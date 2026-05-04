Καλαμπάκος: “Τραυματισμοί και ψυχολογία έπαιξαν ρόλο”

Ακόμα είναι πολύ νωρίς για να εκτιμηθεί οτιδήποτε σχετικά με την επόμενη ημέρα στο στρατόπεδο του Απόλλωνα Πατρών, καθώς δεν έχει ολοκληρωθεί η φετινή σεζόν ούτε έχει κριθεί ποιος θα είναι ο πρωταθλητής στον 1ο όμιλο της National League 1.

Εκτός από όσα καταγράψαμε την περασμένη εβδομάδα σχετικά με τους λόγους που η ομάδα έμεινε νωρίς εκτός του βασικού της στόχου, που ήταν η διεκδίκηση της ανόδου, επιχειρούμε σήμερα να δώσουμε τη οπτική γωνία ένας από τους τρεις προπονητές που κάθισαν φέτος στον πάγκο της ομάδας, του Ντίνου Καλαμπάκου.

Ο Έλληνας τεχνικός, που ήρθε στα μέσα της σεζόν και ανέλαβε τα ηνία της ομάδας, μιλά στην «ΠτΔ» για το τι συνάντηση μόλις ήρθε και το τι τελικά έφταιξε, με αποτέλεσμα η ομάδα να μην πετύχει τον στόχο της.

«Όταν παρέλαβα την ομάδα, βρήκα πολλούς τραυματισμούς. Ο θεωρητικά καλύτερος παίκτης, ο Κίερ, έκανε μία προπόνηση και στη συνέχεια έμεινε εκτός δράσης για ενάμιση μήνα.

Είχαμε επίσης εκτός τον Νικ Παύλο, ενώ ο Ανέστης ήταν αρκετό καιρό εκτός και επέστρεψε στα play-offs. Παράλληλα, στα μέσα της σεζόν χάσαμε με τραυματισμό και τον νεαρό Αθανασόπουλο.

Από τους 12 παίκτες, οι 3-4 ήταν συνεχώς εκτός μάχης, ενώ και η προσθήκη του Τζόλου, που άργησε να βρει ρυθμό, μας άφησε με ένα ρόστερ 7-8 παικτών σε κρίσιμα παιχνίδια.

Επίσης, όταν ανέλαβα, διαπίστωσα ότι η ομάδα είχε κακή ψυχολογία λόγω των αρνητικών αποτελεσμάτων και ότι η χημεία του συνόλου είχε χαλάσει. Παλέψαμε στη συνέχεια και μέσα από τις προπονήσεις δουλέψαμε για να το βελτιώσουμε, αλλά δεν τα καταφέραμε

Ακόμη, είδα ότι οι ομάδες που προχώρησαν και διακρίθηκαν βασίστηκαν στην αθλητικότητα και την ταχύτητα. Εμείς δεν μπορέσαμε να ακολουθήσουμε αυτό το μοντέλο. Είναι κρίμα, γιατί η σεζόν συνέπεσε με τα 100 χρόνια του συλλόγου, σε μια περίοδο που η διοίκηση έκανε εξαιρετική δουλειά, φροντίζοντας για τα πάντα.

Πραγματοποιήθηκαν παρεμβάσεις στο γήπεδο, αναβαθμίστηκαν οι εγκαταστάσεις και υπήρχε συνεχής μέριμνα ώστε να μη μας λείψει τίποτα».

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ

Ανεξάρτητα από το τι θα συμβεί τη νέα χρονιά και ποιοι θα είναι οι στόχοι που θα τεθούν, σε πρώτο πλάνο για τη διοίκηση του Απόλλωνα είναι η αναζήτηση προπονητή.

Ο Ντίνος Καλαμπάκος, ο οποίος έχει ήδη αποχωρήσει από την Πάτρα επιστρέφοντας στην Αθήνα, δεν είναι βέβαιο αν θα παραμείνει, με τις πιθανότητες πάντως να μην είναι υπέρ της συνέχισης της συνεργασίας για διάφορους λόγους.

Σε κάθε περίπτωση, το θέμα του νέου προπονητή θα χειριστεί προσωπικά ο πρόεδρος του Απόλλωνα, Γιάννης Χριστόπουλος, σε συνεργασία με τα υπόλοιπα μέλη του Δ.Σ.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



