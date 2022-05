Ιράν: Τρεις αστυνομικοί συνελήφθησαν μετά τη «βίαιη» σύλληψη μιας γυναίκας

Τρεις Ιρανοί αστυνομικοί συνελήφθησαν στην Τεχεράνη μετά την προβολή ενός βίντεο, στο οποίο συλλαμβάνουν με τη βία μια γυναίκα, μεταδίδει το Γαλλικό Πρακτορείο επικαλούμενο επίσημες πηγές.

«Οι αστυνομικοί συνελήφθησαν, αφότου συνέλαβαν με τη βία μια νεαρή γυναίκα στο Λαβασάν, στα ανατολικά περίχωρα της Τεχεράνης», αναφέρει σήμερα η κυβερνητική εφημερίδα Iran.

Ένα σύντομης διάρκειας βίντεο, όπου διακρίνονται τρεις αστυνομικοί να οδηγούν με τη βία μια γυναίκα σε ένα περιπολικό προκάλεσε κατακραυγή. Η ημερομηνία του βίντεο δεν διευκρινίζεται.

Στα πλάνα φαίνεται η γυναίκα να εκλιπαρεί έναν άνδρα με πολιτικά, που τη σπρώχνει στο έδαφος μπροστά από έναν αστυνομικό και έναν άλλο άνδρα με στολή.

Κατά τη διάρκεια του περιστατικού, ένας «αστυνομικός με πολιτικά χτύπησε το χέρι της νεαρής γυναίκας» και την «οδήγησε με τη βία στο περιπολικό απειλώντας την», διευκρίνισε σήμερα η εφημερίδα Iran.

Ο υπαρχηγός της αστυνομίας της Τεχεράνης Μοράντ Μοραντί ανέφερε πως η συμπεριφορά των αστυνομικών ήταν «βίαιη» και «αντίθετη με τις οδηγίες της αστυνομίας», επισημαίνει από την πλευρά του το Κλαμπ των Νέων Δημοσιογράφων, ένας φορέας που εντάσσεται στην κρατική τηλεόραση.

Έρευνα ξεκίνησε μετά την ανακάλυψη «ποσοτήτων κάνναβης» στο όχημα «που κατασχέθηκε», διαβεβαίωσε ο Μοραντί.

Χθες, ο αρχηγός της αστυνομίας της ιρανικής πρωτεύουσας, στρατηγός Χουσέιν Ραχίμι, διέταξε να διεξαχθεί έρευνα για τη σύλληψη αυτής της γυναίκας, μετέδωσε το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων Irna.

Common phenomenon in Iran, Islamic police of regime are beating and torturing a girl for being semi veiled.

Send this to the western feminist MPs who wears Hijab to show solidarity with people who fled their home country to be safe from Islam and Islamists.#Hijab Is Sexism. pic.twitter.com/7PycDNA2hj

— Ex Muslims of Scandinavia (@ExScandinavia) May 6, 2022