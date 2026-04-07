Ιράν: Το ρεπορτάζ όταν στο διαδίκτυο πέφτει «μαύρο»

Ο Τζελάνι Κομπ, Κοσμήτορας στη Σχολή Δημοσιογραφίας του Πανεπιστημίου Κολούμπια, συγγραφέας και επί μακρόν συνεργάτης του περιοδικού New Yorker, μιλά στο iMEdD για την ακαδημαϊκή ελευθερία στις ΗΠΑ, τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο Τύπος σήμερα, τη λεγόμενη «κάλυψη του Τραμπ» και το δημόσιο συμφέρον ως διαχρονική αποστολή της δημοσιογραφίας.

Στοχευμένη λογοκρισία

Ενώ κάλυπτε ρεπορτάζ στην Τουρκία, ο Μετίν Τζιχάν (Metin Cihan), Τούρκος ακτιβιστής και δημοσιογράφος των μέσων κοινωνικής δικτύωσης που ζει τώρα εξόριστος στη Γερμανία, αντιμετώπισε έναν διαφορετικό περιορισμό: τη λογοκρισία των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

«Το διαδίκτυο ή τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τουλάχιστον στην Τουρκία, είναι κάτι που οι άνθρωποι επιτρέπεται να χρησιμοποιούν μέχρι το πράγμα να αρχίσει να γίνεται πολύ ενοχλητικό για την κυβέρνηση. Όταν φτάνει σε αυτό το επίπεδο, απλά πατάνε το κουμπί», δήλωσε στο iMEdD. Ο Τζιχάν, ο οποίος συμμετείχε στο πρόγραμμα «Journalists-in-Residence» του Ευρωπαϊκού Κέντρου για την Ελευθερία του Τύπου και των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης (ECPMF), αποφάσισε να φύγει από την Τουρκία το 2019, αφού αντιμετώπισε διαδικτυακή παρενόχληση που συνδέεται με την έρευνά του για τον ύποπτο θάνατο της 11χρονης Ράμπια Ναζ (Rabia Naz) στη βόρεια Τουρκία.

Το 2025, ο λογαριασμός του στο X (πρώην Twitter), ο οποίος έχει πλέον πάνω από μισό εκατομμύριο ακόλουθους, όπως είπε, αποκλείστηκε.

Για περισσότερο από μια δεκαετία, το Open Observatory of Network Interference, γνωστό ως OONI, συνεργάζεται με οργανώσεις για τα ψηφιακά δικαιώματα σε όλο τον κόσμο, με σκοπό να φέρει στο φως τη στοχευμένη λογοκρισία, η οποία περιλαμβάνει τον αποκλεισμό συγκεκριμένων ιστοσελίδων ή εφαρμογών.

«Τα τελευταία χρόνια έχουμε σίγουρα παρατηρήσει μια έξαρση στο μπλοκάρισμα των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και των ιστότοπων VPN, ιδίως κατά τη διάρκεια πολιτικών γεγονότων», δήλωσε η Μαρία Ξυνού, επικεφαλής του ερευνητικού προγράμματος της οργάνωσης. Όπως εξήγησε, η στοχευμένη λογοκρισία συμβαίνει κατά τη διάρκεια διαδηλώσεων, εκλογών, συγκρούσεων ή πολέμων, όταν υπάρχει μεγαλύτερο πολιτικό κίνητρο για λογοκρισία των πληροφοριών με σκοπό τον έλεγχο του αφηγήματος.

Το OONI ερευνά τη λογοκρισία μέσω της δωρεάν εφαρμογής λογισμικού του, OONI Probe, η οποία συλλέγει δεδομένα μέσω πληθοπορισμού (crowdsourcing). Εθελοντές σε όλο τον κόσμο την εγκαθιστούν στα τηλέφωνα και στους υπολογιστές τους για να εκτελούν δοκιμές στα τοπικά τους δίκτυα. Τα αποτελέσματα στέλνονται πίσω και δημοσιεύονται ως ανοικτά δεδομένα σε πραγματικό χρόνο, αποσκοπώντας στην ενίσχυση της διαφάνειας. Ωστόσο, χωρίς πρόσβαση στο διαδίκτυο, οι χρήστες δεν μπορούν να εκτελέσουν τις δοκιμές και τα δεδομένα δεν μπορούν να συλλεχθούν.

