Απόλλων: Εβδομάδα με Δ.Σ. και ενημέρωση

04 Μάι. 2026 17:00
Pelop News

Μόλις μπήκαμε στον Μάιο και είναι ακόμα νωρίς για να ειπωθεί κάτι σχετικά με την επόμενη μέρα στο στρατόπεδο του Απόλλωνα. Μέσα στην εβδομάδα θα γίνει ΔΣ για να γίνει απολογισμός και στη συνέχεια θα τεθούν επι τάπητος οι πρώτες σκέψεις για την νέα χρονιά.

Δεν αποκλείεται να παραχωρηθεί και συνέντευξη Τύπου από τους ανθρώπους της διοίκησης οι οποίοι θα κάνουν και επίσημα τον απολογισμό τους. Φυσικά το θέμα που θα απασχολήσει σε πρώτη φάση, είναι αυτό του προπονητή και ακόμα είναι νωρίς για να ειπωθεί αν θα παραμείνει στο «τιμόνι» ο  Ντίνος Καλαμπάκος.

Πάντως, το σίγουρο είναι η διοίκηση θα συνεχίσει την προσπάθεια της να χτίσει μια πολύ δυνατή ομάδα και επίσης θα συνεχίσει το «λίφτινγκ»  στο γήπεδο της ομάδας.

 

Θυμίζουμε ότι τους περασμένους μήνες έκανε αναβάθμιση στον χώρο του κυλικείου, στα αποδυτήρια, στο γυμναστήριο και στα γραφεία της διοίκησης θέλοντας να αναβαθμίσει την εικόνα της εγκατάστασης.

 

