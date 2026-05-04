Με ανατροπή προβάδισμα τίτλου για τον Παναθηναϊκό

Νίκησε 3-2 σετ τον ΠΑΟΚ, αν και βρέθηκε πίσω με 2-1

04 Μάι. 2026 22:13
Ο Παναθηναϊκός να και βρέθηκε πίσω με 2-1 επικράτησε 3-2 σετ τον ΠΑΟΚ στο κλειστό του Μετς και έκανε το 2-1 νίκες στη σειρά των τελικών της Volley League και έχει πλέον σημαντικό προβάδισμα για την κατάκτηση του τίτλου.

Κουνδουράκης: «Δεν μπήκαμε να παίξουμε τίποτα»

Οι «πράσινοι» πήραν το πρώτο σετ του με 25-22, αλλά ο ΠΑΟΚ απάντησε και ισοφάρισε κερδίζοντας 25-21 το 2ο και προσπέρασε παίρνοντας και το 3ο  25-22. Όμως ο Παναθηναϊκός έδειξε την ποιότητά του και αντέδρασε. Έκανε περίπατο στο 4ο σετ της αναμέτρησης, επικρατώντας 25-18 και όλα κρίθηκαν στο τάι μπρεικ. Εκεί, η μάχη ήταν καθηλωτική με τους πράσινους να καταφέρνουν στο φινάλε να κερδίσουν 16-14 για να πάρουν κεφάλι στους τελικούς της Volley League.

Οι δύο ομάδες θα αναμετρηθούν στη Θεσσαλονίκη το Σάββατο (09/05/26, 17:30), με τον Παναθηναϊκό να έχει την ευκαιρία να τελειώσει τη σειρά και τον ΠΑΟΚ να μπορεί με νίκη να στείλει τους τελικούς σε 5ο παιχνίδι στην έδρα των «πρασίνων».

Τα σετ: 25-22, 21-25, 22-25, 25-18, 16-14.

Το πρόγραμμα:
1ος αγώνας

Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ 3-1
2ος αγώνας

ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός 3-0
3ος αγώνας

Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ 3-2
4ος αγώνας

09/05, 17:30 ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός
5ος αγώνας

Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ (αν χρειαστεί)

