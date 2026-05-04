Το Αχαϊκό βόλεϊ κερδισμένο κατά μια ομάδα τη σεζόν 2026-27

Από τη στιγμή που ολοκληρώθηκαν τα μπαράζ ανόδου της Α2 Εθνικής σε άνδρες και γυναίκες, υπάρχει πλέον πλήρης εικόνα σχετικά με τον χάρτη των εθνικών πρωταθλημάτων, όπου η Αχαΐα βγαίνει κερδισμένη, καθώς για την περίοδο 2026-27 θα έχει μία ομάδα περισσότερη σε σχέση με φέτος.

Μετά την παραμονή των ΑΟ Αιγιαλέων, Ερμή και Ολυμπιάδας στην Α2 Εθνική Ανδρών, η Αχαΐα τη νέα χρονιά θα έχει εκπροσώπηση και στις γυναίκες, όπου θα αγωνιστεί η Παναχαϊκή.

Να σημειωθεί ότι στις λεπτομέρειες δεν κατάφερε να πανηγυρίσει την άνοδο η ομάδα του Άθλου Πατρών, η οποία κατέλαβε την τέταρτη θέση στο τουρνουά των μπαράζ ανόδου. Ωστόσο, έχει βάλει τις βάσεις ώστε να το πετύχει τα επόμενα χρόνια.

Ο Μπονάνος στηρίζει την προσπάθεια του ΝΟΠ

Η προσθήκη μίας ακόμη ομάδας είναι ιδιαίτερα θετική, καθώς η Αχαΐα τα τελευταία χρόνια παρουσιάζει διαρκώς πτωτική πορεία στο άθλημα και δεν θύμιζε τη «χρυσή» δεκαετία του 2000, όταν η ΕΑΠ πραγματοποιούσε σπουδαίες πορείες στην Ελλάδα και την Ευρώπη.

Αυτό που απομένει πλέον είναι οι φορείς του αθλήματος να συνεργαστούν με τα σωματεία και όλοι μαζί να συμβάλουν ώστε το αχαϊκό βόλεϊ να επιστρέψει σε ανοδική πορεία. Για να συμβεί αυτό, όμως, θα πρέπει πάνω απ’ όλα να ασχοληθούν περισσότερα νέα παιδιά με το άθλημα.

Αποτελεί σημαντικό «πονοκέφαλος» για τους υπεύθυνους το γεγονός ότι η πλειονότητα των παιδιών δεν ασχολείται με το βόλεϊ για διάφορους λόγους και υπάρχει η ελπίδα πως η παρουσία περισσότερων ομάδων στις εθνικές κατηγορίες, όπου το επίπεδο είναι υψηλότερο, θα αποτελέσει κίνητρο ώστε τα νέα παιδιά να ασχοληθούν με το άθλημα.

