Πιάστηκε στη Σκιάθο με 13 κιλά ακατέργαστη κάνναβη αξίας 333.000 ευρώ

04 Μάι. 2026 22:00
Pelop News

Στη Σκιάθο επεισοδιακή ήταν η σύλληψη 68χρονου για ναρκωτικά. Συγκεκριμένα ο 68χρονος επιτέθηκε σε λιμενικούς και δικαστικούς στη διάρκεια ελέγχου σε τουριστικό σκάφος στο παλαιό λιμάνι του νησιού.

Τότε ο δράστης εντοπίστηκε να παραλαμβάνει δύο ασυνόδευτες χειραποσκευές που βρίσκονταν μέσα σε τουριστικό σκάφος.

Στη συνέχεια σε έλεγχο που του έγινε βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 14 δέματα που περιείχαν ακατέργαστη κάνναβη συνολικού βάρους 13 κιλών και 320 γραμμαρίων, ενώ κατά τη διάρκεια του ελέγχου επιτέθηκε σε δικαστικούς και λιμενικούς.

Δεύτερος εμπλεκόμενος, ο οποίος βρισκόταν κοντά στο σημείο, βλέποντας την εξέλιξη προσπάθησε να διαφύγει και αναζητείται στο πλαίσιο του αυτοφώρου.

Η αξία των ναρκωτικών εκτιμάται σε 333.000 ευρώ.

Προανάκριση διενεργείται από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Βόλου.

