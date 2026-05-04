Πιάστηκε στη Σκιάθο με 13 κιλά ακατέργαστη κάνναβη αξίας 333.000 ευρώ

Στη Σκιάθο επεισοδιακή ήταν η σύλληψη 68χρονου για ναρκωτικά. Συγκεκριμένα ο 68χρονος επιτέθηκε σε λιμενικούς και δικαστικούς στη διάρκεια ελέγχου σε τουριστικό σκάφος στο παλαιό λιμάνι του νησιού.

ΕΛΑΣ: Κρυμμένη κοκαΐνη μέχρι και στο ταμπλό του αυτοκινήτου! ΒΙΝΤΕΟ

Τότε ο δράστης εντοπίστηκε να παραλαμβάνει δύο ασυνόδευτες χειραποσκευές που βρίσκονταν μέσα σε τουριστικό σκάφος.

Στη συνέχεια σε έλεγχο που του έγινε βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 14 δέματα που περιείχαν ακατέργαστη κάνναβη συνολικού βάρους 13 κιλών και 320 γραμμαρίων, ενώ κατά τη διάρκεια του ελέγχου επιτέθηκε σε δικαστικούς και λιμενικούς.

Δεύτερος εμπλεκόμενος, ο οποίος βρισκόταν κοντά στο σημείο, βλέποντας την εξέλιξη προσπάθησε να διαφύγει και αναζητείται στο πλαίσιο του αυτοφώρου.

Η αξία των ναρκωτικών εκτιμάται σε 333.000 ευρώ.

Προανάκριση διενεργείται από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Βόλου.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



