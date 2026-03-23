Ιράν: «Στοπ» στις επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές με εντολή Τραμπ – Βουτιά 10% στο πετρέλαιο

Σημαντική πτώση, που αγγίζει το 10%, καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου, μετά τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ για «παραγωγικές συνομιλίες» μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, αλλά και την απόφαση για προσωρινή αναστολή στρατιωτικών επιθέσεων σε ενεργειακές υποδομές της Τεχεράνης.

Η εξέλιξη αυτή φαίνεται να περιορίζει τις ανησυχίες των αγορών για ενδεχόμενες διαταραχές στην παγκόσμια προσφορά ενέργειας, οδηγώντας σε άμεση αποκλιμάκωση των τιμών.

Πενθήμερο «πάγωμα» επιθέσεων

Σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ μέσω της πλατφόρμας Truth Social, έπειτα από διήμερες επαφές με το Ιράν, δόθηκε εντολή για αναστολή κάθε στρατιωτικής ενέργειας που αφορά ενεργειακές εγκαταστάσεις της χώρας για διάστημα πέντε ημερών.

Όπως ανέφερε, οι συνομιλίες χαρακτηρίζονται «σε βάθος, λεπτομερείς και εποικοδομητικές», ενώ αναμένεται να συνεχιστούν και τις επόμενες ημέρες, με στόχο μια συνολική αποκλιμάκωση των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή.

Θετική αντίδραση των αγορών

Η είδηση έγινε άμεσα δεκτή με θετικό τρόπο από τις διεθνείς αγορές, καθώς μειώνεται –τουλάχιστον προσωρινά– ο γεωπολιτικός κίνδυνος που θα μπορούσε να επηρεάσει την παραγωγή και διακίνηση πετρελαίου από την ευρύτερη περιοχή.

Αναλυτές επισημαίνουν ότι η σταθερότητα στη Μέση Ανατολή αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για την ενεργειακή αγορά, και κάθε ένδειξη αποκλιμάκωσης οδηγεί σε αντίστοιχη διόρθωση των τιμών.

Αναμονή για την απάντηση της Τεχεράνης

Το επόμενο διάστημα αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον η επίσημη αντίδραση της Τεχεράνη, η οποία θα καθορίσει σε μεγάλο βαθμό την πορεία των διαπραγματεύσεων.

Το βλέμμα των αγορών παραμένει στραμμένο στις εξελίξεις, καθώς η συνέχιση του θετικού κλίματος θα μπορούσε να διατηρήσει τις τιμές σε χαμηλότερα επίπεδα, ενώ τυχόν ανατροπή θα επαναφέρει την αβεβαιότητα στον ενεργειακό χάρτη.