Παρακάμπτοντας τις διακοπές του διαδικτύου στο Ιράν και όχι μόνο

Στο Ιράν, για ορισμένους εγχώριους και διεθνείς δημοσιογράφους, η πρόσβαση στο διαδίκτυο κατά τη διάρκεια περιόδων αποκλεισμού επιτρέπεται μερικές φορές, αλλά υπό αυστηρό κυβερνητικό έλεγχο.

Ο Ματζίντ Σαϊντί (Majid Saeedi), βραβευμένος Ιρανός ανεξάρτητος φωτορεπόρτερ που διαμένει επί του παρόντος στη χώρα και συνεργάζεται με διεθνή μέσα ενημέρωσης, μίλησε στο iMEdD μέσω WhatsApp. Νωρίς στη συνομιλία μας, περιέγραψε το ευρύτερο πλαίσιο στο οποίο δραστηριοποιούνται οι δημοσιογράφοι, όπου οι αποκλεισμοί από την πρόσβαση στο διαδίκτυο αποτελούν μόνο ένα μέρος ενός πολύ πιο περίπλοκου περιβάλλοντος: «Η δημοσιογραφία στο Ιράν είναι πολύ πιο δύσκολη και απαιτητική από ό,τι μπορεί να φανταστεί κανείς», είπε. «Αντιμετωπίζουμε πίεση και από τις δύο πλευρές — την κυβέρνηση και τον λαό. Ο λαός δεν μας εμπιστεύεται, επειδή τα χρόνια κυβερνητικής λογοκρισίας και ελέγχου των μέσων ενημέρωσης έχουν καλλιεργήσει τη δυσπιστία. Από την άλλη πλευρά, οι Αρχές μάς βλέπουν πάντα ως ξένους ή πιθανές απειλές. Αυτή η κατάρρευση της εμπιστοσύνης στην κοινωνία έχει κάνει τη δουλειά μας όλο και πιο δύσκολη κάθε μέρα».

Ο Σαϊντί έχει συλληφθεί και φυλακιστεί αρκετές φορές λόγω της εργασίας του ως δημοσιογράφος. Η πιο πρόσφατη σύλληψή του έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια της 12ήμερης σύγκρουσης με το Ισραήλ τον Ιούνιο και τον Ιούλιο του 2025, ενώ φωτογράφιζε νέους που είχαν συλληφθεί στη φυλακή Evin στην Τεχεράνη.

Κατά τη διάρκεια των πρόσφατων διαδηλώσεων, είπε, η ιρανική κυβέρνηση δημιούργησε ένα κέντρο όπου δημοσιογράφοι που συνεργάζονται με ξένα μέσα ενημέρωσης μπορούσαν να έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο.

«Ήταν ένας φυσικός χώρος που παρέχονταν ειδικά για δημοσιογράφους [που εργάζονται για διεθνή μέσα ενημέρωσης], όπου μπορούσαν να έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο. Αυτή η πρόσβαση έγινε διαθέσιμη μόνο περίπου τέσσερις ημέρες μετά την έναρξη των διαδηλώσεων· πριν από αυτό, κανείς δεν είχε σύνδεση στο διαδίκτυο», εξήγησε. «Την πρώτη μέρα, η πρόσβαση παρέχονταν σε ένα κεντρικό κέντρο υπό την εποπτεία του Υπουργείου Πολιτισμού και Ισλαμικής Καθοδήγησης, το οποίο ονομάζεται Ινστιτούτο [Δημοσιογραφίας] Nashravaran. Τις επόμενες ημέρες, η ίδια πρόσβαση ήταν διαθέσιμη απευθείας στο γραφείο Τύπου του Υπουργείου».

