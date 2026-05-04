Η Ελλάδα έτοιμη να πάει στο Σίδνεϊ! Διπλή η εκπροσώπηση της Πάτρας

Τρομερή η Εθνική μας ομάδα πόλο των γυναικών. Με ξέσπασμα στο φινάλε και με επί μέρους 6-2 στο τέταρτο οκτάλεπτο, νίκησε 14-9 την Ουγγαρία για την προκριματική φάση του World Cup (Division 1) στο Ρότερνταμ της Ολλανδίας και -κατά πολύ μεγάλο ποσοστό-εξασφάλισε την πρόκρισή της στην τελική φάση που θα πραγματοποιηθεί στο Σίδνεϋ τον προσεχή Ιούλιο (22-26).

Θυμίζουμε ότι για τον ίδιο θεσμό έχει πάρει ήδη την πρόκριση και η Εθνική μας ομάδα των ανδρών.

Σε ένα κρίσιμο παιχνίδι-κλειδί για την πορεία της η παγκόσμια πρωταθλήτρια του 2025 και κάτοχος του τίτλου, πραγματοποίησε πολύ καλή εμφάνιση, και με ένα εκπληκτικό τελευταίο οκτάλεπτο πραγματοποίησε πολύ καθοριστικό βήμα για την επίτευξη του στόχου της που είναι η δυνατότητα να υπερασπιστεί τον τίτλο της.

Τοπ-σκόρερς αναδείχθηκαν η Χριστίνα Σιούτη που σημείωσε πέντε τέρματα και η Έλενα Ξενάκη που σημείωσε τέσσερα.

Στο ξεκίνημα της αναμέτρησης οι άμυνες είχαν τον πρώτο λόγο, η Ουγγαρία προηγήθηκε 2-1 στο πρώτο οκτάλεπτο, με την εθνική μας ομάδα να ανοίγει το σκορ στο 6.32 από τη λήξη του με την Έλενα Ξενάκη. Οι Μαγυάρες πέτυχαν και το 3-1 αλλά η Ελλάδα…άλλαξε ταχύτητα και με ένα μίνι σερί 3-0, και πολύ καλές άμυνες, προηγήθηκε 4-3 με τέρματα της Στεφανίας Σάντα, της Χριστίνας Σιούτη και της Μαρίας Πάτρα. Το ημίχρονο έκλεισε με ισοπαλία 4-4 καθώς ισοφάρισε η Φάραγκο στο 1.07 ( η Μπογκλάρκα Νέσμελι είχε στο α’ μέρος 7/11 και ποσοστό 63,6% και η Ιωάννα Σταματοπούλου 5/9 και 55,6%).

Η Σοφία Τορνάρου έδωσε εκ νέου προβάδισμα στην ομάδα μας (5-4, 7.44 από τη λήξη της γ’ περιόδου), στα 6.55 κερδίσαμε αποβολή, ο Χάρης Παυλίδης πήρε το τάιμ άουτ, και τα κορίτσια διεύρυναν τη διαφορά (6-4) με την Ξενάκη. Συνέχισαν στον ίδιο ρυθμό, παίρνοντας διαφορά δυο τερμάτων (6-4, 7-5, 8-6) με την Ουγγαρία να μειώνει 6-5, 7-6. 8-7.

Στην τελευταία περίοδο: με πέναλτι (στο 7.22, σε φάση που αποβλήθηκε ο Ούγγρος τεχνικός, Σάντορ Τσεχ) η Χριστίνα Σιούτη διαμόρφωσε το 9-7, και με παρόμοιο τρόπο και πάλι η Σιούτη στο 5.54 έδωσε αέρα τριών γκολ στην εθνική μας (10-7). Στο 5.03 η Ξενάκη έκανε το 11-7 και στο 3.16 η Αθηνά Γιαννοπούλου το 12-7 στο καλύτερο διάστημα της ομάδας στη διοργάνωση. Μέχρι το τέλος συνέχισε σε καταιγιστικό ρυθμό και έφτασε με άνεση στην νίκη-κλειδί που τόσο χρειαζόταν.

Με το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα αγωνίστηκαν δύο κορίτσια από την Πάτρα. Η Ντένια Κουρέτα του Ολυμπιακού και η Αφροδίτη Μπιτσάκου του Αλίμου.

Τα 8λεπτα: 2-1, 2-3, 3-4, 2-6

ΟΥΓΓΑΡΙΑ (Σάντορ Τσεχ): Νέσμελι (10/24, 41,7%), Σιλάγκι, Βάλι 1, Βάρο 1, Ντομσόντι, Ντόμπι, Χέτζλ, Λεϊμέτερ, Αλάκζα, Φάραγκο 4, Γκάρντα 1, Γκολοπέντζα, Λεντβάι 1, Χάιντου 1.

ΕΛΛΑΔΑ (Χάρης Παυλίδης): Σταματοπούλου (10/19, 52,6%), Κουρέτα, Σάντα 1, Γιαννοπούλου 2, Ξενάκη 4, Σιούτη 5, Πάτρα 1, Σαλταμανίκα, Βασιλική Πλευρίτου, Τορνάρου 1, Μυριοκεφαλιτάκη, Κοτσιώνη, Μπιτσάκου, Φουράκη.

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΔΕΥΤΕΡΑ 4 ΜΑΪΟΥ

(θέσεις 5-8) Ουγγαρία-Ελλάδα 9-14

16.45 (θέσεις 5-8) Αυστραλία-Ιαπωνία

19.30 (θέσεις 1-4) Ολλανδία-ΗΠΑ

21.15 (θέσεις 1-4) Ισπανία-Ιταλία

ΤΡΙΤΗ 5 ΜΑΪΟΥ

15:00 Αυστραλία-Ελλάδα

16:45 Ουγγαρία – Ιαπωνία

ΤΕΤΑΡΤΗ 6 ΜΑΪΟΥ

15:00 Ουγγαρία-Αυστραλία

16:45 Ιαπωνία-Ελλάδα

