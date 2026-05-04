Τα τσιμπολογήματα της Αθηνάς Κακούρη: Η ζωή χωρίς ΔΕΗ

Περίεργη, μα την αλήθεια, είναι η αντιπολίτευση που έχουμε: Ο μεν κ. Ανδρουλάκης σαν τις παλαιές πλάκες των 78 στροφών, έχει «κολλήσει» στις παρακολουθήσεις. Τα πάντα γύρω μας στροβιλίζονται, ο κόσμος του 2019 έχει ήδη χαθεί ενώ ο νέος είναι ακόμη αόρατος και ακατασκευάστος, και εμείς όλοι ψαχουλεύουμε μέσα στο σκοτάδι μήπως καταλάβουμε πού θα βρεθούμε όταν μπορέσουμε να δούμε, αλλά ο κ. Ανδρουλάκης έχει κολλήσει στις υποκλοπές του. Ο κ. Τσίπρας εξάλλου, επανήλθε με ένα βιβλίο που το τιτλοφόρησε «Ιθάκη» και -με μια κλασική για τον Αλέξη, στροφή 360Ο, -δηλαδή καθηλωμένος στα ίδια και τα ίδια- δηλώνει rebranded και άρα έτοιμος να σώσει τη χώρα, αρχίζοντας από τη Δημοσία Επιχείρηση Ηλεκτρισμού, που θα την ξανα-κρατικοποιήσει.

Θυμίζω ότι η ΔΕΗ, όταν ο Αλέξης έχασε τις εκλογές στα 2019, είχε αξία περί τα 300 εκατ., τα χρέη της ήταν 1 δις ευρώ, το ποσοστό της κρατικής συμμετοχής ήταν 51% και η αξία που υπολογιζόταν στα 151 εκατ. ευρώ. Οι διεθνείς Οίκοι αξιολόγησης την κατέτασσαν στα «σκουπίδια», οι συνδικαλισταί της στην Αθήνα περνούσαν πολύ καλά και η χρεοκοπία της ήταν προβλέψιμη και κοντινή.

Η Νέα Δημοκρατία ανέλαβε το 2019 και έδρασε ακαριαία. Η ΔΕΗ άλλαξε ριζικά και σώθηκε. Εξι χρόνια αργότερα, το 2026, η αξία της εταιρείας έχει φτάσει στα 6 δις ευρώ, και η αξία της κρατικής συμμετοχής (34%) ξεπέρασε τα 2 δις ευρώ. Μέρισμα το Δημόσιο δεν είχε εισπράξει καθόλου από το 2008 έως το 2019 -ούτε ένα ευρώ. Το 2022 άρχισε πάλι να εισπράττει και έκτοτε έχει βάλει στα κρατικά ταμεία περίπου 180 εκατομμύρια ευρώ.

Δηλαδή σήμερα, η ΔΕΗ με υπερδεκαπλασιασμένη την αξία της, εξελίσσεται σε σημαντικό παίκτη της περιοχής και απλώνεται σε πολλά διαφορετικά πεδία, το δε κράτος, με ποσοστό ιδιοκτησίας μειωμένο μεν, πλην όμως επαρκές για να την ελέγχει, βάζει στα ταμεία του μια πενηνταριά εκατομμύρια τον χρόνο από μερίσματα.

Να μην ξεχνούμε, λοιπόν, πως το 2019 δεν ήταν καθόλου σίγουρο για πόσο ακόμη καιρό θα μπορούσαμε να φωτίζουμε στο σπίτι μας, απλώνοντας απλά το χέρι μας στον διακόπτη. Αυτός ο κίνδυνος δεν υφίσταται πλέον; Λάθος. Υφίσταται και τώρα, φτάνει μόνο να ξεχάσουμε ότι η διάσωση της ΔΕΗ το 2019/2020 ήταν ένα μικρό θαύμα που συνέβη α) επειδή η κυβέρνηση που ήρθε στην εξουσία είχε έτοιμους τους μπλε φακέλους. Είχε δηλαδή μελετήσει τα προβλήματα και προετοιμαστεί να τα καταπιαστεί αμέσως. Αμέσως! Και β) ότι βοήθησαν οι τότε συγκυρίες. Οι ίδιοι άνθρωποι, με τις ίδιες σπάνιες ικανότητες, δεν είναι καθόλου σίγουρο ότι θα επαναλάβουν το θαύμα, διότι οι συνθήκες γύρω μας έχουν αλλάξει ριζικά.

Οι παλαιότεροι έχουν ζήσει την εποχή όταν οι συνδικαλισταί της ΔΕΗ ανεβοκατέβαζαν τους διακόπτες κατά τα γούστα τους∙ αλλά και οι νεότεροι, δεν είναι δύσκολο να φανταστούν πόσο δύσκολη και περιοριστική είναι μια ζωή χωρίς σταθερή και αξιόπιστη παροχή ηλεκτρικού ρεύματος. Πόσο δελεαστική είναι η επιστροφή και καθήλωση στο χάλι του 2019 που μας ευαγγελίζεται ο «rebranded» κ. Τσίπρας;

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



