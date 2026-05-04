Απόλλων: Εβδομάδα με Δ.Σ. και ενημέρωση

Μόλις μπήκαμε στον Μάιο και είναι ακόμα νωρίς για να ειπωθεί κάτι σχετικά με την επόμενη μέρα στο στρατόπεδο του Απόλλωνα. Μέσα στην εβδομάδα θα γίνει ΔΣ για να γίνει απολογισμός και στη συνέχεια θα τεθούν επι τάπητος οι πρώτες σκέψεις για την νέα χρονιά.

Η ώρα της αλήθειας για τον ΝΟΠ, μόνο νίκη με Χανιά

Δεν αποκλείεται να παραχωρηθεί και συνέντευξη Τύπου από τους ανθρώπους της διοίκησης οι οποίοι θα κάνουν και επίσημα τον απολογισμό τους. Φυσικά το θέμα που θα απασχολήσει σε πρώτη φάση, είναι αυτό του προπονητή και ακόμα είναι νωρίς για να ειπωθεί αν θα παραμείνει στο «τιμόνι» ο Ντίνος Καλαμπάκος.

Πάντως, το σίγουρο είναι η διοίκηση θα συνεχίσει την προσπάθεια της να χτίσει μια πολύ δυνατή ομάδα και επίσης θα συνεχίσει το «λίφτινγκ» στο γήπεδο της ομάδας.

Θυμίζουμε ότι τους περασμένους μήνες έκανε αναβάθμιση στον χώρο του κυλικείου, στα αποδυτήρια, στο γυμναστήριο και στα γραφεία της διοίκησης θέλοντας να αναβαθμίσει την εικόνα της εγκατάστασης.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



