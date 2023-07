Ιράν: Υποστηρίζει πως είχε εντολή για σύλληψη του ελληνόκτητου τάνκερ

Το φως της δημοσιότητας είδε βίντεο-ντοκουμέντο από επίθεση Ιρανών σε ελληνόκτητο πλοίο.

Το Ιράν ανακοίνωσε σήμερα πως είχε δικαστική εντολή για να συλλάβει ένα ελληνόκτητο δεξαμενόπλοιο χθες, Τετάρτη, στα ύδατα του Κόλπου επειδή είχε συγκρουστεί με ένα ιρανικό σκάφος – πρόκειται για το ένα από τα δύο δεξαμενόποια που το αμερικανικό Πολεμικό Ναυτικό ανακοίνωσε πως εμπόδισε το Ιράν να καταλάβει.

Το Richmond Voyager, ένα πετρελαιοφόρο με σημαία από τις Μπαχάμες, είχε συγκρουσθεί με ένα ιρανικό σκάφος και το ιρανικό Πολεμικό Ναυτικό είχε δικαστική εντολή να το συλλάβει, μετέδωσε το επίσημο ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων IRINN επικαλούμενο το Κέντρο Θαλάσσιας Έρευνας και Διάσωσης της Επαρχία Χορμοζγκάν του Ιράν.

Κόλπος του Ομάν: Βίντεο ντοκουμέντο από την επίθεση Ιρανών σε ελληνόκτητο πλοίο

Τo αμερικανικό Πολεμικό Ναυτικό ανακοίνωσε πως έστειλε το πυραυλοφόρο αντιτορπιλικό USS McFaul για να απαντήσει σε έκκληση για βοήθεια από το Richmond Voyager στα ανοικτά της ακτής του Ομάν, στα διεθνή ύδατα. Πρόσθεσε πως οι ιρανικές αρχές ζήτησαν από το δεξαμενόπλοιο να σταματήσει και άνοιξαν πυρ, όμως το ιρανικό πολεμικό σκάφος έφυγε όταν έφθασε το McFaul.

Το Ιράν ανακοίνωσε σύμφωνα με το newsbeast.gr, πως η σύγκρουση του Richmond Voyager με ένα ιρανικό πλοίο με επταμελές πλήρωμα προκάλεσε τον τραυματισμό πέντε ανθρώπων ενώ το ιρανικό σκάφος έβαλε νερά, και πως το δεξαμενόπλοιο δεν σταμάτησε μετά τη σύγκρουση. Ο ιδιοκτήτης του ιρανικού πλοίου ζήτησε τη σύλληψη του δεξαμενοπλοίου, μετέδωσε το IRINN, σύμφωνα με το Reuters και το Αθηναϊκό Πρακτορείο.

Η αμερικανική πετρελαϊκή εταιρεία Chevron, η οποία διαχειρίζεται το Richmond Voyager, ανακοίνωσε πως το πλήρωμά του είναι ασφαλές και πως το σκάφος συνεχίζει κανονικά τον πλου.

On July 5, U.S. forces prevented two attempted commercial tanker seizures by the Iranian Navy after the Iranians had opened fire in one of the incidents near the coast of Oman. Both of these incidents occurred in international waters. Read more ⬇️ https://t.co/HJNTzKtsXv pic.twitter.com/rvzDcATCQq

— U.S. Naval Forces Central Command/U.S. 5th Fleet (@US5thFleet) July 5, 2023