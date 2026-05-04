Η ΑΕ Ροϊτίκων το απόλυτο φαβορί για τον τίτλο, νίκησε και την ΕΑΠ! ΦΩΤΟ

Η ΑΕ Ροϊτίκων επιβεβαίωσε και κόντρα στην ΕΑΠ στο φινάλε της κανονικής περιόδου της Α1 Κατηγορίας της ΕΣΚΑ-Η ότι είναι το απόλυτο φαβορί για την τίτλο και την άνοδο για πρώτη φορά στην ιστορία της στη National League 1.

Με ανατροπή προβάδισμα τίτλου για τον Παναθηναϊκό

Τερμάτισε στην πρώτη θέση αήττητη έχοντας στο 2-0 νίκες όλες τις άλλες ομάδες και μπαίνει στα play-offs για να ολοκληρώσει τη «δουλειά»

ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

26η Αγωνιστική

ΕΑΠ-ΑΕ Ροϊτίκων 67-91

Νέοι Γλαύκου-ΠΑΣ Ναυπάκτου 78-46

Διαγόρας-Αραχωβίτικα/Ακταίο 80-85

Ηρακλής Πύργου-Ολυμπιάδα 64-61

Απολλωνιάδα-Ανδραβίδα 75-50

Κεραυνός-Αίολος Αγυιάς 79-76

Δύμη-Αστέρας Τέμενης 83-77

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



