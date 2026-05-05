Τα ζευγάρια σε play-offs και play-outs στην Α1 ΕΣΚΑ-Η, η βαθμολογία στην κανονική περίοδο
Ολοκληρώθηκε η κανονική περίοδος στην Α1 Κατηγορία της ΕΣΚΑ-Η και ταυτόχρονα βγήκαν τα ζευγάρια σε play-offs και play-outs.
Η ΑΕ Ροϊτίκων ως πρώτη και αήττητη έχει το απόλυτο πλεονέκτημα έδρας και έχοντας στο 2-0 νίκες όλες τις ομάδες είναι το μεγάλο φαβορί για την κατάκτηση του τίτλου.
Στον αντίποδα η Ανδραβίδα υποβιβάστηκε απευθείας στην Α2 Κατηγορία και απομένει μέσω της διαδικασίας των play-outs να μάθουμε και τη δεύτερη ομάδα που θα υποβιβαστεί.
ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
26η Αγωνιστική
ΕΑΠ-ΑΕ Ροϊτίκων 67-91
Νέοι Γλαύκου-ΠΑΣ Ναυπάκτου 78-46
Διαγόρας-Αραχωβίτικα/Ακταίο 80-85
Ηρακλής Πύργου-Ολυμπιάδα 64-61
Απολλωνιάδα-Ανδραβίδα 75-50
Κεραυνός-Αίολος Αγυιάς 79-76
Δύμη-Αστέρας Τέμενης 83-77
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
(Σε 26 αγώνες)
ΑΕ Ροϊτίκων…………2003-1610…………………52
ΕΑΠ……………………1919-1758……………………46
Κεραυνός…………….2008-1758………………….45
Αρ./Ακταίο…………….1810-1707………………..43
Αίολος……………………1865-1810……………………41
Ολυμπιάδα……………..1698-1656…………………..39
Διαγόρας………………1771-1735………………………39
Αστέρας Τέμενης…..1782-1741………………………38
———————————————————–
Απολλωνιάδα……… 1745-1789……………………..36
———————————————————–
Δύμη……………….. 1712-1873………………………36
Νέοι Γλαύκου…….1697-1825……………………….35
ΠΑΣ Ναυπάκτου….1606-1804……………………..34
Ηρακλής Πύργου..1628-1763……………………….34
———————————————————-
Ανδραβίδα……….1621-1968…………………………….28
PLAY-OFFS
ΑΕ Ροϊτίκων-Αστέρας Τέμενης (2-0)
ΕΑΠ-Διαγόρας (1-1)
Κεραυνός Αιγίου-Ολυμπιάδα (1-1)
Αραχ.Ακταίο-Αίολος Αγυιάς (2-0)
PLAY-OUTS
Δύμη-Ηρακλής Πύργου (1-1)
Νέοι Γλαύκου-ΠΑΣ Ναυπάκτου (1-1)
