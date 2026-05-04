Νίκος Αλιάγας: Τέτοιον «πρέσβη» δεν έχει η Πάτρα – Η Γαλλία, το Μεσολόγγι και τα γραμματόσημα

Τα Γαλλικά Ταχυδρομεία περιποιούν ιδιαίτερη τιμή στη γενέτειρα του διάσημου παρουσιαστή Νίκου Αλιάγα, ο οποίος κατάγεται από τα Στεμνά της Αιτωλοακαρνανίας και διαπρέπει, ως γνωστόν, τις τρεις τελευταίες δεκαετίες στη Γαλλική τηλεόραση.

Ο Νίκος Αλιάγας διαφημίζει με κάθε αφορμή τον τόπο της καταγωγής του. Πολύ δε περισσότερο φέτος που η Ιερή Πόλη του Μεσολογγίου γιορτάζει τα 200 χρόνια της Εξόδου των Ελεύθερων Πολιορκημένων. Εχει άλλωστε σε αρκετές εκδηλώσεις μνήμης το σχετικό πρόσταγμα.

Συνεπώς, η πρωτοβουλία των Γαλλικών Ταχυδρομείων προκαλεί συγκίνηση, διότι στο υπό έκδοση γραμματόσημο αποτυπώνεται μια διπλή αναγνώριση. Αφενός τιμάται η χρονιά-ορόσημο των 200 χρόνων από την ηρωική Εξοδο των Μεσολογγιτών που συνάρπασε και συγκλόνισε όλη την Ευρώπη και αφετέρου το Γαλλικό Κράτος απονέμει τα εύσημα σ’ έναν σπουδαίο Ελληνα, ο οποίος ξεχωρίζει με την ποιοτική παρουσία του στην Γαλλική τηλεόραση.

500.000 ΑΝΤΙΤΥΠΑ

Το γραμματόσημο, που θα τυπωθεί σε 500.000 αντίτυπα, με τις γέρικες ελιές από τα Σταμνά Μεσολογγίου, δείχνει όχι μόνο ένα τοπίο, αλλά ένα βαθύ πολιτισμικό αποτύπωμα, συνδέοντας τη γη με την ανθρώπινη εμπειρία.

Είναι εντυπωσιακό το γεγονός ότι η φωτογραφία τραβήχθηκε από τον φακό του Νίκου Αλιάγα και προσφέρθηκε στα Γαλλικά Ταχυδρομεία με τη μεταφορική έννοια ότι αποτελεί ένα σύμβολο μνήμης.

ΟΙ ΔΥΟ ΕΛΙΕΣ

Για την ακρίβεια, πρέπει να επισημανθεί ότι το γραμματόσημο απεικονίζει δύο ελιές από τα Σταμνά, οι οποίες μέσα από τον φακό του δημιουργού μοιάζουν να ενώνονται. Για το Μεσολόγγι και την ευρύτερη περιοχή του, η παρουσία των αιωνόβιων ελιών της Σταμνάς σε μια διεθνή έκδοση τέτοιας εμβέλειας με δυνατούς συμβολισμούς αποδεικνύει πως ο τόπος, η φύση και η ιστορία του μπορούν να εμπνέουν και να συγκινούν πέρα από κάθε εδαφικό όριο.

15 ΙΟΥΝΙΟΥ

Τα Γαλλικά Ταχυδρομεία πρόκειται να εκδώσουν το νέο γραμματόσημο στις 15 του Ιουνίου και του έχουν δώσει τον εμπνευσμένο τίτλο του «Αιωνόβιου Χορού».

Μάλιστα, προμοτάροντας τη νέα έκδοση επισημαίνουν ότι οι δύο ελιές αποτελούν εικόνα υψηλού συμβολισμού, όπου η φύση, η ιστορία και η μνήμη συναντώνται σε ένα έργο βαθιά ποιητικό.

«ΚΡΥΦΟ» ΤΑΛΕΝΤΟ

Πρέπει να σημειώσουμε ότι σχετικό ρεπορτάζ έγινε από τον τηλεοπτικό σταθμό Alpha. Αυτό που δεν είναι γνωστό είναι ότι τούτες τις μέρες ο Νίκος Αλιάγας, ο οποίος πέρα από διάσημος παρουσιαστής αναπτύσσει και έντονη καλλιτεχνική δραστηριότητα στη φωτογραφία, εκθέτει έργα του με τίτλο

«Οι Μεγάλες Ηλικίες» στο Μουσείο του Ανθρώπου στο Παρίσι. Μια έκθεση με μεγάλη απήχηση καθώς καθημερινά προσελκύει εκατοντάδες επισκέπτες.

ΠΑΤΡΙΩΤΗΣ

Αναντίρρητα ως προσφορά στην γενέτειρά του και την πατρίδα εκλαμβάνονται οι εν λόγω δράσεις του Νίκου Αλιάγα, ο οποίος με σταθερή αναφορά στις ρίζες του, αναδεικνύει στοιχεία της Ελλάδας και της πολιτισμικής μας κληρονομιάς, μέσα από σύγχρονες μορφές έκφρασης.

ΥΓ. Μια τελευταία σκέψη καθώς ολοκληρώσαμε το κείμενο: Ποιον άραγε ισάξιο πρεσβευτή και διαφημιστή σαν τον Αλιάγα έχει να επιδείξει η Πάτρα;

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



