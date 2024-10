Ιράν: Τρομοκρατική επίθεση κατά της αστυνομίας στα νότια, πληροφορίες για δέκα νεκρούς

Τρομοκρατική επίθεση κατά της αστυνομίας σημειώθηκε στο νότιο Ιράν το μεσημέρι του Σαββάτου (26.10.24), με τις πρώτες πληροφορίες να κάνουν λόγο για τουλάχιστον 10 νεκρούς.

Σύμφωνα με το Associated Press ότι μια αυτοκινητοπομπή ιρανών αστυνομικών δέχθηκε επίθεση στην επαρχία Σιστάν – Μπαλουσεστάν στο νότιο Ιράν και κατά τις πρώτες αναφορές στην επίθεση σκοτώθηκαν «αρκετοί» αστυνομικοί.

Το Ισραήλ είχε στείλει μήνυμα στο Ιράν από την Παρασκευή να μην απαντήσει στις αεροπορικές επιδρομές

Την επίθεση επιβεβαίωσε το υπουργείο Εσωτερικών της χώρας, ενώ προς το παρόν, καμία οργάνωση δεν έχει αναλάβει την ευθύνη.

No-one has yet taken responsibility, but Jaish ul-zulm terrorist group was likely behind the attack. pic.twitter.com/vQj6a4sQJM

Attack on a police convoy kills 10 Iranian officers in Sistan-Baluchistan region, Iran.

Οι λεπτομέρειες παραμένουν λιγοστές σχετικά με την επίθεση στο σημείο, περίπου 1.200 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της Τεχεράνης.

Ten Iranian police forces were killed in an attack by armed men in Sistan and Baluchistan

The Iranian Ministry of Interior confirms that ten police have been killed as a result of the ‘terrorist attack’ on a police vehicle in Gowharkoh, Taftan.

No group took responsibility yet. pic.twitter.com/NhRbOQoFFN

— Aamaj News English (@aamajnews_EN) October 26, 2024