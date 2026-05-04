Ολυμπιάδα: Κορμός και 2-3 προσθήκες για τη νέα σεζόν

Μπορεί ακόμα να μην έχει ανακοινωθεί η ανανέωση συνεργασίας ανάμεσα στην διοίκηση της Ολυμπιάδας και τον προπονητή του τμήματος βόλεϊ Ακη Δαρείου, ωστόσο η συμφωνία είναι σχεδόν δεδομένη και απομένουν λεπτομέρειες.

Για αυτό το λόγο άλλωστε, σύμφωνα με πληροφορίες της «ΠτΔ», ήδη ο πατρινός τεχνικός έχει ξεκινήσει τον σχεδιασμό για τη νέα σεζόν. Εκτός από την παραμονή του Νίκου Ρουμελιώτη που είναι ένας από τους στόχους, θα πρέπει να θεωρείται δεδομένη η ενίσχυση της ομάδας με 2-3 προσθήκες.

Ακόμα δεν υπάρχουν λεπτομέρειες και ονόματα, όμως οι πληροφορίες λένε ότι η Ολυμπιάδα που έχασε για λίγο την είσοδο τους στα Play-offs ανόδου, θέλει να διατηρήσει τον βασικό κορμό και να κάνει 2-3 προσθήκες που θα βοηθήσουν την ομάδα να διεκδικήσει την άνοδο της στην Pre league.

Από εκεί και πέρα, οι «πορτοκαλί» συνεχίζουν τις προπονήσεις μέχρι τέλη Μαΐου, όπου λογικά θα σταματήσουν κι η δράση θα μεταφερθεί εκτός γηπέδου σάλας.

