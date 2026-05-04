Χωρίς τον Γουόρντ στο Μονακό ο Ολυμπιακός

Χωρίς τον Τάισον Γουόρντ θα αναχωρήσει η αποστολή του Ολυμπιακού για το Πριγκηπάτο, όπου το βράδυ της Τρίτης (5/5, 20:45) αντιμετωπίζει την τοπική ομάδα στον τρίτο αγώνα της σειράς των play off της Euroleague.

Ο Γουόρντ έχει αγωνιστεί μόνο στο Game 1, καθώς στη συνέχεια μπήκε στα… πιτς με ενοχλήσεις στη μέση τις οποίες δεν κατάφερε να ξεπεράσει και τελικά αποφασίστηκε ότι θα είναι καλύτερα να παραμείνει στην Αθήνα για να συνεχίσει θεραπεία προκειμένου να είναι έτοιμος στα επόμενα ματς.

Υπενθυμίζουμε ότι οι ερυθρόλευκοι προηγούνται με 2-0 νίκες των Μονεγάσκων, οι οποίοι πέραν όλων των άλλων προβλημάτων που αντιμετωπίζουν έχασαν και τον Ντιαλό.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



