Τα ζευγάρια σε play-offs και play-outs στην Α1 ΕΣΚΑ-Η, η βαθμολογία στην κανονική περίοδο

Ολοκληρώθηκε η κανονική περίοδος στην Α1 Κατηγορία της ΕΣΚΑ-Η και ταυτόχρονα βγήκαν τα ζευγάρια σε play-offs και play-outs.

Η ΑΕ Ροϊτίκων το απόλυτο φαβορί για τον τίτλο, νίκησε και την ΕΑΠ! ΦΩΤΟ

Η ΑΕ Ροϊτίκων ως πρώτη και αήττητη έχει το απόλυτο πλεονέκτημα έδρας και έχοντας στο 2-0 νίκες όλες τις ομάδες είναι το μεγάλο φαβορί για την κατάκτηση του τίτλου.

Στον αντίποδα η Ανδραβίδα υποβιβάστηκε απευθείας στην Α2 Κατηγορία και απομένει μέσω της διαδικασίας των play-outs να μάθουμε και τη δεύτερη ομάδα που θα υποβιβαστεί.

ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

26η Αγωνιστική

ΕΑΠ-ΑΕ Ροϊτίκων 67-91

Νέοι Γλαύκου-ΠΑΣ Ναυπάκτου 78-46

Διαγόρας-Αραχωβίτικα/Ακταίο 80-85

Ηρακλής Πύργου-Ολυμπιάδα 64-61

Απολλωνιάδα-Ανδραβίδα 75-50

Κεραυνός-Αίολος Αγυιάς 79-76

Δύμη-Αστέρας Τέμενης 83-77

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

(Σε 26 αγώνες)

ΑΕ Ροϊτίκων…………2003-1610…………………52

ΕΑΠ……………………1919-1758……………………46

Κεραυνός…………….2008-1758………………….45

Αρ./Ακταίο…………….1810-1707………………..43

Αίολος……………………1865-1810……………………41

Ολυμπιάδα……………..1698-1656…………………..39

Διαγόρας………………1771-1735………………………39

Αστέρας Τέμενης…..1782-1741………………………38

———————————————————–

Απολλωνιάδα……… 1745-1789……………………..36

———————————————————–

Δύμη……………….. 1712-1873………………………36

Νέοι Γλαύκου…….1697-1825……………………….35

ΠΑΣ Ναυπάκτου….1606-1804……………………..34

Ηρακλής Πύργου..1628-1763……………………….34

———————————————————-

Ανδραβίδα……….1621-1968…………………………….28

PLAY-OFFS

ΑΕ Ροϊτίκων-Αστέρας Τέμενης (2-0)

ΕΑΠ-Διαγόρας (1-1)

Κεραυνός Αιγίου-Ολυμπιάδα (1-1)

Αραχ.Ακταίο-Αίολος Αγυιάς (2-0)

PLAY-OUTS

Δύμη-Ηρακλής Πύργου (1-1)

Νέοι Γλαύκου-ΠΑΣ Ναυπάκτου (1-1)

