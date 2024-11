Ιράν: Θύμα σεξουαλικής παρενόχλησης συνελήφθη επειδή δεν φορούσε χιτζάμπ ΦΩΤΟ – ΒΙΝΤΕΟ

Τον γύρο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης στο Ιράν κάνει το hashtag «Που είναι η Ροσανάκ Μολαέι;» μετά την εξαφάνιση 25χρονης στην Τεχεράνη.

Το περιστατικό στην Τεχεράνη βλέπει το φως της δημοσιότητας λίγες μέρες μετά την αυτοκτονία της 16χρονη Αρεζού Καβαρί, η οποία είχε απειληθεί με αποβολή από το σχολείο της, αφού την κατέγραψαν να χορεύει χωρίς χιτζάμπ.

Ας πάρουμε, όμως, τα πράγματα από την αρχή. Σε βίντεο από κάμερα ασφαλείας της 1ης Νοεμβρίου διακρίνεται η Ροσανάκ Μολαέι -χωρίς χιτζάμπ – να βαδίζει σε πεζοδρόμιο της ιρανικής πρωτεύουσας, όταν ένας οδηγός μοτοσικλέτας με στολή παραλλαγής την πλησιάζει από πίσω και απλώνει το χέρι του προς το μέρος της παρενοχλώντας την σεξουαλικά με την 25χρονη να αντιδρά σπρώχνοντάς τον. Ακολούθησε καβγάς με την εμπλοκή περαστικών και ο άγνωστος οδηγός εξαφανίστηκε.

Roshanak Molaei Alishah, a woman opposed to mandatory hijab, was arrested by security agencies of Islamic Republic of Iran in Tehran after posting this video on her “x” account. Her fate remains unknown.

Η νεαρή γυναίκα ανήρτησε αργότερα το βίντεο στην πλατφόρμα Χ με τη λεζάντα: «Μια σκηνή από τη ζωή των γυναικών στο Ιράν», αλλά οι Αρχές έκλεισαν γρήγορα τον λογαριασμό της.

Σύμφωνα με την οργάνωση προάσπισης ανθρωπίνων δικαιωμάτων Hengaw, που εδρεύει στη Νορβηγία και παρακολουθεί τις παραβιάσεις στο Ιράν και τις περιοχές, όπου ζουν Κούρδοι, η Μολαέι είχε τσακωθεί παλαιότερα στα social media με κυβερνητικό αξιωματούχο για τον νόμο που υποχρεώνει τις Ιρανές να κυκλοφορούν με χιτζάμπ.

Η αστυνομία του θεοκρατικού καθεστώτος του Ιράν επιβεβαίωσε με ανακοίνωσή της ότι «υπήρξε μια αντιπαράθεση μεταξύ μιας νεαρής γυναίκας και ενός μοτοσικλετιστή», προσθέτοντας ότι από τις πρώτες έρευνες προκύπτει ότι ο άνδρας παρενόχλησε τη γυναίκα. Αλλά εκτός από τον θύτη τιμωρείται εν προκειμένω και το θύμα, αφού στην ανακοίνωση προστίθεται ότι διεξάγεται έρευνα εις βάρος του μοτοσικλετιστή για παρενόχληση και τροχαία παράβαση (οδηγούσε στο πεζοδρόμιο) ενώ θα ασκηθεί δίωξη στη γυναίκα για παραβίαση του νόμου περί υποχρεωτικής χρήσης χιτζάμπ.

Σύμφωνα με τη Hengaw η Μολαέι κλήθηκε να δώσει εξηγήσεις για την ανάρτησή της στην ιρανική αστυνομία την επομένη του περιστατικού -δηλαδή την ίδια μέρα που μια Ιρανή φοιτήτρια συνελήφθη επειδή έμεινε με τα εσώρουχά της σε χώρο πανεπιστημίου της Τεχεράνης διαμαρτυρόμενη για επίθεση που δέχθηκε από τις δυνάμεις ασφαλείας επειδή δεν ακολουθούσε τους αυστηρούς νόμους για το χιτζάμπ.

Η Μολαέι συνελήφθη τελικά την επομένη, ενώ μέχρι στιγμής παραμένει άγνωστο σε ποια φυλακή κρατείται, υπό ποίες συνθήκες και ποια είναι η κατάσταση της υγείας της. «Με τη διεστραμμένη λογική του καθεστώτος δεν είναι έγκλημα η επίθεση που δέχθηκε η 25χρονη, αλλά το γεγονός ότι φαίνονταν τα μαλλιά της. Οπότε, αντί να τιμωρήσουν τον δράστη, άνοιξαν δικογραφία επειδή η γυναίκα δεν φορούσε χιτζάμπ», σχολίασε η Ιρανή δημοσιογράφος και ακτιβίστρια Μασίχ Αλινετζάντ.

Her name is Roshank Molaei—a woman who dared to defend herself against sexual assault in public. But guess what? In the twisted logic of this regime, it’s not the assault that’s the crime; it’s the fact that her hair was showing while she did it.

So now, instead of punishing the… https://t.co/W8jGIL0uIV pic.twitter.com/hyxeDOvBtX

— Masih Alinejad 🏳️ (@AlinejadMasih) November 12, 2024