Σύμφωνα με πηγές και δημοσιεύσεις, η διαχωρισμένη πρόσβαση στο διαδίκτυο συνηθίζεται στο Ιράν. Κατά τη διάρκεια των περιόδων διακοπής λειτουργίας, όταν οι απλοί χρήστες –συμπεριλαμβανομένων πολλών δημοσιογράφων– δεν έχουν πρόσβαση στον παγκόσμιο ιστό, τα εγχώρια πρακτορεία ειδήσεων και οι εγκεκριμένοι από το κράτος ντόπιοι δημοσιογράφοι έχουν περιορισμένη πρόσβαση μέσω ενός ελεγχόμενου από την κυβέρνηση συστήματος λευκής λίστας. Αυτό το σύστημα «κλιμακωτού διαδικτύου» αποκαλείται «ταξικό» και παρέχει πρόσβαση μόνο σε συγκεκριμένες «ελίτ». Η πρόσβαση μπορεί επίσης να εξασφαλιστεί μέσω «λευκών καρτών SIM», γραμμών κινητής τηλεφωνίας που επιτρέπουν σε επιλεγμένους χρήστες να παρακάμπτουν τους περιορισμούς.

Κατά τη διάρκεια των πρόσφατων διακοπών λειτουργίας του διαδικτύου στο Ιράν, οι εξόριστοι δημοσιογράφοι βασίστηκαν σε μεθόδους «παλαιάς κοπής» για να προσεγγίσουν το κοινό τους στο Ιράν, χρησιμοποιώντας τηλεφωνήματα, προσωπικά δίκτυα και άλλα κανάλια εκτός διαδικτύου για να συνεχίσουν να κάνουν ρεπορτάζ.

Ιρανοί καταστηματάρχες και έμποροι διαμαρτύρονται για τις οικονομικές συνθήκες, ενώ η αστυνομία καταστολής διαδηλώσεων ρίχνει δακρυγόνα στην Τεχεράνη του Ιράν, στις 29 Δεκεμβρίου 2025. Πηγή: EPA/STRINGER

Το ραδιόφωνο έχει επίσης αναδειχθεί ως ένας τρόπος παράκαμψης, δήλωσε η Ριενέκε Βαν Σάντεν (Rieneke Van Santen), διευθύντρια του Zamaneh Media, ενός ιρανικού μιντιακού οργανισμού με έδρα το Άμστερνταμ, στο Ινστιτούτο Reuters τον Φεβρουάριο του 2026. Η φυσική μετακίνηση εκτός Ιράν είναι ένας άλλος τρόπος με τον οποίο οι δημοσιογράφοι μοιράζονται πλάνα και ρεπορτάζ, με ορισμένους να χρησιμοποιούν ιρακινές κάρτες SIM και να μεταβαίνουν στα σύνορα για να πραγματοποιούν κλήσεις και να στείλουν μηνύματα.

Το Starlink, μια δορυφορική υπηρεσία διαδικτύου της εταιρείας SpaceX του Έλον Μασκ (Elon Musk), χρησιμοποιήθηκε επίσης από ορισμένους δημοσιογράφους, ωστόσο «αυτό είναι εξαιρετικά επικίνδυνο, επειδή η κατοχή ή χρήση του Starlink στο Ιράν είναι παράνομη», σημείωσε ο Ιρανός φωτορεπόρτερ Ματζίντ Σαϊντί.

Κατά τη διάρκεια μιας ολικής διακοπής του διαδικτύου στην Αιθιοπία, οι συνάδελφοι της Μάγια Μισικίρ δούλεψαν από κοινού για να βρουν μια λύση.

Ορισμένα ιδρύματα διατήρησαν την πρόσβαση στο διαδίκτυο στα κεντρικά τους γραφεία, δίνοντας στους δημοσιογράφους την ευκαιρία να αναζητήσουν αυτοσχέδιους τρόπους για να συνδεθούν στο διαδίκτυο. «Γνωρίζαμε ανθρώπους που εργάζονταν εκεί, και είχαμε ένα σύστημα όπου οι συνάδελφοι ταξίδευαν στα κεντρικά τους γραφεία μία φορά την εβδομάδα. Γύριζαν [όλη την αίθουσα σύνταξης] και μάζευαν ερωτήσεις από όλους λέγοντας “Ποιο είναι το πιο φλέγον ζήτημα για το οποίο θέλετε να κάνουμε αναζήτηση στο Google για λογαριασμό σας;”», δήλωσε η Μισικίρ. Θυμάται, επίσης, ότι κατά τη διάρκεια ενός αποκλεισμού μπήκε για λίγο στο διαδίκτυο μέσω ενός φίλου της, ο οποίος τη βοήθησε να αποκτήσει πρόσβαση μέσω του συγκροτήματος των Ηνωμένων Εθνών στην Αντίς Αμπέμπα.