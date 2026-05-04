Το ερωτικό θρίλερ Barcelona στο θέατρο Πάνθεον

Μετά τις επιτυχημένες παραστάσεις σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, το ερωτικό θρίλερ Barcelona παρουσιάζεται στην Πάτρα στο θέατρο Πάνθεον, στις 22, 23 και 24 Μαΐου.

Πόσα συναισθήματα χωράνε σε μια βραδιά; Πώς ανατρέπεται η ζωή δυο νέων ανθρώπων; Πώς μπορείς ένα φιλί να οδηγήσει σε μια ξέφρενη πάλη δυο φαινομενικά χαλαρούς παίκτες;

Το ερωτικό θρίλερ Barcelona, της Bess Wohl, μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίας της περασμένης σεζόν στο Λονδίνο, παρουσιάζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα .Ο Μιχάλης Λεβεντογιάννης ερμηνεύει τον σκοτεινό και μυστηριώδη Μανουέλ και συναντά επί σκηνής τη Ηλιάνα Μαυρομάτη, στον ρόλο της αντιφατικής και τολμηρής Ιρέν.

Η ιστορία εξελίσσεται σε ένα μόνο βράδυ. Ξεκινάει όταν ο γοητευτικός Μανουέλ επιστρέφει στο διαμέρισμά του στη Βαρκελώνη με την Ιρέν, μία νεαρή και μεθυσμένη Αμερικανίδα τουρίστρια. Οι δυο τους, χαρούμενοι, δείχνουν ότι θέλουν να απολαύσουν μια ερωτική βραδιά χωρίς δεσμεύσεις. Όμως σύντομα εμφανίζονται εντάσεις, δημιουργούνται ρωγμές. Σώματα και πολιτισμοί συγκρούονται έντονα και πίσω από την αρχική ρομαντική τους διάθεση διαφαίνεται πως και οι δύο έχουν κρυφές προθέσεις. Την ερωτική ατμόσφαιρα διαδέχονται η αγωνία και η απειλή του θανάτου, ενώ απρόσμενα, οι πολιτικές τους απόψεις αλλάζουν δραματικά την μεταξύ τους κατάσταση.

Συντελεστές

Σκηνοθεσία – Απόδοση: Πάρις Ερωτοκρίτου

Κίνηση – Σεσίλ Μικρούτσικου

Μετάφραση: Μάκης Παπαδημητρίου

Σκηνικό – κοστούμια: Άννα Ζούλια

Μουσική: Γιάννης Χριστοφίδης

Φωτισμοί: Ιωάννου Αθανασίου – Τάσος Παλαιορούτας

Video art: Αποστόλης Κουτσιανικούλης

Βοηθός Σκηνοθέτη : Απόστολος Καζαμίας

Φωτογραφίες : Γιώργος Καπλανίδης

Παίζουν: Μιχάλης Λεβεντογιάννης, Ηλιάνα Μαυρομάτη

Παραγωγή: ΜΑΣΚΑ PRODUCTIONS ΕΕ

Ηλεκτρονική προπώληση εισιτηρίων: https://www.more.com/gr-el/tickets/theater/barcelona-patra-pantheon/

