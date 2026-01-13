Ιράν: Στα πρόθυρα εκτέλεσης ο πρώτος διαδηλωτής μετά τις μαζικές συλλήψεις – Ο 26χρονος Ερφάν Σολτανί, πρόκειται να απαγχονιστεί την Τετάρτη

Στο ενδεχόμενο να προχωρήσει στην εκτέλεση του πρώτου διαδηλωτή μετά τις μαζικές συλλήψεις που ακολούθησαν τις πρόσφατες κινητοποιήσεις φέρεται να προετοιμάζεται το Ιράν, σύμφωνα με διεθνείς οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Όπως αναφέρουν οι οργανώσεις Iran Human Rights (IHRNGO) και National Union for Democracy in Iran (NUFD), ο 26χρονος Ερφάν Σολτανί, που συνελήφθη την περασμένη εβδομάδα κατά τη διάρκεια διαδηλώσεων στην πόλη Καράτζ, πρόκειται να απαγχονιστεί την Τετάρτη 14 Ιανουαρίου 2026. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, η οικογένειά του έχει ενημερωθεί για την ποινή, ενώ στον ίδιο φέρεται να αρνήθηκε η πρόσβαση σε δικηγόρο.

Οι οργανώσεις προειδοποιούν ότι η ενδεχόμενη εκτέλεση του Σολτανί σηματοδοτεί επικίνδυνη κλιμάκωση της καταστολής και ενδέχεται να ανοίξει τον δρόμο για μαζικές εξωδικαστικές εκτελέσεις. Η NUFD κάνει λόγο για ποινικοποίηση της διαμαρτυρίας, τονίζοντας ότι «το μοναδικό του έγκλημα ήταν η απαίτηση για ελευθερία», ενώ η IHRNGO καλεί τη διεθνή κοινότητα να ενεργοποιήσει την Αρχή της Ευθύνης για την Προστασία (Responsibility to Protect).

Αιματηρός απολογισμός των διαδηλώσεων

Οι κινητοποιήσεις, που πυροδοτήθηκαν από την οικονομική κρίση και την κατάρρευση του νομίσματος, έχουν μετατρέψει πολλές ιρανικές πόλεις σε πεδία βίαιης σύγκρουσης. Σύμφωνα με στοιχεία της IHRNGO, τουλάχιστον 648 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, ενώ ανεπίσημες εκτιμήσεις ανεβάζουν τον αριθμό των νεκρών έως και τις 6.000. Παράλληλα, περισσότεροι από 10.700 άνθρωποι έχουν συλληφθεί και χιλιάδες έχουν τραυματιστεί από τις δυνάμεις ασφαλείας.

Την ίδια ώρα, δηλώσεις Ιρανών αξιωματούχων εντείνουν το κλίμα φόβου, καθώς συμμετέχοντες στις διαδηλώσεις χαρακτηρίζονται «εχθροί του Θεού», κατηγορία που επισύρει τη θανατική ποινή.

Διεθνείς αντιδράσεις και πιέσεις

Οι εξελίξεις παρακολουθούνται στενά από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έχει δηλώσει ότι εξετάζονται «πολύ ισχυρές επιλογές», μεταξύ των οποίων στρατιωτικές, κυβερνοπολεμικές και ψυχολογικές επιχειρήσεις, με στόχο την άσκηση πίεσης στο ιρανικό καθεστώς χωρίς γενικευμένη σύγκρουση.

Παράλληλα, η Ουάσινγκτον ανακοίνωσε την επιβολή νέου δασμού 25% στις εξαγωγές προς τις ΗΠΑ από χώρες που συνεργάζονται εμπορικά με το Ιράν, κίνηση που προκάλεσε άμεσες αντιδράσεις, κυρίως από την Κίνα, βασικό αγοραστή ιρανικού πετρελαίου.

Αντικρουόμενοι αριθμοί για τους νεκρούς

Σε δηλώσεις του στο Reuters, Ιρανός αξιωματούχος έκανε λόγο για περίπου 2.000 νεκρούς στις διαδηλώσεις, αποδίδοντας τους θανάτους σε «τρομοκρατικές ενέργειες». Ωστόσο, ανεξάρτητες οργανώσεις, όπως το Human Rights Activists, επιβεβαιώνουν μέχρι στιγμής τουλάχιστον 646 θανάτους, επισημαίνοντας ότι η εκτεταμένη διακοπή πρόσβασης στο διαδίκτυο καθιστά αδύνατη την πλήρη καταγραφή των απωλειών.

Ιρανός βουλευτής προειδοποίησε, μάλιστα, ότι εάν η κυβέρνηση δεν αντιμετωπίσει τα βαθύτερα κοινωνικά και οικονομικά αίτια της δυσαρέσκειας, οι διαμαρτυρίες ενδέχεται να επανέλθουν με μεγαλύτερη ένταση.

Η Τεχεράνη δεν έχει τοποθετηθεί επίσημα για τις διεθνείς πιέσεις, δηλώνοντας ωστόσο ότι διατηρεί ανοιχτούς διαύλους επικοινωνίας με την Ουάσινγκτον, σε μια περίοδο που η χώρα αντιμετωπίζει τη σοβαρότερη εσωτερική κρίση από την Ισλαμική Επανάσταση του 1979.

