«Η Ευρώπη πρέπει να δράσει — και γρήγορα», δήλωσε στο Politico η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ρομπέρτα Μέτσολα, υπογραμμίζοντας ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα στηρίξει κάθε μελλοντικό μέτρο που θα ληφθεί σε επίπεδο ΕΕ. Η ίδια, μαζί με τον Γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς και τον Ιρλανδό πρωθυπουργό Μίχολ Μάρτιν, συγκαταλέγονται μεταξύ εκείνων που ζητούν από τις Βρυξέλλες κλιμάκωση των κυρώσεων κατά της Τεχεράνης.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξετάζει ήδη τις διαθέσιμες επιλογές και έχει δεσμευθεί να παρουσιάσει σύντομα συγκεκριμένο σχέδιο. Μεταξύ των προτάσεων που βρίσκονται υπό συζήτηση περιλαμβάνονται ο χαρακτηρισμός των Φρουρών της Επανάστασης ως τρομοκρατικής οργάνωσης, καθώς και η επιβολή αυστηρότερων μέτρων σε πολιτικά, στρατιωτικά και δικαστικά στελέχη του καθεστώτος που θεωρούνται υπεύθυνα για τη βία.

Οι ιρανικές αρχές επιχειρούν να καταστείλουν μια εξέγερση που, σύμφωνα με πληροφορίες, έχει εξαπλωθεί σε περισσότερες από 100 πόλεις και κωμοπόλεις της χώρας από τις 28 Δεκεμβρίου. Οι αρχικές διαμαρτυρίες είχαν ως αφετηρία τη δραματική οικονομική κατάσταση, με τον πληθωρισμό και την κατάρρευση του νομίσματος να καθιστούν την καθημερινότητα αφόρητη για εκατομμύρια Ιρανούς. Πολύ γρήγορα, όμως, οι κινητοποιήσεις απέκτησαν σαφώς πολιτικό χαρακτήρα.

Η ακριβής έκταση της καταστολής είναι δύσκολο να επιβεβαιωθεί, καθώς το καθεστώς έχει διακόψει τις διαδικτυακές επικοινωνίες. Ωστόσο, Ιρανός αξιωματούχος φέρεται να δήλωσε στο Reuters ότι περίπου 2.000 άνθρωποι ενδέχεται να έχουν χάσει τη ζωή τους, μεταξύ των οποίων και μέλη των δυνάμεων ασφαλείας, ενώ χιλιάδες διαδηλωτές έχουν συλληφθεί.

«Τα πολιτικά μηνύματα, η στήριξη και η αλληλεγγύη είναι σημαντικά — αλλά πρέπει να δείξουμε ότι είμαστε σοβαροί», τόνισε η Μέτσολα, επισημαίνοντας ότι η ΕΕ οφείλει όχι μόνο να παρακολουθεί τις εξελίξεις, αλλά και να δρα. «Αν δεν σταθούμε απέναντι σε αυτές τις αδικίες, απογοητεύουμε όλους αυτούς τους γενναίους ανθρώπους στο Ιράν που διαδηλώνουν για δικαιοσύνη. Δεν μπορούμε να το επιτρέψουμε», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ανακοίνωσε, παράλληλα, ότι απαγορεύει την είσοδο όλων των Ιρανών διπλωματών και αξιωματούχων σε κτίρια και γραφεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, θέτοντας αυστηρά κριτήρια για τις νέες κυρώσεις. «Τα μέτρα πρέπει να είναι αποτελεσματικά και στοχευμένα, ώστε να λογοδοτήσουν όσοι φέρουν ευθύνη — πολιτική, στρατιωτική ή δικαστική», σημείωσε, προσθέτοντας ότι οι κυρώσεις πρέπει να είναι «εκτεταμένες και ισχυρές», στέλνοντας σαφές μήνυμα μηδενικής ανοχής στις παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Από την πλευρά του, ο Γερμανός καγκελάριος έκανε γνωστό ότι η κυβέρνησή του εργάζεται για ένα νέο πακέτο ευρωπαϊκών κυρώσεων. «Η βία του καθεστώτος απέναντι στον ίδιο του τον λαό δεν είναι ένδειξη ισχύος, αλλά αδυναμίας. Πρέπει να σταματήσει άμεσα», έγραψε σε ανάρτησή του στο X, υπογραμμίζοντας ότι η Γερμανία στηρίζει την περαιτέρω σκλήρυνση της ευρωπαϊκής στάσης.

Την ίδια ώρα, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν διαβεβαίωσε ότι οι προτάσεις για ένα νέο κύμα κυρώσεων θα παρουσιαστούν σύντομα. «Ο αυξανόμενος αριθμός των θυμάτων στο Ιράν είναι τρομακτικός», ανέφερε σε ανάρτησή της, σημειώνοντας ότι «περαιτέρω κυρώσεις σε όσους ευθύνονται για την καταστολή θα προταθούν άμεσα».

Στο διεθνές σκηνικό, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι οποιαδήποτε χώρα συνεχίσει να συναλλάσσεται με το Ιράν θα βρεθεί αντιμέτωπη με αμερικανικό δασμό 25%. Παράλληλα, έχει δηλώσει ότι εξετάζει επιλογές στήριξης των διαδηλωτών, ακόμη και το ενδεχόμενο στρατιωτικών πληγμάτων, κλιμακώνοντας περαιτέρω τη διεθνή ένταση γύρω από την κρίση στο Ιράν.

