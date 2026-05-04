Καλαμπάκος: “Τραυματισμοί και ψυχολογία έπαιξαν ρόλο”

Αν και νωρίς το πιθανότερο σενάριο είναι να μην παραμείνει ο Έλληνας τεχνικός τη νέα σεζόν

Καλαμπάκος: "Τραυματισμοί και ψυχολογία έπαιξαν ρόλο"
04 Μάι. 2026 16:08
Pelop News

Ακόμα είναι πολύ νωρίς για να εκτιμηθεί οτιδήποτε σχετικά με την επόμενη ημέρα στο στρατόπεδο του Απόλλωνα Πατρών, καθώς δεν έχει ολοκληρωθεί η φετινή σεζόν ούτε έχει κριθεί ποιος θα είναι ο πρωταθλητής στον 1ο όμιλο της National League 1.
Εκτός από όσα καταγράψαμε την περασμένη εβδομάδα σχετικά με τους λόγους που η ομάδα έμεινε νωρίς εκτός του βασικού της στόχου, που ήταν η διεκδίκηση της ανόδου, επιχειρούμε σήμερα να δώσουμε τη οπτική γωνία ένας από τους τρεις προπονητές που κάθισαν φέτος στον πάγκο της ομάδας, του Ντίνου Καλαμπάκου.
Ο Έλληνας τεχνικός, που ήρθε στα μέσα της σεζόν και ανέλαβε τα ηνία της ομάδας, μιλά στην «ΠτΔ» για το τι συνάντηση μόλις ήρθε και το τι τελικά έφταιξε, με αποτέλεσμα η ομάδα να μην πετύχει τον στόχο της.
«Όταν παρέλαβα την ομάδα, βρήκα πολλούς τραυματισμούς. Ο θεωρητικά καλύτερος παίκτης, ο Κίερ, έκανε μία προπόνηση και στη συνέχεια έμεινε εκτός δράσης για ενάμιση μήνα.
Είχαμε επίσης εκτός τον Νικ Παύλο, ενώ ο Ανέστης ήταν αρκετό καιρό εκτός και επέστρεψε στα play-offs. Παράλληλα, στα μέσα της σεζόν χάσαμε με τραυματισμό και τον νεαρό Αθανασόπουλο.
Από τους 12 παίκτες, οι 3-4 ήταν συνεχώς εκτός μάχης, ενώ και η προσθήκη του Τζόλου, που άργησε να βρει ρυθμό, μας άφησε με ένα ρόστερ 7-8 παικτών σε κρίσιμα παιχνίδια.
Επίσης, όταν ανέλαβα, διαπίστωσα ότι η ομάδα είχε κακή ψυχολογία λόγω των αρνητικών αποτελεσμάτων και ότι η χημεία του συνόλου είχε χαλάσει. Παλέψαμε στη συνέχεια και μέσα από τις προπονήσεις δουλέψαμε για να το βελτιώσουμε, αλλά δεν τα καταφέραμε
Ακόμη, είδα ότι οι ομάδες που προχώρησαν και διακρίθηκαν βασίστηκαν στην αθλητικότητα και την ταχύτητα. Εμείς δεν μπορέσαμε να ακολουθήσουμε αυτό το μοντέλο. Είναι κρίμα, γιατί η σεζόν συνέπεσε με τα 100 χρόνια του συλλόγου, σε μια περίοδο που η διοίκηση έκανε εξαιρετική δουλειά, φροντίζοντας για τα πάντα.
Πραγματοποιήθηκαν παρεμβάσεις στο γήπεδο, αναβαθμίστηκαν οι εγκαταστάσεις και υπήρχε συνεχής μέριμνα ώστε να μη μας λείψει τίποτα».
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ
Ανεξάρτητα από το τι θα συμβεί τη νέα χρονιά και ποιοι θα είναι οι στόχοι που θα τεθούν, σε πρώτο πλάνο για τη διοίκηση του Απόλλωνα είναι η αναζήτηση προπονητή.
Ο Ντίνος Καλαμπάκος, ο οποίος έχει ήδη αποχωρήσει από την Πάτρα επιστρέφοντας στην Αθήνα, δεν είναι βέβαιο αν θα παραμείνει, με τις πιθανότητες πάντως να μην είναι υπέρ της συνέχισης της συνεργασίας για διάφορους λόγους.
Σε κάθε περίπτωση, το θέμα του νέου προπονητή θα χειριστεί προσωπικά ο πρόεδρος του Απόλλωνα, Γιάννης Χριστόπουλος, σε συνεργασία με τα υπόλοιπα μέλη του Δ.Σ.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
18:37 Κηφισιά: Ντελιβεράς πετούσε πέτρες και τραυμάτιζε γυναίκες
18:25 «Global Day Run Patras 2026» στις 6 Ιουνίου στο Ελος της Αγυιάς
18:25 Αγία Βαρβάρα: Απειλούσε οδηγούς ταξί με μαχαίρι, συνεργός του προσπαθούσε να τους πνίξει από το πίσω κάθισμα με ζώνη ασφαλείας!
18:17 Ο ΝΟΠ τώρα έχει ανέβει ένα βουνό, ένταση και ήττα από τα Χανιά, ΦΩΤΟ
18:00 Τα τσιμπολογήματα της Αθηνάς Κακούρη: Η ζωή χωρίς ΔΕΗ
17:53 Στενά του Ορμούζ: Φορτηγό πλοίο της Νότιας Κορέας τυλίχτηκε στις φλόγες, ερωτηματικό εάν δέχτηκε επίθεση
17:45 Τα ηλεκτρικά πατίνια στο στόχαστρο της Τροχαίας: Παραβατική συμπεριφορά ένας στους τρεις οδηγούς
17:34 «Τα έσπασαν για χαβαλέ» λέει ο δήμαρχος Γιάννης Κωνσταντάτος, βανδάλισαν λύκειο στην Αργυρούπολη, ΦΩΤΟ
17:23 Συμπεριφορά ζούγκλας, 25χρονος για ένα σκούντημα έσπασε το σαγόνι 17χρονου ΑμεΑ!
17:12 Η Ελλάδα έτοιμη να πάει στο Σίδνεϊ! Διπλή η εκπροσώπηση της Πάτρας
17:08 Το ερωτικό θρίλερ Barcelona στο θέατρο Πάνθεον
17:00 Απόλλων: Εβδομάδα με Δ.Σ. και ενημέρωση
16:53 Ολυμπιάδα: Κορμός και 2-3 προσθήκες για τη νέα σεζόν
16:52 Αττική: Έκρυβαν κοκαΐνη σε ειδική κρύπτη αυτοκινήτου – Τρεις συλλήψεις
16:44 Νίκος Παπαϊωάννου στην «Π»: «Η διασύνδεση του Πανεπιστημίου με τις επιχειρήσεις να γίνει κουλτούρα» ΒΙΝΤΕΟ
16:36 Η Co2gether θα εκπαιδεύσει όλο το προσωπικό του Public για εξυπηρέτηση της τρίτης ηλικίας
16:28 Αιγιάλεια: Εντείνεται η κόντρα για τα υπαίθρια πάρτι – Τι λέει ο Φραγκονικολόπουλος
16:20 Στενά του Ορμούζ: Αμερικανικά πλοία έσπασαν τον αποκλεισμό του Ιράν, η ανακοίνωση της CENTCOM
16:12 Η ΔΕΠΑ Εμπορίας κέρδισε τον διαγωνισμό της Bulgartransgaz για την προμήθεια LNG
16:08 Καλαμπάκος: “Τραυματισμοί και ψυχολογία έπαιξαν ρόλο”
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 4.5.26
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