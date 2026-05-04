Στενά του Ορμούζ: Αμερικανικά πλοία έσπασαν τον αποκλεισμό του Ιράν, η ανακοίνωση της CENTCOM

Νέα ένταση καταγράφεται στη Μέση Ανατολή, καθώς δύο εμπορικά πλοία με σημαία των Ηνωμένες Πολιτείες διέσχισαν τα Στενά του Ορμούζ, παρά τον αποκλεισμό που έχει επιβάλει το Ιράν στη στρατηγικής σημασίας θαλάσσια οδό.

Την εξέλιξη επιβεβαίωσε η United States Central Command, η οποία ανέφερε ότι η διέλευση των πλοίων πραγματοποιήθηκε με ασφάλεια, στο πλαίσιο ευρύτερης στρατιωτικής επιχείρησης για την αποκατάσταση της ναυσιπλοΐας στην περιοχή.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, αντιτορπιλικά κατευθυνόμενων πυραύλων του αμερικανικού ναυτικού επιχειρούν ήδη στον Περσικός Κόλπος, έχοντας προηγουμένως διασχίσει τα Στενά. Οι κινήσεις αυτές εντάσσονται στην επιχείρηση «Project Freedom», η οποία στοχεύει στην προστασία της ελεύθερης διέλευσης εμπορικών πλοίων.

Όπως επισημαίνεται, οι αμερικανικές δυνάμεις «υποστηρίζουν ενεργά τις προσπάθειες αποκατάστασης της ναυσιπλοΐας», στέλνοντας σαφές μήνυμα για την πρόθεσή τους να διασφαλίσουν την ομαλή λειτουργία ενός από τα πιο κρίσιμα ενεργειακά περάσματα παγκοσμίως.

«Ως πρώτο βήμα, δύο εμπορικά πλοία με αμερικανική σημαία διέσχισαν επιτυχώς τα Στενά του Ορμούζ και συνεχίζουν με ασφάλεια το ταξίδι τους», τονίζεται στην ανακοίνωση της CENTCOM.

Η εξέλιξη αυτή ανεβάζει περαιτέρω το θερμόμετρο στην περιοχή, με τα Στενά του Ορμούζ να παραμένουν στο επίκεντρο της γεωπολιτικής αντιπαράθεσης, δεδομένης της καθοριστικής σημασίας τους για τη διεθνή ναυτιλία και την παγκόσμια αγορά ενέργειας.