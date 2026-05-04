Χωρίς τον Γουόρντ στο Μονακό ο Ολυμπιακός

04 Μάι. 2026 15:46
Χωρίς τον Τάισον Γουόρντ θα αναχωρήσει η αποστολή του Ολυμπιακού για το Πριγκηπάτο, όπου το βράδυ της Τρίτης (5/5, 20:45) αντιμετωπίζει την τοπική ομάδα στον τρίτο αγώνα της σειράς των play off της Euroleague.

Ο Γουόρντ έχει αγωνιστεί μόνο στο Game 1, καθώς στη συνέχεια μπήκε στα… πιτς με ενοχλήσεις στη μέση τις οποίες δεν κατάφερε να ξεπεράσει και τελικά αποφασίστηκε ότι θα είναι καλύτερα να παραμείνει στην Αθήνα για να συνεχίσει θεραπεία προκειμένου να είναι έτοιμος στα επόμενα ματς.

Υπενθυμίζουμε ότι οι ερυθρόλευκοι προηγούνται με 2-0 νίκες των Μονεγάσκων, οι οποίοι πέραν όλων των άλλων προβλημάτων που αντιμετωπίζουν έχασαν και τον Ντιαλό.

