Τρεις τελευταίες παραστάσεις για το «Έτσι είναι αν έτσι νομίζετε» στο Επίκεντρο

Με θερμή ανταπόκριση από το κοινό και γεμάτες αίθουσες συνεχίζεται η πορεία της παράστασης «Έτσι είναι αν έτσι νομίζετε» του Λουίτζι Πιραντέλλο, που παρουσιάζει η θεατρική ομάδα Εκπαιδευτικών Πάτρας «Ρωγμή». Ο κύκλος των εμφανίσεων ολοκληρώνεται με τρεις τελευταίες παραστάσεις στο θέατρο Επίκεντρο.

06 Μάι. 2026 12:39
Η επιτυχία της παράστασης «Έτσι είναι αν έτσι νομίζετε» του Λουίτζι Πιραντέλλο, από τη θεατρική ομάδα Εκπαιδευτικών Πάτρας Ρωγμή, συνεχίζεται, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία φορά τη δύναμη του θεάτρου να φέρνει τους ανθρώπους πιο κοντά.

Οι συντελεστές εκφράζουν τις θερμές τους ευχαριστίες προς το κοινό για την παρουσία, την εμπιστοσύνη και τη στήριξη που έδειξε από την πρώτη στιγμή. Οι γεμάτες αίθουσες, το παρατεταμένο χειροκρότημα και τα λόγια που ακούστηκαν μετά το τέλος της παράστασης έδωσαν, όπως σημειώνουν, ιδιαίτερη δύναμη σε όλους και αποτέλεσαν την πιο ουσιαστική επιβεβαίωση πως η προσπάθεια και ο κόπος πολλών μηνών βρήκαν αληθινή ανταπόκριση.

Πλέον απομένουν τρεις τελευταίες παραστάσεις, στις οποίες το κοινό καλείται να βρεθεί ξανά στο θέατρο Επίκεντρο, για να μοιραστεί τη συγκίνηση, τις στιγμές και αυτή τη μοναδική επαφή που μόνο η ζωντανή θεατρική πράξη μπορεί να δημιουργήσει.

Οι τελευταίες παραστάσεις θα δοθούν:

Παρασκευή 8 Μαΐου στις 21.30
Σάββατο 9 Μαΐου στις 21.30
Κυριακή 10 Μαΐου στις 20.30

Οι διοργανωτές καλούν όσους θέλουν να παρακολουθήσουν την παράσταση να προχωρήσουν έγκαιρα σε κράτηση θέσεων, επικοινωνώντας στο τηλέφωνο 6949250235.

Η θεατρική ομάδα Εκπαιδευτικών Πάτρας ΡΩΓΜΗ απευθύνει ανοιχτό κάλεσμα για τις τρεις τελευταίες βραδιές του έργου, με στόχο κάθε παράσταση να μετατραπεί σε μια ακόμη δυνατή εμπειρία επικοινωνίας, συναισθήματος και ανθρώπινης σύνδεσης.

